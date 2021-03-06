برشلونة يقلص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد بفوزه على منافسه أوساسونا
برشلونة يقلص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد بفوزه على منافسه أوساسونا
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برشلونة يواصل سلسلة الانتصارات بتحقيقه الفوز على مضيفه أوساسونا

كتب وطن
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واصل فريق برشلونة الإسباني سلسلة انتصاراته وتقديم عروضه الجيدة في الدوري الإسباني ” الليغا”. ومواصلة الضغط على المتصدر الجار أتلتيكو مدريد.

من خلال تحقيقه الفوز خارج دياره على فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة ال 26. بهدفين نظيفين دون رد.

كما وقلص فريق برشلونة ” الكتالوني” الفارق مع المتصدر في ترتيب الدوري الإسباني. إلى نقطتين، في انتظار مواجهة لقاء الديربي والذي يجمع فريق ريال مدريد الإسباني أمام الجار أتلتيكو مدريد.

هدف التقدم لألبا

ونجح اللاعب الظهير الأيسر في صفوف فريق برشلونة الإسباني جوردي ألبا 31 عاماً، من تسجيل هدف التقدم في شباك المستضيف أوساسونا في الدقيقة ال 30. من عمر زمن المباراة. عبر تسديدة قوية.

فيما جاء الهدف الثاني عن لاعب الوسط الإسباني “إلياكس موريبا” 18 عاماً. من إضافة الهدف الثاني لفريق برشلونة الإسباني في الدقيقة ال83 من مجريات أحداث الشوط الثاني.

وحاول فريق أصحاب الأرض أوساسونا الرجوع إلى المباراة من خلال ممارسة الضغط على دفاع فريق برشلونة. إلا أن فشل في تهديد شباك حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين نظيفين. والتمكن من خطف نقاط ثمينة ومهمة له في الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل .

غياب بيكيه

كما وتعرض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. خلال مواجهة فريق برشلونة في مباراة حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

تفاصيل الإصابة

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كما ونشر فريق برشلونة الإسباني مساء يوم الأربعاء الماضي. بعد مباراة الفريق أمام فريق إشبيلية في بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي. بأن الفحوصات الطبية تؤكد بيكيه. في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. كما أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

هدف القاتل لبيكيه

واستطاع الإسباني بيكيه في فوز فريق فريقه برشلونة الإسباني. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد ركنية عرضية من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً في الوقت البديل.

قبل انتهاء المباراة وحسم اللقاء للفريق الضيف لإشبيلية. لتعود المنافسة من جديد في الأشواط الإضافية. وبعد المباراة قد اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج على أرجله.

عودة بيكيه مؤخراً

كما وشهدت مباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني في دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

منافسة برشلونة وتقليص الفارق

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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