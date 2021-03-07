” بالفيديو” ميسي في برشلونة بصحبة ابنه ماتيو لانتخاب الرئيس الجديد

ظهر فيديو نشر عبر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني للنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” 33 عاماً برفقه ابنه البكر” ماتيو”. من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية لإدارة نادي برشلونة الإسباني.

حيث أدلي بصوته في مركز الاقتراع الرئيسي لنادي الفريق ” الكتالوني” الإسباني. من أجل اختيار رئيس جديد من بين المرشحين على رئاسة النادي الجارية.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

كما ويمتلك الأسطورة الأرجنتينية ميسي عضوية في الجمعية العمومية للفريق. منذ سنوات طويلة.

عملية التصويت

كما وبدأت عملية التصويت على انتخابات الرئاسية في فريق برشلونة الإسباني. في تمام الساعة التاسعة اليوم صباحاً. بتوقيت دولة إسبانيا.

وستستمر إجراء الانتخابات حتى الساعة مساءً اليوم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج رئيس برشلونة الإسباني الجديد. بعد منتصف الليل من نفس اليوم.

🗳 2021 ELECTION Polls close in < 2️⃣ hours. 📩 There is still time to vote. Remember, you can follow all the latest with our MINUTE-BY-MINUTE coverage. — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

المرشحين المنافسين

ويتنافس على رئاسة إدارة فريق برشلونة الإسباني، هم رجل الأعمال الإسباني توني فريشا، ورجل الأعمال فيكتور فونت، والمحامي خوان لابورتا، كما وتعهد جل المرشحين، من أجل إبقاء.

وإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة الإسباني. رغم أن عقده مع الفريق سينتهي في شهر يونيو/ حزيران العام الجاري. وسط أنظار العديد من النوادي الأوروبية من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

المرشح لابورتا

وقد صرح في وقت سابق الرئيس الأسبق لنادي برشلونة “خوان لابورتا” والمرشح الحالي عبر وسائل الاعلام الإسبانية.

قائلاً: ” لو فزت في بالانتخابات، سأسعى إلى إبقاء اللاعب ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة. وعلاقتي وطيدة مع “البرغوث” تصل لحد الصداقة”.

🗳 2021 ELECTIONS 🤩 @Carles5Puyol exercises his right to vote at the Camp Nou 📩 pic.twitter.com/Dd3ldQQuCU — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

كما وتولى المرشح لابورتا رئاسة نادي برشلونة الإسباني. خلال الفترة (2003-2010). والتي شهدت انتعاشة الفريق الانتعاش في فترته على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

إلى جانب أن المرشح لابورتا يعتبر الأقرب في تولي رئاسة فريق برشلونة من جديد. من أجل إنقاذ الفريق من أزمته الحالية.

وكما تم تأجيل إجراء الانتخابات على رئاسة نادي برشلونة الإسباني. بعد طلب من قبل السلطات الإسبانية. والتي كانت من المقرر عقدها في شهر يناير الماضي. بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

انتصار برشلونة الأخير

ويواصل فريق برشلونة الإسباني سلسلة انتصاراته وتقديم عروضه الجيدة في الدوري الإسباني ” الليغا”. ومواصلة الضغط على المتصدر الجار أتلتيكو مدريد.

من خلال تحقيقه الفوز خارج دياره على فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة ال 26. بهدفين نظيفين دون رد.

✅ثلاث نقاط مهمة لبرشلونة.➕3⃣

✅تمريرتين حاسمتين لميسي.2⃣✖🅰

✅ثالث هدف لـ"جوردي ألبا" هذا الموسم في #LaLigaSantander.

✅أول هدف للنجم الشاب "إيايكس موريبا" في #LaLigaSantander. 🎬⚽شاهد ملخص المباراة #OsasunaBarça pic.twitter.com/cSNJd8lpKO — LaLiga (@LaLigaArab) March 6, 2021

كما وقلص فريق برشلونة ” الكتالوني” الفارق مع المتصدر في ترتيب الدوري الإسباني. إلى نقطتين، في انتظار مواجهة لقاء الديربي والذي يجمع فريق ريال مدريد الإسباني أمام الجار أتلتيكو مدريد.

هدافي الدوري

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

صعود برشلونة وتعادل الريال

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

One step at a time. 💪🟦🟥 pic.twitter.com/PyD2uBS9xy — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

القائد ليو ميسي لحظة التصويت❤️❤️ pic.twitter.com/PX3wM6QtIE — FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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