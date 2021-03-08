السيدة الجليلة عهد البوسعيدية
السيدة الجليلة عهد البوسعيدية
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شاهد ما فعلته عهد البوسعيدية بأحدث ظهور لها وإشادة واسعة بزوجة السلطان هيثم

كتب وطن
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وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية، إلى ولاية الحمراء العمانية.

وبين المقطع موكب زوجة السلطان العماني، لدى وصولها إلى الولاية العمانية بمحافظة الداخلية، وإحاطتها بالحراس والمرافقين الذين كانوا معها في رحلتها.

السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع زيارة حرم السلطان العماني، والتي تأتي بعد زيارتها أمس لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وعلق أحد المغردين على المقطع الذي وثق زيارة حرم السلطان العماني، وقال: ” ماشاء الله عين الله تحرسها السيدة الجليلة والسلطان هيثم بن طارق واولادهم ولاية الحمراء جميلة كثير ماشاء الله”.

فيما قال مغرد آخر: ” الله يحفظها لنا ولعمان …حقيقة الشعب العماني في حالة من الفرح بسبب الزيارات التي تقوم بها السيدة الجليلة”

زيارة السيدة الجليلة لمنطقة إمطي

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، أمس الأحد، صورة لرسالة كتبت بخط حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، عهد بن البوسعيدية، بعد زيارتها لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وأظهرت الصورة كلمات بخط يد حرم السلطان العماني كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي. وكتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة بصورة واسعة مع ما كتبته حرم السلطان العماني عهد بن عبد الله البوسعيدية. بخط يدها من ثناء على الجهود المبذولة في المحافظات العمانية.

كما قال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: “الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها والعافية ويبارك عليها ويرزقها الحكمة ورحمة على البشر. جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني”.

فيما كتب مغرد آخر حول الصورة قائلاً: “السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن، حفظ الله ”.

زيارة السيدة الجليلة لولاية بهلاء

وقبل أيام، أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجاب العمانيين.

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وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

كما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

وقال مغرد: “الأخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين”.

كما أضاف: “هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليلة عهد في هذه الساعة. اسأل الله لهم الصحة والعافية وادامهم سند للأمتين العربية والإسلامية”.

وقال عدنان البلوشي: “هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتأثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب. بان لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن”.

وتابع: “يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها. وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم”.

كما قالت عائشة العلوي: ” زيارات السيدة الجليلة عهد البوسعيدية المتتالية تنم عن اهتمام شخصي بالشأن الداخلي. وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكه من دماثة ولطف ولين “.

وأضافت: “لا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته. متعهم الله جميعا بالسعادة وأمد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم”.

كما قال حساب “السيف السريع”: “ما شاء الله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين. أكيد إنها راح تنقل كل متطلبات. الشعب لسلطان لأن هي الوحيد الأقرب له من بعد الله سبحانه حفظكم الله جميعاً”.

وقال حساب آخر: “عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين. وهذا دور الأم الحانية على شعبها ونتوسم فيها الخير”.

إطلالة زوجة السلطان حديث العمانيين

وقبل ايام، تفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة. بشكل كبير مع أحدث إطلالة لزوجة السلطان هيثم بن طارق. السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

كما أشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام. الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

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