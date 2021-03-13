وقعت تيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، بموقف مثير للجدل، بعد التقاط صورة لها وهي تحمل بيدها سيجارة “مشبوهة” في أحد الفنادق في ميامي.

وبحسب الصورة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لتيفاني ترامب، فإنها بينتها بفتسان مزين بالزهور، وبيدها ولاعة نيون، وسيجارة ملفوفة بشكل يدوي.

وقالت الصحيفة بأن تيفاني ترامب تمت مشاهدتها الثلاثاء الماضي في ميامي، حيث قيل إنها تبحث عن منزل لتنضم لعائلتها بعد انتقالهم إلى فلوريدا الأمريكية.

خاتم الخطوبة الماسي

وظهر في يد تيفاني خاتم الخطوبة الماسي الكبير، الذي قيمته أكثر من 1.2 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيفاني غير مدخنة، ولم تتم مشاهدتها فيما قبل وهي تحمل أي سجائر.

ولكن هذه المرة رصدت بيدها هذه السيجارة الغريبة والتي أعطت إنطباعاً بأنها من الممكن أن تكون تتعاطى المخدرات.

وتيفاني ترامب، هي الطفلة الوحيدة للرئيس السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز.

ونشأت تيفاني مع أمها في كاليفورنيا، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون في مايو 2020.

إيفانكا ترمب

ورصدت كاميرات الصحافيين، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيفانكا، وهي تستمتع بنزهة مع زوجها جاريد كوشنر، وأطفالهما الثلاثة، في ميامي، في وقت سابق من الشهر الحالي مارس /آذار.

خلافات بين ترامب وصهره

وهذا الظهور يأتي وسط أنباء عن استمرار وجود خلافات بين كوشنر والرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب خسارة الأخير الانتخابات العام الماضي.

وتظهر العائلة في الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على متن قارب صغير وهم يحملون مناشفهم وممتلكاتهم الأخرى.

كما ظهر في الصور تشارلز كوشنر، الذي عفا عنه ترامب في ديسمبر / كانون الأول بعد إدانته بجرائم ضريبية، وعبث بالشهود، ومساهمات غير قانونية في الحملة، وهو يتحدث مع ابنه ومُشغل القارب أثناء مغادرة السفينة للرصيف.

إيفانكا بملابس السباحة

وظهر أطفال إيفانكا وجاريد، أرابيلا وثيودور وجوزيف يجلسون مع الابنة الأولى السابقة ووالدة كوشنر، سيريل، في مقدمة القارب.

بينما ارتدت إيفانكا قميصًا أزرق فاتحًا فوق ملابس السباحة الخاصة بها، بينما ارتدى كوشنر قميصًا بأكمام طويلة مع شورت مطابق.

وتأتي نزهة الأسرة وسط أنباء عن خلاف واضح بين ترامب وجاريد كوشنر، الذي قيل إن الرئيس السابق غاضب منه بسبب خسارته في الانتخابات.

ترامب يتجنب لقاء كوشنر

وسافر ترامب إلى مدينة نيويورك الأسبوع الماضي، بعد أن أمضى الأسابيع الستة الماضية مختبئًا في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا. منذ أن رفض تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في 20 يناير.

وتأتي زيارة ترامب وسط تقارير عن تصاعد التوترات بينه وبين وكوشنر الذي شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض لإدارة ترامب.

ونقلت تقارير إعلامية عن أشخاص مقربة منهما. أن كليهما تجنب اللقاء بالآخر في ملعب ترامب الوطني للغولف في ميامي يوم الأربعاء.

وشوهد ترامب وهو يغادر ميدان القيادة في الملعب. للتوجه إلى مسار آخر قبل دقائق فقط من وصول إيفانكا وجاريد لبدء جولتهم، ولم يلتقيا ببعضهما البعض.

وتغيب جاريد أيضًا عن فريق ترامب قبل أن يظهر في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، وأخبر الرئيس السابق ترامب حينها دائرته المقربة بأنه يلوم كوشنر على فشله للمرة الثانية في منصبه ، وفقًا لشبكة CNN.

خطاب ترامب الكاذب

ومع ذلك، تقول مصادر مقربة من كوشنر إنه انسحب من السياسة لأنه انتهى من خطاب ترامب الكاذب بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع.

لكن مستشار ترامب، جيسون ميلر، نفى التقارير عن حدوث خلاف وقال في تصريح لصحيفة “ديلي ميل” إن الرجلين التقيا في النادي مباشرة قبل نزهاتهما المنفصلة للجولف وتناولا الغداء معًا الأسبوع قبل الماضي.

وقال المصدر: “نعلم أن الرئيس لن يلوم نفسه”.

كما غاب صهر ترامب عن اجتماع أواخر الأسبوع قبل الماضي حيث جمع الرئيس السابق كبار مستشاريه للتخطيط لمستقبله السياسي بما في ذلك الانتخابات النصفية لعام 2022.

وقال متحدث باسم ترامب لصحيفة “ديلي ميل” إن كوشنر تحدث مع الرئيس السابق ومستشاريه كل يوم في الفترة التي تسبق مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وقال مصدر آخر عمل مع جاريد في البيت الأبيض في عهد ترامب إن غيابه كان غير معتاد نظرًا لأنه كان أحد أقرب مستشاري ترامب خلال فترة وجوده في البيت الأبيض وكان مشاركًا في جميع الأحداث الجارية.

أول ظهور لإيفانكا وزوجها منذ مغادرتهما البيت الأبيض!

وقبل أيام، رصدت عدسات المصوّرين إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر لأوّل مرة منذ مغادرتهما البيت الأبيض. بعد تسلّم الرئيس الجديد جو بايدن الرئاسة الأمريكية .

وشوهدت إيفانكا ترامب وزوجها وأطفالهما، خلال نزهة في ميامي.

وظهرت إيفانكا وزوجها بملابس البحر أثناء وجودهما على أحد الشواطئ، كما ظهروا في صور أخرى يتناولون المثلجات.

كما ظهر طفلاهما ثيودور، 4 أعوام، وجوزيف، 7 أعوام، وهما يلعبان في الرمال.

وظهرت إيفانكا وجاريد وهما مستلقيان على كراسي الشاطئ، وكانا يرتديان قبعتين للحماية من أشعة الشمس.

انخفاض دخلهما الشخصي

ويأتي ظهورهما الأخير وسط التقارير التي أشارت إلى أن الزوجين عانيا من انخفاض في دخلهما الشخصي بأكثر من 20%. خلال العام الأخير للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

وأعلنت إيفانكا وجاريد، عن تراجع دخلهما خلال العام الماضي بأكثر من 20% عن العام السابق إلى 120 مليون دولار.

وقال الزوجان إنهما حققا خلال العام الماضي والعشرين يوما الأولى من العام الحالي. دخلا يتراوح بين 23.8 مليون دولار على الأقل. و120 مليون دولار على أقصى تقدير.

وكان دخلهما في العام السابق حوالي 156 مليون دولار. حسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

يذكر أن القانون يلزم المسؤولين بالكشف عن قيمة أصولهم ودخلهم غير الحكومي.

وبشكل عام. فإن هذه البيانات تشير إلى أن إيفانكا وجاريد ورغم أنهما ما زالا ثريين للغاية. خسرا جزءا من ثروتهما خلال سنوات حكم ترامب.

ففي العام 2017 وبعد وقت قصير من تولي ترامب الرئاسة وتعيين إيفانكا وجاريد في الإدارة الأمريكية أعلنا أن دخلهما يصل إلى 195 مليون دولار. ولكن هذا الإعلان كان يغطي فترة أطول من الفترات التي غطتها الإعلانات التالية.

وخلال إفصاحهما الأخير. قال الزوجان إنهما يتملكان أصولا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين و803 ملايين دولار في حين كانت الأرقام العام 2017 تتراوح بين 241 و741 مليون دولار.

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