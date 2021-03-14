“شاهد” رونالدو يسجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإيطالي

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس أمام منافسه كالياري. ليستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع فريق السيد العجوز الإيطالي. والتربع على عرش هدافي الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

📹| هاتريك الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/RqtbUcCseu — 1G1G1A (@1G1G1A) March 14, 2021

أهداف رونالدو

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في تسديد الهدف الأول في شباك المنافس كالياري في الدقيقة ال 10، بواسطة الدون رونالدو. ليستمر في التألق والمهارة مع فريق اليوفي وتحطيم الأرقام القياسية.

كما جاء هدف الثاني بواسطة رونالدو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال 25. لينجح مرة أخرى الدون في تسجيلها على يمين حارس مرمى فريق كالياري.

الدوري الايطالي : كالياري 1 × 3 يوفنتوس | اهداف المباراة HD

⚽️⚽️⚽️ هاتريك رونالدو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/QdbcboJTpF — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 14, 2021

وكذلك أضاف الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة في ليضعها في شباك المنافس في الدقيقة ال 32. وينتهي منتصف اللقاء بين الفريقين بثلاثية نظيفة.

تحطيم الأرقام القياسية

ليواصل بتلك الأهداف التي تكتب بماء الذهب في مسيرة اللاعب البرتغالي رونالدو رغم كبر سنه، إلا أن الإبداع مازال متواصل في تحطيم الأرقام القياسية في المباراة ال24 له في الدوري الإيطالي. متخطياً السلطان السويدي المهاجم في فريق الميلان ” زلاتان إبراهيموفيتش”.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

كما ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفه: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

هدف الشرف

فيما سجل فريق كالياري الهدف الوحيد عن طريق المهاجم الأرجنتيني “جيوفاني سيميوني” 25 عاماً في الدقيقة ال 61 من مجريات أحداث الشوط الثاني. بعد المحاولات المتكرر في الوصول إلى مرمى شباك فريق يوفنتوس الإيطالي.

هاتريك رونالدو تاريخي ! بالراس سجل ..

بالقدم اليمنى سجل ..

بالقدم اليسرى سجل .. لاعب متكامل حتى وان تقدم بالعمر واصبح عمره 36 سنه .. رونالدو لا يتوقف عن التسجيل ابداً .. يغيب مباراة ويسجل هاتريك المباراة المقبله .. هذا هو رونالدو وهذه هي عاداته. pic.twitter.com/PCZVAaAP6p — عمر الشبرم ㉞ ⓭ (@omar_alshbrm) March 14, 2021

تشكيلة فريق يوفنتوس

واعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية في مباراة أمام منافسه في منافسات الأسبوع ال27من الدوري الإيطالي، حيث سيكون في حراسة المرمى البولندي ” فويتشيك شتشيسني”.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

كما جاء في مركز الوسط لفريق يوفنتوس، سيكون اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

أما في هجوم الفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 65 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 6 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 55 نقطة. بفارق نقطة وخيدة عن فريق الميلان الإيطالي.

35' كالياري 0-3 يوفنتوس ⚽ 10' كريستيانو رونالدو " بالرأس"

⚽ 25' كريستيانو رونالدو " بالقدم اليمنى"

⚽ 32' كريستيانو رونالدو " بالقدم اليسرى" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1NtaUlbcaN — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 14, 2021

بينما جاء أتالاتنا برصيد 52 نقطة في المركز الرابع. بفارق ثلاثة نقاط عن حامل اللقب السابق يوفنتوس.

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق روما ويوفنتوس.

وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة. كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 46 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 39 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة. كما جاء في المركز العاشر فريق أودينيزي برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق سامبدرويا. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

هدافي الدوري وإنفراد رونالدو

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

رسمياً رونالدو يسجل بكل الملاعب الإيطالية التي لعب فيها ! pic.twitter.com/dbZrEcpH4V — في أنحاء تورينو 🎻 (@Juvesong) March 14, 2021

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

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