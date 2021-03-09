تشيلسي ينتفض في وجه مضيفه إيفرتون ويواصل الصعود نحو القمة

يواصل فريق تشيلسي العروض الجميلة منذ قدوم المدرب الألماني الجديد توماس توخيل. بعد الأداء السيئ الذي مر به الفريق.

مع بداية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”، بقيادة المدرب السابق فرانك لا مبارد الذي تم إقالته. لينضم إلى السلسلة الطويلة في تاريخ الفريق الإنجليزي.

كما وحقق فريق تشيلسي ” البلوز” الفوز على منافسه إيفرتون. بهدفين نظيفين دون رد من الفريق الأخير. بعد الأداء المقنع لعشاق وجماهير النادي الإنجليزي.

ليخطف بذلك المركز الرابع من الترتيب من فريقه ليفربول “الريدز” الذي يمر في فترة الهزائم التاريخية التي يعيشها الفريق، المتراجع في الدوري.

خطأ فادح

وارتكب لاعب الوسط الإنجليزي في صفوف فريق إيفرتون “بين غودفري” 23 عاماً. الخطأ في تسجيل هدف في مرمى فريقه.

في الدقيقة ال 31 من مجريات الشوط الأول من المباراة. ليستفيد الفريق من ذلك ويتقدم بذلك الهدف الأول في اللقاء.

ضربة جزاء

كما وأضاف الهدف الثاني لفريق تشيلسي “البلوز”. عن طريق لاعب الوسط الإيطالي “جورجينهو” 29 عاماً. من خلال تسديده ركلة الجزاء في الدقيقة ال 65 من المباراة.

All the action from another 𝗯𝗶𝗴 win at the Bridge! 👊 pic.twitter.com/SDlMw7SOLn — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 9, 2021

ليقتل بذلك المباراة. وسط المحالات الفاشلة من الفريق المنافس في الوصول إلى شباك مرمى تشيلسي من أجل تقليص الفارق. ولكن فشل إحراز أي إهداف خلال اللقاء. لتنتهي المباراة بفوز بهدفين دون رد.

🗣 'A performance like this is good for me.' — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 9, 2021

وكما بهذا الفوز عزز فريق تشيلسي. نحو الفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا القادمة 2021-2022م. بفضل تكتيك الألماني توماس توخيل.

الذي نجح من صعود الفريق من قاع الترتيب إلى قمة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. بعد الكوارث والهزائم المتلاحقة التي لاحقت الفريق في منافسات الدوري الجاري.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي بنفس الأهداف هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك.

متساوياً مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب هدافي الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 53 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي ” البلوز” بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

تراجع ليفربول وصعود توتنهام

وفي المركز الخامس يحتل وست هام برصيد 48 نقطة. فيما احتل فريق إيفرتون في المركز السادس من الترتيب بعد خسارته أمام منافسه تشيلسي بهدفين نظيفين دون رد برصيد 46 نقطة.

بينما يحتل في المركز السابع توتنهام برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق. مع تراجع فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثامن بعد سلسلة الهزائم التاريخية التي يمر بها الفريق في 6 جولات الأخيرة والخسائر التي يتكبدها الفريق على أرضه برصيد 43 نقطة.

أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 40 نقطة. بفارق نقطتين مع أرسنال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري.

أما في المركز الحادية عشر يحتل فريق ليدز برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

تراجع ليدز وصعود الأرسنال

كما وتساوى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي مع فريق ليدز في المركز الثاني عشر الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 34 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 33 نقطة. بفارق نقطة وحيد.

Great team performance 💙 pic.twitter.com/ZrOmfUFjeQ — Kai Havertz (@kaihavertz29) March 8, 2021

بينما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 30 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 26 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 18 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك