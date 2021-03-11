تتوالى الصور لعارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” 27 عاماً صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. في إثارة الجدل بصورها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”. بالمايوه الأسود المثير الذي نشرته جورجينا عبر حسابها. والمنشور على غلاف مجلة إيطالية مشهورة في عالم الأزياء والموضة.

صورة جورجينا على غلاف مجلة إيطالية مشهورة بالمايوه الأسود

كما وأصبحت عارضة الأزياء الإسبانية والمولودة في الأرجنتين حديث وكالات الاعلام الإسبانية والإيطالية في الآونة الأخيرة. بصورها الجريئة والفاضحة في ذات الوقت.

من خلال المقابلات التي تكشف من خلالها عن علاقتها مع صديقها. هداف الدوري الإيطالي “الكالتشيو” خلال الموسم الجاري. ومحطم الأرقام القياسية منذ قدومه إلى فريق ” السيدة العجوز” فريق يوفنتوس الإيطالي.

لا يمارس الطبخ

وقالت صديقة رونالدو “جورجينا” في مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية “Sportweek” في وقت سابق، قائلة ً: “كريستيانو أب ممتاز ولم أستطع أن أحلم بأن يكون لدي شريك أفضل لكنه لا يطبخ. بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين”.

كريستيانو رونالدو ممنوع من تغيير المصابيح في المنزل من قبل جورجينا، وذلك لأنها تخاف عليه وتخشى أن يسقط ويصيب نفسه. pic.twitter.com/pdbY2Hw459 — Screen Mix (@ScreenMix) March 4, 2021

وكما أردفت صديقة رونالدو، ” يستحق وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، على الرغم من أن لدينا طاهيا، إلا أنني أحضر العشاء أحياناً”.

الأمور شبه المستحيلة لرونالدو

وأوضحت جوروجيا، أن الدون البرتغالي رونالدو لا يستطيع تغيير المصباح الكهربائي، مردفه: ” إنها مهمة مستحيلة بسبب علو السقف داخل المنزل، ولو كنت مكان كريستيانو، بسؤال هل ستغير المصباح على ارتفاع 20 قدما عن الأرض؟! ”

واستكملت حديثها، قائلة: ” من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال. وعليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وأحب أنا الاعتناء بعائلتي”.

تحفيز رونالدو لصديقته

كما وبينت صديقة رونالدو، أنها تشارك الدون رونالدو في التمارين الرياضية التي يمارسها كل يوم. معلل بقولها:” لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، ولذلك أمارس الرياضة مع رونالدو. كما أنني تعلمت الكثير منه”.

وأضافت، ” كريسيتانو دائماً يعلمني ويحفزني، وفي النهاية أنت انعكاس لما تراه، حيث أنني كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه مصدر قوتي وإلهامي معه”.

الفاتنة جورجينا على يخت في مناكو. ✨ pic.twitter.com/Tmvuki0ZcG — عراق كيكرز (@iraq_keekers) March 7, 2021

كما ونشرت صديقة رونالدو “جورجينا” في وقت سابق. صورة على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي “الانستغرام”. والتي ظهرت فيها بشكل فاضح على غلاف مجلة إسبانية. معلقة عليها: ” انتهز الفرصة” باللغة الإسبانية.

أكثر من مليوني شخص

وحظيت تلك الصورة التي نشرتها عارضة الأزياء “جورجينا”. على إعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون ساعات قليلة على نشرها يوم أمس الأحد الماضي على حسابها الخاص. كما ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون متابع على صفحتها على منصة ” الانستغرام”.

وأردفت عارضة صديقة رونالدو “جورجينا”. قائلة: ” مررت بالعديد من الظروف الصعبة في حياتي. لكنني عوضت الآن بعائلة جميلة. وحبيب مثابر ومجتهد على نفسه وناجح”.

تواضع صديقها رونالدو

وأضافت عارضة الأزياء الإسبانية، ” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كم هو متواضع معي. ولطيف”. جاء ذلك خلالها حديثها مع مجلة “in style” العالمية.

لأول مرة منذ 2005، لن يتواجد ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/mERxGorKrc — Screen Mix (@ScreenMix) March 10, 2021

خيانة قواعد رونالدو

كما واعترفت صديقة رونالدو ” جورجينا”. بخيانة قواعد اللاعب البرتغالي كريتسيانو رونالدو، قواعد اللاعب والنجم العالمي. في غيابه عن المنزل. فيما يتعلق بنوعيات الطعام، التي تتناولها هي وأطفالها.

ويتبع الدون رونالدو وجبات طعام صحية “محمية غذائية” مع أسرته معاً. وقد يقوم بفرض هذا الطعام على جميع بيته. وقالت صديقته في مقابلة مع المجلة الإسبانية، قائلة: ” نحن نأكل بالشكل نفسه. الذي يتناوله رونالدو، لأننا عادة. نتناول الطعام معاً”.

مؤكدة أنها تتناول تلك الأطعمة الممنوعة داخل المنزل. في غياب النجم البرتغالي رونالدو. من أجل تناولها، هي وأطفالها. عندما يخرج اللاعب لخوض المباريات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي. من أجل تلك الأطعمة في العادة.

طلب البيتزا

واستكملت عارضة الأزياء جورجينا، ” إذا كان رونالدو خارج المنزل مع الفريق. أو مسافر لخوض المباريات في مدينة أخرى. أقوم أنا وأطفالي. بتدليل أنفسنا وطلب البيتزا، على سبيل المثال من الخارج. أو قد نملأ بطوننا بالفيشار”.

الصحفي إيدو أغيري (CHTV) :

يوفنتوس لا يستحق كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/leR6HLJ9qf — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) March 10, 2021

أطفال رونالدو

وتقوم الإسبانية “جورجينا رودريجيز”، بالاعتناء بأبناء رونالدو الثلاثة. بالإضافة إلى ابنتهما الذي أنجبت مؤخراً وأسميت ” ألانا مارتينا” الذي لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة. فيما اتجهت صديقة رونالدو إلى مجال عروض الأزياء. بعد ارتباطها مع صديقها البرتغالي ” كريستيانو رونالدو”.

الالتقاء بالدون رونالدو

يشاع إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. قد التقى بصديقته الإسبانية جورجينا للوهلة الأولى في منطقة كبار الشخصيات، في حفل شركتي غوتشي وغايانا الخاصة بعالم الأزياء والصناعات الجليدية. في العاصمة الإسبانية ” مدريد”. ولكن بالنسبة لتفاصيل أول شخصي بينهما فهذا غير معروف ويظل غامضاً حتى الآن.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

اذا كانت المنظومة عشوائية و بلاعبين ساذجين كيف لرونالدو ان يثبت نفسه وينجح معاهم خلاصة الكلام رونالدو اسطورة مو مثل بعض الاعبين الي يتأثرون من العمر لازال باتم اللياقة ولازال #رونالدو الهداف لكن فقد المنظومة وهذا كله بسبب اختياره ودعمه لليوفي الي ما استحق ابدا لاعب مثل قيمة الدون pic.twitter.com/thYCf7M0H3 — HALA MADRID 🇪🇸💙 (@RMD_KW7) March 9, 2021

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

كما ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

خلال منافسات الموسم الجاري. رغم مغادرة فشله في قيادة فريقه نحو التأهل إلى الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. أمام منافسه بورتو البرتغالي.

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