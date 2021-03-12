رونالدو يفكر في العودة إلى ريال مدريد والرحيل عن يوفنتوس
رونالدو يفكر في العودة إلى ريال مدريد والرحيل عن يوفنتوس
Videoرياضة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رونالدو فما هي ؟!

كتب وطن
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كشفت صحيفة ” ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة. عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني مجددا. مع بداية الموسم القادم. والرحيل عن فريق السيدة العجوز الإيطالي.

على الرغم من الإنجازات وتحطيمه الأرقام القياسية مع فريق يوفنتوس. وكذلك تربعه على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

الفشل بدوري الأبطال 

لكنه اللاعب في تأهل وقيادة فريقه إلى الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021م. وخسارته أمام البطل البرتغالي بورتو رغم فوز الفريق في مباراة الإياب على أرضه.

كما وكشف البرنامج الإسباني الشهير”لشيرنغيتو”. في حوار أجراه مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي “خورخي ميندير”. بأن الدون رونالدو قد تحدث مؤخراً مع إدارة ريال مدريد، وعن الرغبة بالعودة إلى الفريق الملكي الإسباني.

 كلام غير رسمي

وبينت الصحيفة الإسبانية ” ماركا”، بأن المحادثة التي دارت بين وكيل اللاعب رونالدو وإدارة ريال مدريد الإسباني. كانت غير رسمية. ولكنها كانت بمثابة لفريق الريال.

فيما ودع فريق كريستيانو رونالدو يوفنتوس الإيطالي. للمرة الثالثة على التوالي منذ انضمامه إلى الفريق عام 2018م.

وكذلك منافسه على الألقاب الأرجنتيني ليونيل ميسي. في غياب للمرة الأولى عن منافسات دوري أبطال أوروبا منذ عام 2005م. بعد خروج كلا الفريقين أمام بورتو البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

انتهاء عقد رونالدو

ومن المقرر ان ينتهي عقد النجم البرتغالي رونالدو في صيف عام 2022م.حيث أن اللاعب قد إنضم اللاعب إلى صفوف يوفنتوس قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني. في صفقة بقيمة 88 مليون جنينه إسترليني. أي ما يعادل 122.5 مليون دولار أمريكي.

كما وكشفت شبكة “ميدياسيت” الرياضية الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، يفكر في التخلص من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. رغم الأرقام القياسية التي يحققها اللاعب داخل أسوار مع الفريق الإيطالي.

كما وحددت إدارة يوفنتوس الإيطالي. بأنه في موسم انتقالات موسم الصيف المقبل. نتيجة المعاناة التي يمر بها الفريق من ضائقة مالية بسبب وباء فيروس كورونا، تعجز عن دفع راتب رونالدو. كغيرها من النوادي الأوروبية في مختلف دول العالم لنفس السبب.

الراتب الضخم 

وأضافت التقارير الإيطالية، قائلةً: “إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع بداية الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم، كما أنها قد حددت الخيار البديل له. وهو المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي “ماورو إيكاردي” 28 عاماً. من أجل اللاعب في صفوفها. خلال الموسم القادم.

كما ويتقاضى هداف الدوري الإيطالي ومحطم الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي الدون رونالدو راتب يبلغ قيمته 32 مليون يورو سنوياً، مما يشكل ذلك عبأ كبيراً على إدارة الفريق الإيطالي.

ويرهق من خزينة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعصف بها النادي في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية أصاب بها. بسبب وباء فيروس كورونا.

رئيس اليوفي

وصرح رئيس يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” فابيو باراتيشي في وقت سابق، صحة الروايات والمزاعم. حول إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم في صفوف الفريق.

كما وأكد أن هناك محاولات لتمديد عقده حتى الاعتزال “في أليانز ستاديوم”. معقل ملعب الفريق.

محطم الأرقام القياسية

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وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفةً: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

ترتيب هدافي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 15 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق .

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 62 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 6 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 52 نقطة. كما جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

بينما جاء أتالاتنا برصيد 49 نقطة. في المركز الخامس. وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة.

كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 43 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 36 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 32 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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