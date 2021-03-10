لاعب برازيلي شهير يعاقب بالسجن ل9 سنوات بتهمة الجنس الجماعي

في عقوبة قاسية بحق أحد نجوم كرة القدم العالمية بعد مسيرة وألقاب محلية ودولية. تلقى لاعب الجناح والمهاجم في فريق سانتوس البرازيلي “روبينيو” 37 عاماً.

قبل عتبات الاعتزال بالسجن لمدة 9 سنوات. بفضيحة ممارسته الجنس الجماعي بحق فتاة أجنبية في ملهى ليلي، في العاصمة الإيطالية.

من اول الصفقات في عهد الشيخ منصور مع مانشستر سيتي البرازيلي روبينهو بمبلغ 32.5£م خلال فترته مع السيتزنس امتع عشاق الكرة بمهاراته العالية 🇧🇷 pic.twitter.com/PZN9IcScjm — Majid Al-Qattan 🇦🇪 (@MajidAlQattan) March 10, 2021

محكمة الاستئناف

وقد أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم الثلاثاء الماضي. الحكم بالسجن على اللاعب البرازيلي “روبينيو”. لمدة تسع سنوات، بتهمة العنف الجنسي الجماعي.

Caso Robinho: Justiça da Itália diz que jogador manifestou 'particular desprezo' por vítima de violência sexual https://t.co/zZNWRBbRrN #G1 — G1 (@g1) March 9, 2021

الاغتصاب جماعي

كما حكم على مهاجم ريال مدريد وميلان السابق، بهذا الحكم، العام الماضي في ديسمبر، لمشاركته في اغتصاب جماعي، وقع في إيطاليا عام 2013، وأدين بارتكابه الواقعة في عام 2017م الماضي.

الإذلال الوحشي

وأردف بيان محكمة الاستئناف، قائلةً: ” فإن لاعب منتخب البرازيلي ” السامبا” السابق ومتهمين معه الذي يبلغ عددهم ست رجال. قد عبروا عن “ازدراء للضحية التي تعرضت للإذلال الوحشي”.

💥 كواترو | تم تأكيد الحكم بالسجن 9 سنوات على البرازيلي روبينيو لإغتصابه امرأة شابة في ملهى ليلي. سيكون أمام روبينيو 45 يوم للإستئناف أمام المحكمة الإيطالية. pic.twitter.com/Smodiuvv6o — Blancos Global (@Blancos_Global) March 9, 2021

صديق روبينيو

كما وكان صديق اللاعب البرازيلي ” روبينيو” خلال تواجدهم في ملهى ليلي ضمن مجموعة من الرجال المتهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاماً في ملهى ليلي في مدينة ميلانو الإيطالية.

استئناف الحكم

كما أنه في غضون 45 يوماً. يحق للاعب البرازيلي ونجم ريال مدريد وميلان السابق ” روبينيو” الاستئناف للحكم مرة أخرى. أمام محكمة النقض العليا. وهي المحكمة الاستئناف العليا داخل دولة إيطاليا. وهي الطلقة الأخيرة في نعش اللاعب الأخير بالنسبة للاعب البرازيلي.

في 2005

كان روبينيو أكثر لاعبي أمريكا الجنوبية شهرة وكان يطمح إلى التوقيع مع برشلونة على خطى روماريو وريفالدو ورونالدو، لكن لابورتا رفضه من أجل ليو ميسي صاحب الـ 18 ربيعاً في ذلك الوقت. pic.twitter.com/k7lCiXe0PP — Mustapha ElAlaoui (@Ymustapha178) March 8, 2021

سانتوس البرازيلي

وقد فسخ نادي سانتوس البرازيلي مؤخراً عقده مع اللاعب البرازيلي ” روبينيو” مع النادي. في ظل الملاحقات والضغوطات التي تعرض لها الفريق البرازيلي من الإدانات إثر ذلك الحادث. والذي وضع النادي في دائرة الاتهامات والملاحقات. وهو أخر نادي انضم إليه اللاعب مرة أخرى عام 2014م.

حياته الشخصية

هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب في مركز الجناح والهجوم مع نادي سانتوس البرازيلي والمنتخب البرازيلي. من مواليد عام 1984م. كما كانت تشبه بدايته ببداية الأسطورية البرازيلية في عالم كرة القدم العالمية “بيليه”، لذا حمل معه منذ سن المراهقة عبء مقارنته بـ بيليه.

بيليه الجديد

كما وأطلق عليه لقب “بيليه الجديد” للعبه بنفس المراكز التي كانت يلعب بها الأسطورة البرازيلية ولتمتعه بالعبقرية والموهبة ذاتها. لكن اللاعب لم يستمر على ذلك النهج. لينهي مسيرته بفضيحة ممارسة الإغتصاب الجماعي داخل ملهى ليلي.

محكمة استئناف ميلانو تؤكد الحكم بالسجن تسع سنوات على النجم البرازيلي المخضرم روبينيو. – أمام المهاجم البرازيلي الآن 45 يومًا للاستئناف أمام محكمة النقض ، وهي ثالث وآخر درجة في محكمة العدل الإيطالية. pic.twitter.com/gJ5CjIfb9b — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) March 9, 2021

الأندية الكروية

كما وبدأ مسيرة اللاعب البرازيلي ” روبينيو” في ناديه سانتوس داخل بلده البرازيل عام 2002م. وبعد ثلاثة سنوات انضم إلى فريق ريال مدريد الإسباني ” ريال مدريد” عام 2005م.

لكنه غادر الفريق الملكي الإسباني إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2008-2010م. كما وانتقل بعدها إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي لمدة أربع سنوات.

كما وعاد في عام 2014م. إلى ناديه الأم قبل أن يفسخ عقده مؤخراً. إثر تلك الفضيحة التي وقع فيها اللاعب البرازيلي “روبينيو”. بصحبة صديقه في عام 2017م.

والتي حكم عليها قبل أيام. ولعب لفترات قصيرة أيضاً مع داخل النوادي الصينية. وكذلك نادي باشاك التركي الشهير.

مسيرته الدولية

كما وحصل روبينيو على أول مباراة له مع البرازيل في كأس الكونكاكاف الذهبية عام 2003م مع منتخب بلاده، والتي خسرت فيها البرازيل بهدف نظيف دون رد أمام منتخب المكسيك.

ورغم ذلك إلا أن البرازيل قد اختارت إرسال منتخب بلادها تحت سن 23 سنة، فإن مباريات الكأس الكونكاكاف الذهبية تعتبر مباريات دولية رسمية من قبل الفيفا. والتي كانت جزءًا من تشكيلة البرازيل في كأس القارات 2005م. والذي استطاع من خلالها البرازيل تحقيق الفوز في تلك المسابقة الدولية.

وقد شارك اللاعب البرازيلي في كأس العالم مع المنتخب البرازيلي كبديل عام 2006م، وكوبا أمريكيا عام 2007م.

🚨 عاجل – محكمة ميلان تصدر حكم بسجن لاعب ميلان ومانشستر سيتي السابق روبينيو لـ 9 أعوام على خلفية اعتداء جنسي تم في أحد النوادي الليلية في 2013. pic.twitter.com/qjxTcb5DNF — #أحداث_الكرة_الانجليزية (@Silvr_EPL) March 10, 2021

كذلك مشاركته في منافسات كأس العالم في عام 2010م. ليستبعد عن تشكيلة المنتخب بعد ذلك التاريخ بسبب الأداء والمستوى الضعيف للاعب البرازيلي.

كما وسجل اللاعب في 100 مباراة شارك فيها مع منتخب بلاده البرازيل. 28 هدفاً. خلال مشاركته التي بدأت خلال الفترة 2003-2010م.

الألقاب المحلية والدولية

كما وحقق اللاعب البرازيلي “روبينيو” التتويج مع ناديه سانتوس البرازيلي ثلاثة مرات. كما أنه توج بالدوري الإسباني مع فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة تواجده مرتين. وكذلك كأس السوبر الإسباني.

فيما توج مع فريق ميلان الإيطالي مرة واحدة عام 2010-2011م. وكأس السوبر الإيطالي 2011م، وتوج أيضاً بكأس البرازيل مع منتخب بلاده عام 2008م. وكأس القارات 2005-2009م. كما توج بكأس كوبا أمريكا عام 2007م. وكذلك كأس كونكاكاف الذهبية عام 2003م.

الألقاب الشخصية

ونال اللاعب البرازيلي “روبينيو” جائزة الكرة الفضية البرازيلية ثلاث مرات. وجائزة الكرة الذهبية عام2004م. كما وحصل على لقب أفضل لاعب شاب في العالم في استطلاع رأي عبر مجلة سوكر عام 2005م. بالإضافة إلى حصوله على الحذاء الذهبي والكرة الذهبية في كأس كوبا أمريكا عام 2007م.

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