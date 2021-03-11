كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الأردن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوجه إلى الإمارات بعد رفضه مرور طائرة نتنياهو عبر أراضيه، ما جعل مصير الزيارة غامضاً.

تزامناً مع خبر منع الأردن للطائرة الإسرائيلية، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن نتنياهو أجل الزيارة المقررة بسبب مرض زوجته سارة.

بحسب المعلومات التي نقلها الإعلام الإسرائيلي عن مصادر سياسية، فإن سبب الرفض الأردني جاء بعد أن ألغى الأمير حسين بن عبدالله الثاني. الزيارة التي كانت مقررة إلى الحرم القدسي، بعد أن خالفت السلطات الأردنية الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل.

التأجيل للمرة الثالثة

وهذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها نتنياهو عن زيارة الإمارات، فيما يواصل منع أي وزير إسرائيلي من زيارة أبوظبي قبل أن يقوم هو شخصياً بهذه الزيارة.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم.

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه يتوقع أن يلغي نتنياهو سفره إلى الإمارات في أعقاب تسرير زوجته.

الأردن لم تصادق على الرحلة الجوية

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن سفره إلى الإمارات يتأخر بسبب. عدم مصادقة الأردن على مسار الرحلة الجوية حتى الآن. وسط تقديرات أن ذلك نابع من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي، بادعاء وجود خلافات على الترتيبات الأمنية.

وترقد سارة نتنياهو، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس، في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس. بعد أن نقلت إليه بسبب أوجاع في البطن.

فحوصات طبية لسارة نتنياهو

وأخضعت سارة التي كانت برفقة زوجها إلى فحوصات طبية، حيث أتضح أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية. وقرر الطاقم الطبي تسريرها لعدة أيام تحت الرقابة الطبية وإخضاعها للعلاج والجراحة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بأن سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة، نقلت إلى مستشفى هداسا عين كارم. حيث سترقد بالمستشفى عدة أيام، وقد رافقها رئيس الحكومة نتنياهو خلال إجراء الفحوصات.

ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيام.

زيارة للقاء محمد بن زايد

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو الإمارات اليوم، للقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في زيارة تستمر لعدة ساعات.

يشار إلى أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات، تأتي عقب 3 محاولات خلال الأشهر الماضية لترتيب لقاءات. لم تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب إغلاقات (كورونا).

وتأجلت الزيارة إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة. في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين.

وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في “إسرائيل”. إثر انتشار فيروس (كورونا).

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام. ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار (كورونا) في “إسرائيل”، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد.

وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار (كورونا)، وهو ما وُصف حينها بـ”إغلاق السماء”.

خلافات حول الترتيبات الأمنية

وفي سياق ذي صلة، قال أميتشاي ستين مراسل قناة” كان“العبرية، إن تأخر مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لزيارة الإمارات. بسبب عدم موافقة الأردنيين على مسار الرحلة بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم القدسي أمس بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية”.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من أي جهة حتى الآن حول إلغاء أو إتمام الزيارة.

وفي السياق، قال إيتاي بلومنتال العبري: “كان من المفترض أن تصل طائرة خاصة فاخرة من أبو ظبي (A6-HHS). إلى مطار بن غوريون هذا الصباح وتقلع لاحقًا إلى الإمارات”.

واستدرك بالقول: “لكن منذ الليلة الماضية تم إيقافها في عمان – وقبل قليل تم تحديث التفاصيل بأن الرحلة أُلغيت”. فيما لم يجري توضيح أسباب ذلك.

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