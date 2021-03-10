فيديو نادر للملك فهد بن عبدالعزيز وهو يمارس السباحة برفقة نجله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للملك السعودي الأسبق فهد بن عبدالعزيز، وهو يمارس السباحة مع نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد.

فيديو نادر

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، الملك السعودي في ظهور اعتبره رواد مواقع التواصل نادراً لملوك السعودية منذ تأسيسها.

مقطع لأول مره ينشر

تجتمع فيه البساطه

والهيبه👑💔🤲🏻

مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز

رحمه الله

يؤدي رياضة السباحه

برفقة أبنه

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021

تفاعل سعودي واسع

وحقق المقطع تفاعلا كبيراً، وانتشاراً على نطاق واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في السعودية.

مقطع نادر .. الملك فهد رحمه الله يمارس رياضة السباحة

برفقة أبنه الأمير عبدالعزيز عام ١٤١٤هـ pic.twitter.com/tWEnWCLCNT — #عاشق_الماضي (@asheq_madi) March 9, 2021

فيديو نادر للملك خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله

يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز pic.twitter.com/idQCSkI4ns — Abdallah 💛💙💛 (@Zxcvb15000) March 10, 2021

#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز رحمة الله عليه و سمو سيدي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد بن عبدالعزيز

الله يحفظه اميرنا الغالي اثناء ممارسة السباحة مقطع أول مرة ينشر pic.twitter.com/G5A5FTEgW1 — خالد بن فيصل بن عديس (@alkhaled891) March 9, 2021

فيديو نادر جدا الملك فهد الله يرحمه مع الامير عبدالعزيز ذكريات جميله pic.twitter.com/PT111zWAox — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) March 9, 2021

يمال الجنه البارده #الملك_فهد ❤️ مقطع نادر مليان بساطه وعفويه الله يرحمك pic.twitter.com/zGfP9ANdcQ — بيركامبي (@Berkampi) March 9, 2021

وبحسب صحيفة “المرصد” السعودية، فإن المقطع الذي ينشر لأول مرة، يعود تاريخه إلى عام 1414 هجرية.

الملكان فهد وسلمان آل سعود

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعلو أمس مع فيديو نادر يجمع الملكين فهد. وسلمان بن عبد العزيز في ضيافة نجل الأول في العاذرية في منطقة الرياض.

ويعود الفيديو الذي ينشر لأول مرة إلى عام 1993، ويظهر الملك الراحل فهد إلى جانب الملك سلمان كان وقتها. أميرا لمنطقة الرياض في ضيافة الأمير عبد العزيز بن فهد في مزرعته في العاذرية.

وظهر الأمير عبد العزيز، وفق ما رصدت “وطن”، واقفاً يتحدث مع والده بحضور حشد من المواطنين، قبل أن ينتقلوا إلى الاستراحة.

وجلس الملك الراحل فهد في الاستراحة إلى جانب الملك سلمان، وظهرا يتبادلان أطراف الحديث مع الحضور.

من هو الملك فهد؟

وفهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1920 – 26 جمادى الآخرة 1426 هـ / 1 أغسطس 2005)، خامس. ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.

هو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. تولى مقاليد الحكم. في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد.

أصيب بجلطة في نوفمبر 1995، ومنذ عام 1997 تولى عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حينها إدارة معظم شؤون البلاد اليومية.

شهدت فترة حكمه الكثير من الأحداث أبرزها أزمة احتلال العراق لدولة الكويت في عام 1990، وتهديد العراق بغزو. الأراضي السعودية وكذلك الحرب العراقية – الإيرانية وما تبعها من أحداث تأثرت بها السعودية.

وكذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما تبعها من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق. وأيضًا انخفاض أسعار النفط سنوات طويلة واضطرار الميزانية السعودية للانخفاض الشديد.

تميز عهده بصدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق وتوسيع الحرمين الشريفين. وإنشاء جسر الملك فهد، الواصل بين السعودية والبحرين.

له إسهامات في اتفاق الطائف الخاص بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وكان قد شغل مواقع قيادية أخرى قبل مجيئه ملكا ومنها وزيرًا للمعارف ووزيرًا للداخلية ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية وبعد تولي الملك خالد بن عبد العزيز للحكم خلفًا للملك فيصل بن عبد العزيز عين فهد بن عبد العزيز وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

الملك فهد في طفولته

ولد فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. في مدينة الرياض في عام 1921. وأمه هي حصة بنت أحمد السديري.

هو الأخ الشقيق الأكبر لكل من الأمير سلطان، والأمير نايف، والملك سلمان، والأمير عبد الرحمن، والأمير تركي، والأمير أحمد.

وقد عمّرت والدته حصة بنت أحمد السديري بعد الملك عبد العزيز، وتوفيت في أواخر عام 1969.

نشأ الملك فهد في كنف والده الملك عبد العزيز، والتحق في طفولته بمدرسة الأمراء بمدينة الرياض، ودرس فترة من الزمن في معهد العاصمة النموذجي بالرياض.

تولى مقاليد الحكم، في 13 يونيو/حزيران 1982، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد، حتى وفاته مطلع أغسطس/آب عام 2005.

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