ضربة برق تصيب 4 رجال كانوا يحتمون من المطر تحت شجرة
ضربة برق تصيب 4 رجال كانوا يحتمون من المطر تحت شجرة
Videoفيديو

سقطوا أرضاً في مشهد مرعب .. ضربة برق تصيب 4 رجال كانوا يحتمون من المطر تحت شجرة!

كتب وطن
0

في مشهد صادم للغاية، توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، بعدما تعرضوا لضربة برق مباشرة في الهند.حسبما اورد موقع “دي إن إيه إنديا” الهنديّ

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة، الحادثة الصادمة، بينما الرجال الأربعة يقفون أسفل للإحتماء من الإمطار التي كانت تهطل بغزارة، حينما تعرضوا لضربة برق مباشرة.

ويبين المقطع سقوط الرجال الأربعة على الأرض بعدما أصابتهم ضربة البرق بشكل مباشر وقويّ.

اما صحيفة “إنديا توداي“، فقالت إن الرجال الأربعة بقوا على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص للعلاج من إصابتهم بحروقٍ شديدة.

صواعق البرق في الهند 

ومعروف أنّ الصواعق شائعة في الهند أثناء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

يشار الى أن 23 شخصا على الأقل توفوا فيما أصيب 29 آخرين، بعد تعرضهم لصعقة برق في حوادث متفرقة في مقاطعة أتر براديش الهندية.

وتشهد الهند نحو 2000 حالة وفاة جراء صعقات البرق، سنويا، منذ عام 2005.بحسب بي بي سي

كما أنّ إن عدد الوفيات في الهند من الصواعق أعلى بكثير من مثيله في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ، حيث يموت 27 شخصًا في المتوسط ​​بسبب الصواعق كل عام.

اقرأ أيضاً

ريهانا تثير غضب الهنود بصورة عارية الصدر مع قلادة إله هندوسي

تغريدة مطمئنة للعمانيين نشرها مسؤول هندي كبير تخص لقاح كورونا

بعدما تحرّش بها مع أصدقائه .. “شاهد” كيف أحرق هندوسي حاقد شابة مسلمة لرفضها الزواج منه!

وتبين بيانات العام الماضي أنه كان هناك حوالي 30 ألف ضربة برق طوال شهر مايو بأكمله في نفس المنطقة.

ويعتقد بعض العلماء أن الاحتباس الحراري يزيد بشكل كبير من وتيرة الصواعق.

نصائح للأمان عند حدوث البرق

وتقدم دوائر الارصاد الجوية المختصة عادةً نصائح للامان الشخصي عند حدوث البرق، وهذه ابرزها:

1.ابحث عن مأوى داخل مبنى كبير أو سيارة للإبتعاد عن الصواعق.

2.اخرج من المساحات الواسعة والمفتوحة وبعيدًا عن قمم التلال المكشوفة.

3.إذا لم يكن لديك مكان تلجأ إليه، فاجعل نفسك هدفًا صغيرًا قدر الإمكان من خلال الانحناء مع قدميك معًا واليدين على ركبتيك ورأسك مطويًا.

4.لا تحتمي تحت الأشجار الطويلة أو المعزولة.

5.إذا كنت على الماء ، فانتقل إلى الشاطئ وبعيدًا عن الشواطئ وافتح الشواطئ بأسرع ما يمكن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

ريهانا تثير غضب الهنود بصورة عارية الصدر مع قلادة إله هندوسي

الهدهد

تغريدة مطمئنة للعمانيين نشرها مسؤول هندي كبير تخص لقاح كورونا

الهدهد

بعدما تحرّش بها مع أصدقائه .. “شاهد” كيف أحرق هندوسي حاقد شابة مسلمة…

الهدهد

تم منعه من السفر بآخر لحظة.. هذا ما حدث مع “شيتي” على باب الطائرة المتجهة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More