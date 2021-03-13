أثار الإعلامي اللبناني، عدنان غملوش، غضب السعوديين بعد أن فضح قيادتهم وهاجم قناة “العربية” التي كان يعمل فيها سابقاً مراسلاً لها. وصدر قبل عدة سنوات قرار بفصله من القناة.

هزيمة قريبة للسعوديين

وقال غلموش، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الاستراتيجية اللي ببنوا عليها كل سياساتهم السعوديين إن معاهم. مصاري بشتروا الكون هذه المشكلة وهذا ما سيتسبب بهزيمتهم قريباً”.

وأضاف غلموش: “بدأ الهجوم عليا بشكل متعالي وقت انا للي تجرأت عليهم وانا بالقناة التابعة للديوان الملكي. ورفضت الانصياع لهم وبقيت مصراً على ممارسة حريتي وقول كلمة الحق”.

وتابع: “هذا أزعجهم ودفعهم لطردي واستغنيت عن كل المال والراتب والآن أنا منذ خمس سنوات لا أعمل”.

#تسفير_اللبنانيين_مطلب

هذا مذيع لبناني كان يشتغل مراسل في قناة العربية.

بعد ماأنهوا عقده حاله حال أي موظف ممكن تستغني عن خدماته طلع يسب في السعودية واهلها ،وعضوان الأحمري يقول ليس دور الإعلام الدفاع😄.

الحين ماسلمنا منهم وهم معنا ورواتبهم من قنواتنا.

اعلامنا مختطف من اللبنانيين pic.twitter.com/9MsH95iD7y — بدر السعودي 🇺🇸🇸🇦🐪 (@Badr_KSA_2020) March 13, 2021

غضب سعودي

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين استشاط غضباً من تصريحات الإعلامي اللبناني، وعبروا عن رفضهم لما قاله.

لغة الجسد تقول انه كذاب وانه يحاول يظهر عكس مايبطن وانه صاحب موقف و مبدأ وانه لم يتأثر بقرار طرده .. المشكلة انه مذيع يعني لا هو خبير تصنيع اسلحة ولا مجاله نادر .. مشكلة لمن الواحد ياخذ مقلب في نفسه — أساطير (@QGahLWWr5ZXUmY8) March 13, 2021

روح مارس حريتك في لبنان

عقدك أنتهى توكل على الله

كل الحاقدين كذا كانوا يشتغلون في السعودية طمعوا و لما رفضنا نعطيهم الجنسية راحوا يحرضون علينا الدول الثانية — عوض⁦🇸🇦 (@corona20pro) March 13, 2021

البناني عنده خاط بين مفهوم الحرية والتحرر عليكم وجه الله لاتصفقون — الامير ويليم (@ioilol2) March 13, 2021

يوم من الايام كان يعمل في MBC

علي جابر اول واحد ينطرد المفروض#تسفير_اللبنانيين_مطلب https://t.co/PeHOUeIn3v — Abu Ahmad (@KnowItPlZ) March 13, 2021

لماذا أغلق مكتب بيروت؟

وفي وقت سابق، كشف عدنان غملوش، عن الأسباب الحقيقة لإغلاق مكتب القناة في بيروت، وتسريح موظفيه. البالغ عددهم 30 موظفا.

غملوش الذي قال إنه لا يزال يعيش في صدمة غير مُتوقعة جراء استغناء “العربية” عنه، قال إن “الاستغناء عنا بهذه. الصورة أقل ما يُقال عنه أنه غير لائق”.

وكانت قناة “العربية” أعلنت عن إغلاق مكاتبها في بيروت، وتسريح الموظفين العاملين فيه؛ “حرصا على سلامتهم”. إلا أن مصادر لبنانية ذكرت أن “السبب يعود إلى خبر تناول صحة الملك سلمان بن عبد العزيز، بثته القناة نقلا عن جريدة السفير اللبنانية”.

هذه علاقة حزب الله بالأمر

وأوضحت مصادر لبنانية من خلال تصريحات لصحف لبنانية أن “العربية اكتشفت أن جل موظفيها في بيروت من مؤيدي حزب الله”.

وتابع: “في الأيام الماضية كنت أرفض التصريح، لكن اليوم أتيت هنا لأوضح عدّة أمور”.

وأضاف: “اليوم قرابة ثلاثين عائلة باتت في الشارع، دون أي سابق إنذار، وهو ما سيضر بهم كثيرا، فأنا على سبيل المثال مدين للبنك بمبالغ كبيرة”.

وأكمل: “أحد أسباب خروجي يأتي للرد على الاتهامات الشخصية غير الصحيحة التي طالتني، مثل أنني قمت. بكشف هويات العاملين بالقناة، وأنهم ينتمون إلى حزب الله”.

تحريض من الزملاء

ونوّه غملوش إلى أن موظفين لبنانيين في “العربية” هم من حرضوا إدارة القناة عليه. متابعا: “كل المدراء الذين تعاقبوا على إدارة مكتب بيروت فشلوا”.

وتابع: “خاطرت في أحداث نهر البارد 2007، نمت ثلاثة شهور بين الجراذين، وتعرضت للقصف في حرب تموز 2006. واليوم هذا هو جزائي”.

وكشف عدنان غملوش معلومة قال ناشطون إنها غاية في الخطورة، حيث قال: “أخذت وفدا من حزب الله إلى بيروت. وقابلنا مدير القناة حينها عبد الرحمن الراشد، ومدراء آخرين في القناة”.

تقريب وجهات النظر

وبحسب غملوش، فإن السبب في الزيارة تلك هي محاولته لتقريب وجهات النظر بين حزب الله والجانب السعودي. إلا أنه فشل في ذلك، بحسب قوله، قائلا إن “القصة يمكن تكون أكبر من الراشد نفسه”.

وختم غملوش حديثه بالتعريج على فيلم “حكاية حسن”، الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط السعودي. واتُهم بأنه روّج لحسن نصر الله.

حيث قال غملوش إن “مكتب بيروت لا دخل له بالفيلم، حيث أنتج وأخرج في دبي، واطلع نائب مدير القناة عليه، وسمح بنشره”.

وكان من أبرز ما قاله غملوش، إن “القناة غيّرت زرافيل أبواب المكاتب، ورفض السكيورتي أن أخرج صور زوجتي من جهازي الكمبيوتر”.

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