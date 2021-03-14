“وطن” تكشف حقيقة نقل الفنان ابراهيم الحربي الى العناية المركزة بعد اصابته بكورونا

نفى نجل الفنان ابراهيم الحربي الأنباء المتداولة عن نقل والده الى قسم العناية المركزة في مستشفى جابر بالكويت بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوسف نجل الفنان ابراهيم الحربي في تغريدة بحسابه في تويتر رصدتها “وطن”: “والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى “.

والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه مايتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى .#ابراهيم _الحربي pic.twitter.com/bkdTXuz0AA — Eng. yousef I Al harbi ⚓️ (@yousef__alharbi) March 14, 2021

يأتي بعدما تداولت وسائل التواصلالاجتماعي مساء الأحد انباء عن نقل الفنان ابراهيم الحربي للعناية المركزة في مستشفى جابر بالكويت بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما ذكرت صحيفة الكترونية كويتية أن الفنان ⁧إبراهيم الحربي⁩ نفى ما تم تداوله من اخبار حاليا حول دخوله العنايةالمكثفة اثر إصابته بفيروس كورونا .

وقالت صحيفة “الحقيقة” إنّ الحربي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة حول ما ينشر من أخبار.

نفى الفنان ⁧#إبراهيم_الحربي⁩ ماتم تداوله من اخبار حاليا حول دخوله العناية الفائقة أثرٍ إصابته بـ #فيروس_كورونا

وطالب الحربي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة حول ما ينشر من أخبار pic.twitter.com/7qWpXvGSBo — الحقيقة (@ALHAKEA) March 14, 2021

ويلقب الفنان ابراهيم الحربي بــ بـ”دونجوان الشاشة الخليجية”؛ بسبب الكاريزما التي يتمتع بها .

عن الفنان ابراهيم الحربي

وللفنان ابراهيم الحربي كثير من الاعمال الدرامية التي وصلت الى 84 مسلسلا، و15 مسرحية، و17 سهرة تلفزيونية.

ومن ابرز مسلسلاته، المسلسل الكويتي الكوميدي “درب الزلق”، و “مذكرات عائلية جدا”، و “امرأة تبحث عن المغفرة”، والحب الكبير”.

ومن اعماله المسرحية “شهر عسل بصل”، و “بني صامت”.

وكانت للفنان تجربة في السينما عبر فيلم “منتصف الليل”.

حياته الخاصة

الفنان إبراهيم الحربي متزوج، وله 5 أولاد، وهم “يوسف” و”أحمد” و”جمال” و”خالد” و”وسن”.

حقيقة زواجه من 4 نساء

في تصريحات سابقة، سخر إبراهيم الحربي من شائعات زواجه أكثر من 20 مرة، وجمعه بين 4 زوجات في وقت واحد.

وقال الحربي عن زواجه عشرات المرات، انه كان يقصد أنه سنوياً وفي شهر رمضان يظهر بدور زوج لنجمة جديدة في الأعمال الفنية. لدرجة أن رمضان الماضي تزوّج مرتين، وبالتالي لم يكن يتحدّث عن الواقع.

ورفض الحربي ذكر عدد زيجاته الحالية، أو السابقة مطلقاً.

جنسيته ابراهيم الحربي

ونفى الفنان الحربي ما تردّد حول أنه كويتي الجنسية، وليس سعودياً.

وقال الفنان سابقا إنه رغم عيشه لفترة طويلة في الكويت وحبه الشديد لها، وتعلّقه بها، ولكنه سعودي الجنسية ويسعد بذلك، ولا يعلم سرّ هذه الشائعة من الأساس.

وأضاف أن إظهاره لجواز سفره السعودي على الهواء. أثناء إستضافته في أحد البرامج التلفزيونية، كان صدفة وليس مخططاً له من أجل تحقيق “شو” عرض إعلامي.

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