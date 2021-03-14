أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني ضجة واسعة بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها رؤى بإطلالة جريئة برفقة صديقاتها خارج المنزل.

وأثار المقطع غضب واستياء الجمهور واعتبروا أنه من غير اللائق أن تنشر صور ابنتها بهذا الشكل دون أي اعتراض أو قلق عليها.

وظهرت ابنة هند القحطاني خلال الفيديو وهي ترتدي “توب” باللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتف ومعه جاكيت من الجلد لكن ظهرت بعض تفاصيل التوب الجريء.

كما استعرضت هند القحطاني إطلالة جريئة لها تناسب فصل الربيع.

وأطلت الناشطة السعودية بفستان مزين بالورد مكشوف الصدر.

وأكدت هند للجمهور أنها تحاول الاحتفال بالربيع لكنها كانت تشكو انشغال أبنائها كل واحد بحياته وأصدقائه ثم تجولت دخلت المنزل.

هند القحطاني تنفجر غضباً في وجه نساء المغرب

ومؤخراً، فتحت هند القحطاني، النار على من يُعاير الشعب السعودي بها، وخاصة النساء المغربيات.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته هند القحطاني عبر “سناب شات”، ردا على سؤال من إحدى متابعاتها وقالت: “إذا أحد من أبناء بلدي جاب سيرة أي امرأة من أي دولة عربية بسوء أو سب بنات هذه البلد، فيقوم بعض أبناء هذه البلد يردون على السعوديين بقولهم اذهبوا وشاهدوا ابنتكم هند القحطاني”.

وتابعت هند القحطاني: “ويبدأون بالتلفظ بكلام غير لائق ضدي وكأني أنا مثال للمرأة السيئة وغير الجيدة”.

وأشارت هند القحطاني إلى أنها امرأة عادية مثلها مثل أي أم لديها أطفال في العالم، مضيفة: “لو قاموا بمتابعتي ورأوا مقاطعي عبر سناب شات، لأدركوا أنني إنسانة عادية جدا ولا أختلف عن أي امرأة مثلي مثل أي امرأة في أي بقعة في الارض مثلي مثل أي أم”.

السعودية هند القحطاني مثل أي امرأة!

واستطردت: “أنا في السناب شات أصور حياتي وكل شيء، هل لاحظتم سابقاً أمر غير طبيعي؟ هل أنا أختلف عن النساء؟ أنا واحدة منهن وكأي أم لديها أطفال، ولن أقول أكثر من ذلك ولن أمجد نفسي وأذكر محاسني وأمدح نفسي، ولكن أكتفي بالقول أنني امرأة مثل أي امرأة لديها أطفال”.

وحول قول المتابعة أن المغربيات يشتمن هند القحطاني، أكدت الأخيرة أنها لا تقصد النساء فقط، وأنها تحب المغرب، مضيفة: “المغرب وأهل المغرب على راسي من فوق، وأنا احترم كل الشعوب وكل الجنسيات وما عندي تفرقة أحب كل البشر وكل الناس”.

ظاهرة لن تتكرر

وتابعت: “لكن هناك مجلات صفراء تتاجر باسمي وتضعني على الغلاف، ولا يرمى الا الشجرة المثمرة وأنا أعلم أنني أثير ضجة ولست مثل غيري”.

وشددت هند القحطاني مجدداً على أنها ظاهرة لن تتكرر وقالت: “أقولها بكل ثقة، في سنتين عدد متابعيني سبعة مليون متابع، وتخطيت الجميع ومشاهداتي تحت هاشتاجات باسمي في تيك توك تخطت المليار مشاهدة”.

أين الأب أو زوج الخالة؟

وسبق أن كشفت رؤى ابنة هند القحطاني، معلومات لمتابعيها لأول مرة عن والدها. الذي انفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة.

وقالت رؤى بفيديو عبر سناب شات: “والدي في السعودية، والدتي انفصلت عنه، ونحن ندرس هنا في أمريكا، والدي ارتبط بامرأة أخرى الآن. ولديه أربعة أبناء من الثانية”.