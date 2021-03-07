في لقاء القمة الذي جمع حامل اللقب السابق ريال مدريد الإسباني أمام فريقه الجار أتلتيكو مدريد. ضمن منافسات الأسبوع ال26 من منافسات الدوري الإسباني. الذي شهد القوة والإثارة القوية بين كلا المنافسين.

كما وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي. بهدف لكل منهما، بعد مواجهة التي شهدت السيطرة داخل أرضية الملعب طيلة مجريات أحداث اللقاء.

هدف العضاض سواريز

وسجل فريق أتلتيكو مدريد هدف التقدم عن طريق المهاجم الأروغواياني لويس سواريز 34 عاماً. في الدقيقة ال 15 من مجريات الشوط الأول من المباراة، بتسديدة قوية في شباك حارس مرمى ريال مدريد الإسباني البلجيكي “تيبو كورتوا”.

هدف بنزيما وتقليص الفارق

وعادل فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” في اللقاء الناري. بعد عودة الفريق إلى أجواء المنافسة من جديد، مع مجريات أحداث الشوط الثاني. لينجح الديك الفرنسي ” كريم بنزيما” 33 عاماً في إضافة هدف التعادل. في الدقيقة ال 88. قبل نهاية أحداث اللقاء. الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين.

ليهدد بهذا التعادل عرش أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني “الليغا”. مع أقرب منافسه برشلونة وغريمه ريال مدريد، في الوصول إلى صدارة الدوري في الموسم الجاري. مع اشتداد المنافسة من جديد في جدول الترتيب. بعد انفراد أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”.

المنقذ الريال

كما واستطاع منقذ ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما بعد عودته من الإصابة. في ظل الغيابات التي تخيم على نجوم فريق الملكي الإسباني. في الدقائق الأخيرة من الخسارة في هذا اللقاء ومنع فريق الجار من تعميق الفارق في ترتيب الدوري الإسباني.

ليبقى فريق ريال مدريد “الملكي”. في دائرة الصراع على لقب الليغا هذا العام. والدفاع من أجل الحصول على لقبه. خلال منافسات الدوري الممتاز.

تشكيلة فريق ريال مدريد

واعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أمام منافسه بلد الوليد. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما جاء في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو. والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

أما في خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما يأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. مع عودة كريم بنزيما بعد الإصابة.

كما وغاب عن المباراة عدد من النجوم من أبرزهم المدافع قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنه داني كرفخال بسب الإصابة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ولعب المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأرجنتيني “دييغو سيميوني” 50 عاماً، على تشكيلة أساسية، في حراسة المرمى اللاعب السلوفيني يان أوبلاك.

أما في مركز خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب من الجبل الأسود ستيفان سافيتش، والأوغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، واللاعب الإسباني ماريو هيرموسو، إلى جانب إشراك اللاعب الكرواتي سيمي فرسالجكو.

وفي خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي كوكي، والفرنسي توماس ليمار.

أما في خط هجوم فريق “البلانكوس” سيلعب كلاً من: اللاعب الإسباني ماركوس لورينتي، والبرتغالي جواو فيليكس، بالإضافة إلى الهداف الأروغواياني لويس سواريز.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين.

ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

صعود برشلونة ورجوع غريمه الريال

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 54 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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