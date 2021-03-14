إلغاء زيارة نتنياهو الى الإمارات بشكل مفاجئ يثير جدلا
إلغاء زيارة نتنياهو الى الإمارات بشكل مفاجئ يثير جدلا
الهدهد

نتنياهو يكشف سبباً جديداً عن إلغاء زيارته للإمارات للتغطية على أزمته مع الأردن

كتب وطن
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حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التغطية على الخلاف مع الأردن الذي حال دون إتمام زيارته للإمارات، كاشفاً عن سبب جديد وراء إلغاء الزيارة الاولى إلى أبوظبي الخميس الماضي.

وألمح نتنياهو، خلال لقاء مع القناة 13، إلى أن “صواريخ فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات. بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي”، قائلا: “صواريخ في سماء السعودية قبل أسبوع”، في إشارة إلى تعرضت لها منشأة. نفطية سعودية في الدمام الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو: “لا أريد الدخول في التفاصيل”، مضيفا أن “الأردن بحاجة إلى علاقات جيدة مع إسرائيل ليس أقل. من حاجتنا إلى علاقات جيدة معه”.

رئاسة الوزراء الاسرائيلية

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أصدرت بيانا، كشفت فيه “سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات”. التي كانت مقررة الخميس.

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وقال البيان، إن “رئيس الوزراء نتنياهو كان من المتوقع أن يقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات. طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها”، وأشار إلى أن هذه الصعوبات جاءت كما يبدو بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني. إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس.

إلغاء زيارة الإمارات والاتصال بـ ابن زايد

وأضاف أن “الأردن أعلن، خلال الساعة الأخيرة، أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب. التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ . على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء”.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إإلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده. نتيجة تفشي كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست. خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

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