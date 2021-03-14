رونالدو يخرج عن صمته ويرد على شائعات الرحيل عن يوفنتوس

بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب رحيله عن أسوار نادي يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”. وزادت بشكل مضاعف عقب فشل المهاجم وهداف الدوري الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً.

في قيادة فريقه وتأهله إلى الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي منذ انضمامه إلى الفريق.

في مثل هذا اليوم رونالدو يحيي اليوفي بهاتريك انهاه بضربة جزاء مهمة 😉pic.twitter.com/WPOrDc0xLD — H A M Z A (@HamzaRMFC) March 12, 2021

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

هذه الكلمات تكتب بماء الذهب وتعلق على غرف ملابس اللاعبين ، في لحظة الانكسار وقمة الاحباط وسيل الهجوم والتأويلات ، ببساطة هذا مايجعل رونالدو مختلفا ليكتب تاريخا لايجاوره فيه غيره 👌 pic.twitter.com/yce32Aie0b — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) March 13, 2021

صراع الدوري الإيطالي

وأضاف رونالدو، ” ينصب تركيزنا بالفعل على كالياري وفي صراع والمنافسة في الدوري الإيطالي، وفي نهاية كأس إيطاليا. وفي كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

ذكريات الماضي مع الريال

واستكمل حديثه، ” صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة .. وأنا كذلك”.

الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا 💪 كريستيانو رونالدو يكسر صمته للمرة الأولى منذ خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا 👀 pic.twitter.com/SwE5FbTw9A — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 13, 2021

ويضيف البرتغالي رونالدو، ” لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد. وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً”.

الصحافة الفرنسية والإسبانية

كما ونشرت من جديد صحيفة ليكيب الفرنسية بشأن رونالدو، قائلة ً: ” فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.”.

وأردفت الصحيفة، ” رئيس الريال لا يزال غاضباً من اللاعب البرتغالي رونالدو، لأنه أفسد ليلة كييف بإعلان رحيله. بعد الفوز مباشرة”.

🚨جوسيب بيدريرول (الشيرينغيتو): خورخي مينديز تحدث مع ريال مدريد حول إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد. pic.twitter.com/tDqKnxOfCr — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 11, 2021

بينما كشفت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية في خبر لها بشأن رونالدو، قائلةً: ” منذ رحيل الدون رونالدو، فقد سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 77 هدفاً، ولم يسجل أي من زملائه حتى نصف أهدافه”.

المغادرة بالمجان

كما وتحدثت صحيفة أس الإسبانية، ” قد يسمح فريق يوفنتوس الإيطالي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمغادرة النادي مجاناً هذا الصيف. من أجل التخلص من راتبه المرتفع، مردفه أن فريق الريال لا يفكر في التعاقد مع رونالدو من جديد إلا بخفض راتبه”.

الراتب الضخم للدون رونالدو

وأضافت التقارير الإيطالية، قائلةً: “إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع بداية الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم، كما أنها قد حددت الخيار البديل له. وهو المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي “ماورو إيكاردي” 28 عاماً. من أجل اللاعب في صفوفها. خلال الموسم القادم.

🚨الآس | عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد هي الآن احتمال حقيقي. اللاعب يريد حقا العودة. pic.twitter.com/iMvJnD4Sfv — Blancos Global (@Blancos_Global) March 12, 2021

كما ويتقاضى هداف الدوري الإيطالي ومحطم الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي الدون رونالدو راتب يبلغ قيمته 32 مليون يورو سنوياً، مما يشكل ذلك عبأ كبيراً على إدارة الفريق الإيطالي.

ويرهق من خزينة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعصف بها النادي في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية أصاب بها. بسبب وباء فيروس كورونا.

الانضمام إلى السيدة العجوز

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني. بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

🔹️اليوفي لايمكن إنهاء هذا .

🔸️بيرلو : كريستيانو رونالدو؟ هو مركز المشروع .

🔸️"الموسم مستمر يجب تصحيحه ، التركيز على الشباب ، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاعبين ذوي الخبره" .

🔸️رونالدو «الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون "#tuttosport pic.twitter.com/cCNDpIFYK5 — Jυνє ιηƒσ (@BrownQ81) March 14, 2021

كما ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفه: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

رقم قياسي جديد

كما أنه في حال تسجيل الدون كريستيانو رونالدو، يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد في مواجهة الليلة. لتسجيل رقم قياسي جديد في الدوري الإيطالي عندما يلتقي بكالياري. وهدف رقم 21 بدوري ” الكالتشيو”.

ويحتل النجم البرتغالي رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، خلال منافسات الموسم الجاري مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

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