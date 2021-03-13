“شاهد” أسلحة السلطان قابوس ومسدسه الشخصي المفضل تلقى تفاعلاً واسعاً

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بشكل كبير مع صور لمقتنيات السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد الشخصية.

ووثقت الصور التي أثارت تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل، ورصدته “وطن”، مقتنيات من مسدسات شخصيات قديمة وحديثة. ومن إصدارات مختلفة والأسلحة التي كان يفضلها السلطان.

مجموعة من مقتنيات المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد (طيب الله ثراه) pic.twitter.com/9mHfm3aSV9 — عُمان الحدث (@oman_event) March 11, 2021

كما يظهر خلال الصور قلائد وأوسمة كان السلطان العماني الراحل قد تقلدها خلال حياته وحكمه للسلطنة.

تفاعل المغردين وتعليقات واسعة

كما تفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع الصور المتداولة، معلقين بردود يترحمون فيها على روح السلطان العماني قابوس بن سعيد.

وفي هذا السياق قال أحد المغردين معلقاً على الصور: “هو محفور في قلوبنا وفي ذاكرة التاريخ والحياة.. ما قدمه لا تسعه بسيطة ولا حيز. جزاه الله عنا خير ما جزا والد عن ولده وقائد عن شعبه”.

هو محفور في قلوبنا وفي ذاكرة التاريخ والحياه.. ماقدمه لا تسعه بسيطه ولا حيز…جزاه الله عنا خير ما جزى والد عن ولده وقائد عن شعبه.. — طوبى للغرباء (@um_alsary) March 12, 2021

فيما راح مغرد آخر للتعليق قائلاً: “الله يرحمه ويطيب ثراه ويحشره من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولـٰئك رفيقا، اللهم آمين يارب العالمين.”.

الله يرحمه ويطيب ثراة ويحشره من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولـٰئك رفيقا ٠ اللهم امين يارب العالمين. — بنت عمان (@S0NDwxLPgx27H1w) March 12, 2021

أما مغرد آخر فعلق على الصور منتقداً طريقة رص المقتنيات، وقال: “الله يرحمه ويغفر له يارب ويسكنه فسيح جناته. نتمنى استبدال. البراغي المعلق عليها المسدسات بحاجة ثانيه أحلى وأرقى. حشا ما شيء غير براغي”.

مقتنيات السلطان قابوس

ويشار إلى أنه في مارس من العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، والتي قضت بتسليم نسخة طبق الأصل من الرسالة. الموجهة من السلطان قابوس بن سعيد إلى مجلس العائلة المالكة عبر مجلس الدفاع، فقد عرض متحف قوات السلطان المسلحة النسخة في القاعة المخصصة لعرض المنجزات العسكرية. في عهد السلطان قابوس بن سعيد والتي ستكون متاحة للاطلاع عليها من قبل زائري المتحف بمعسكر بيت الفلج.

العقيد الركن فالح بن سيف المعمري مدير متحف قوات السلطان المسلحة، قال في تصريحات سابقة لصحيفة “أثير” المحلية، إن متحف. قوات السلطان المسلحة الذي افتتح في عهد السلطان قابوس بن سعيد، يشمل على عدد من القاعات التي تحكي تاريخ عمان عبر العصور المختلفة ووصولا إلى عهد السلطان قابوس.

قاعة عهد السلطان قابوس

وتابع أنه إجلالا وإكراما له فقد تم تخصيص قاعة ” عهد السلطان قابوس ” لتعرض فيها الرسالة التي وجهها للعائلة المالكة . وكذلك أهم مقتنياته الخنجر السعيدي والعمامة السعيدية ، ووسام عمان العسكري. إضافة إلى المقتنيات الأخرى للسلطان.

متحف قوات السلطان المسلحة

الجدير بالذكر أن متحف قوات السلطان المسلحة قد افتتح في الحادي عشر من ديسمبر عام 1988م تحت رعاية السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

ويعد المتحف إطلالة على تاريخ عمان العسكري عبر مراحله المختلفة، متمثلا في قلعة بيت الفلج التي تم بناؤها في عهد سعيد بن سلطان في عام 1845م.

كما يعد متحف قوات السلطان المسلحة أحد أبرز المتاحف الوطنية الذي يعرض بين جنباته وأروقته ما تزخر به السلطنة من تراث. عسكري عريق وإرث حضاري عظيم.

وكذلك ما يتضمنه التاريخ العماني العسكري الخالد منذ فترة عمان قبل الإسلام إلى عصر النهضة من أحداث تاريخية، وما شهدته عمان. من مظاهر التقدم والنماء.

كما يحتوي المتحف على عدد من الأسلحة والصور والوثائق والمخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة. المتنوعة بقلعة بيت الفلج.

وفاة السلطان قابوس

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل بو سعيدي، والمولود يوم 18 نوفمبر 1940، في 10 يناير من العام الماضي 2020. وخلفه ابن عمه هيثم بن طارق في حكم السلطنة.

وكان قابوس السلطان التاسع لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي. والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.

وعد قابوس بن سعيد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته.

النشأة

وكان قابوس هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، تلقى دروس المرحلة الابتدائية والثانوية في صلالة.

وبعدها قرّر والده إرساله إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة سافوك، ثم التحق في عام 1379هـ. الموافق 1960م بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

حيث أمضى فيها عامين وهي المدة المقررة للتدريب درس خلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم انضم إلى إحدى الكتائب. العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري.

بعدها عاد إلى المملكة المتحدة حيث تلقى تدريباً في أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية هناك وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة.

جولة حول العالم

ثم هيأ له والده الفرصة التي شكلت جزءاً من اتجاهه بعد ذلك فقام بجولة حول العالم استغرقت ثلاثة أشهر زار خلالها العديد. من دول العالم، عاد بعدها إلى البلاد عام 1383هـ الموافق 1964م حيث أقام في مدينة صلالة.

وعلى امتداد السنوات الست التالية التي تلت عودته، تعمق السلطان قابوس في دراسة الدين الإسلامي وكل ما يتصل بتاريخ. وحضارة سلطنة عُمان دولة وشعباً على مر العصور.

وقد أشار في أحد أحاديثه إلى أن إصرار والده على دراسة الدين الإسلامي وتاريخ وثقافة عُمان، كان لها الأثر العظيم في توسيع. مداركه ووعيه بمسؤولياته تجاه شعبه العُماني والإنسانية عموماً.

كما أنه استفاد كثيراً من التعليم الغربي الذي تلقاه وخضع لحياة الجندية ولنظام العسكرية في المملكة المتحدة، ثم كانت لديه الفرصة في السنوات. التي تلت عودته إلى صلالة لقراءة الكثير من الأفكار السياسية والفلسفية للعديد من المفكرين الذين شكلوا فكر العالم.

تولي الحكم

تسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م، وقد سمي هذا اليوم بيوم النهضة المباركة.

وامتدت فترة حكم السلطان قابوس ما يقرب من 50 عاماً من 23 يوليو 1970 وحتى وفاته في 10 يناير 2020 م، وتولى. بعده الحكم ابن عمه السلطان هيثم بن طارق .

إنجازاته

بدأت سلطنة عمان منذ بداية عهده بالتصدير التجاري للنفط والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشاً اقتصادياً مع بداية حكمه.

قسم برنامجه السياسي إلى مشاريع تنمية وطنية لكل خمس سنوات أسماها بالخطط الخمسية، عام 1975 قضى على الثورة الاشتراكية. في محافظة ظفار التي استمرت عشر سنين.

والسلطان قابوس هو ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي.

وأنشأ المجلس الاستشاري للدولة وبعد عدة أعوام استبدله بمجلس الشورى يمثل أعضاؤه جميع الأقاليم، وهو مجلس استشاري. تشرف عليه هيئة أعلى تنفيذية تُعرف بمجلس عمان.

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