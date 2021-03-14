سقطوا أرضاً في مشهد مرعب .. ضربة برق تصيب 4 رجال كانوا يحتمون من المطر تحت شجرة!

في مشهد صادم للغاية، توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، بعدما تعرضوا لضربة برق مباشرة في الهند.حسبما اورد موقع “دي إن إيه إنديا” الهنديّ

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة، الحادثة الصادمة، بينما كان الرجال الأربعة يقفون أسفل شجرة للإحتماء من الإمطار التي كانت تهطل بغزارة، حينما تعرضوا لضربة برق مباشرة.

Deadly Lightening in Gurgaon pic.twitter.com/nHygeNH3jX — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) March 12, 2021

ويبين المقطع سقوط الرجال الأربعة على الأرض بعدما أصابتهم ضربة البرق بشكل مباشر وقويّ.

اما صحيفة “إنديا توداي“، فقالت إن الرجال الأربعة بقوا على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص للعلاج من إصابتهم بحروقٍ شديدة.

صواعق البرق في الهند

ومعروف أنّ الصواعق شائعة في الهند أثناء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

يشار الى أن 23 شخصا على الأقل توفوا فيما أصيب 29 آخرين، بعد تعرضهم لصعقة برق في حوادث متفرقة في مقاطعة أتر براديش الهندية.

وتشهد الهند نحو 2000 حالة وفاة جراء صعقات البرق، سنويا، منذ عام 2005.بحسب بي بي سي

كما أنّ إن عدد الوفيات في الهند من الصواعق أعلى بكثير من مثيله في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ، حيث يموت 27 شخصًا في المتوسط ​​بسبب الصواعق كل عام.

وتبين بيانات العام الماضي أنه كان هناك حوالي 30 ألف ضربة برق طوال شهر مايو بأكمله في نفس المنطقة.

ويعتقد بعض العلماء أن الاحتباس الحراري يزيد بشكل كبير من وتيرة الصواعق.

نصائح للأمان عند حدوث البرق

وتقدم دوائر الارصاد الجوية المختصة عادةً نصائح للامان الشخصي عند حدوث البرق، وهذه ابرزها:

1.ابحث عن مأوى داخل مبنى كبير أو سيارة للإبتعاد عن الصواعق.

2.اخرج من المساحات الواسعة والمفتوحة وبعيدًا عن قمم التلال المكشوفة.

3.إذا لم يكن لديك مكان تلجأ إليه، فاجعل نفسك هدفًا صغيرًا قدر الإمكان من خلال الانحناء مع قدميك معًا واليدين على ركبتيك ورأسك مطويًا.

4.لا تحتمي تحت الأشجار الطويلة أو المعزولة.

5.إذا كنت على الماء ، فانتقل إلى الشاطئ وبعيدًا عن الشواطئ وافتح الشواطئ بأسرع ما يمكن.

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