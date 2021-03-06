برشلونة يواصل سلسلة الانتصارات بتحقيقه الفوز على مضيفه أوساسونا

واصل فريق برشلونة الإسباني سلسلة انتصاراته وتقديم عروضه الجيدة في الدوري الإسباني ” الليغا”. ومواصلة الضغط على المتصدر الجار أتلتيكو مدريد.

من خلال تحقيقه الفوز خارج دياره على فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة ال 26. بهدفين نظيفين دون رد.

✅ثلاث نقاط مهمة لبرشلونة.➕3⃣

✅تمريرتين حاسمتين لميسي.2⃣✖🅰

✅ثالث هدف لـ"جوردي ألبا" هذا الموسم في #LaLigaSantander.

✅أول هدف للنجم الشاب "إيايكس موريبا" في #LaLigaSantander. 🎬⚽شاهد ملخص المباراة #OsasunaBarça pic.twitter.com/cSNJd8lpKO — LaLiga (@LaLigaArab) March 6, 2021

كما وقلص فريق برشلونة ” الكتالوني” الفارق مع المتصدر في ترتيب الدوري الإسباني. إلى نقطتين، في انتظار مواجهة لقاء الديربي والذي يجمع فريق ريال مدريد الإسباني أمام الجار أتلتيكو مدريد.

هدف التقدم لألبا

ونجح اللاعب الظهير الأيسر في صفوف فريق برشلونة الإسباني جوردي ألبا 31 عاماً، من تسجيل هدف التقدم في شباك المستضيف أوساسونا في الدقيقة ال 30. من عمر زمن المباراة. عبر تسديدة قوية.

فيما جاء الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط الإسباني “إلياكس موريبا” 18 عاماً. من إضافة الهدف الثاني لفريق برشلونة الإسباني في الدقيقة ال83 من مجريات أحداث الشوط الثاني.

وحاول فريق أصحاب الأرض أوساسونا الرجوع إلى المباراة من خلال ممارسة الضغط على دفاع فريق برشلونة. إلا أن فشل في تهديد شباك حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين نظيفين. والتمكن من خطف نقاط ثمينة ومهمة له في الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

غياب بيكيه

كما وتعرض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. خلال مواجهة فريق برشلونة في مباراة حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

تفاصيل الإصابة

كما ونشر فريق برشلونة الإسباني مساء يوم الأربعاء الماضي. بعد مباراة الفريق أمام فريق إشبيلية في بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي. بأن الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه. في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. كما أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة pic.twitter.com/r2eOilVrvx — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 4, 2021

هدف القاتل لبيكيه

واستطاع الإسباني بيكيه في فوز فريق فريقه برشلونة الإسباني. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد ركنية عرضية من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً في الوقت البديل.

قبل انتهاء المباراة وحسم اللقاء للفريق الضيف لإشبيلية. لتعود المنافسة من جديد في الأشواط الإضافية. وبعد المباراة قد اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج على أرجله.

عودة بيكيه مؤخراً

كما وشهدت مباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني في دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

📸 Estas son algunas de las imágenes que nos ha dejado el partido de esta noche en El Sadar.#OsasunaBarça pic.twitter.com/cV1WgYixZ1 — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) March 6, 2021

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

منافسة برشلونة وتقليص الفارق

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

🎙 RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: “No hemos tenido el acierto necesario para poder sumar”.#OsasunaBarça ▶️ https://t.co/DFWw4SbHjX pic.twitter.com/8QDleIWux0 — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) March 6, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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