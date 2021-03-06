القنوات الناقلة وموعد مباراة قمة الديربي اليوم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يتجدد اللقاء الناري مساء اليوم الأحد بين فريق ريال مدريد الإسباني ومنافسه الجار أتلتيكو مدريد. في لقاء ديربي الجولة ال 26 من منافسات الدوري الإسباني ” الليغا”. وسط أجواء ستحمل القوة والمفاجئة لكلا الفريقين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه إشبيلية. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في قمة الجولة لمنافسات الجولة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن.

فيما ستكون عند الساعة الخامسة والربع مساءً اليوم الأحد. بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن.

القنوات الناقلة

وستبث مباراة ريال مدريد أمام نظيره المتصدر أتلتيكو مدريد على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وستبث أيضاً عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

المعلق على اللقاء بين المنافسين

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف من أجل التعليق على أحداث اللقاء بين المنافسين. في مواجهة تحمل القوة والإثارة المحافظة على سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني.

ويطمح كلا المنافسين من خطف ثلاثة نقاط على حساب الأخر. من أجل تقليص الفارق لفريق ريال مدريد الإسباني الذي يعاني من غياب نجومه. بينما يسعى المنافس الجار في لقاء الديربي إلى تحقيق الفوز على جاره والمحافظة على صدارة ترتيب الدوري.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أمام منافسه بلد الوليد. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. مع عودة كريم بنزيما بعد الإصابة.

كما وسيغيب عن المباراة عدد من النجوم من أبرزهم المدافع قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنه داني كرفخال بسب الإصابة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيعتمد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأرجنتيني “دييغو سيميوني” 50 عاماً، على تشكيلة أساسية، في حراسة المرمى اللاعب السلوفيني يان أوبلاك، وفي مركز خط الدفاع سيلعب كلاً من: اللاعب من الجبل الأسود ستيفان سافيتش، والأوغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، واللاعب الإسباني ماريو هيرموسو، إلى جانب إشراك اللاعب الكرواتي سيمي فرسالجكو.

وفي خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي كوكي، والفرنسي توماس ليمار.

في خط هجوم فريق “البلانكوس” سيلعب كلاً من: اللاعب الإسباني ماركوس لورينتي، والبرتغالي جواو فيليكس، بالإضافة إلى الهداف الأروغواياني لويس سواريز.

بينما سيغيب عن تشكيلة الفريق كلاً من: اللاعب البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والإسباني ماريو هيرموسو بسبب الإصابة مؤخراً بفيروس كورونا.

فرصة الثأر من الجار

وصرح اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الشهير ب” العضاض”، في تصريحات صحفية عبر رابطة ” الليغا”. قائلاً: “كل المواجهات أمام فريق ريال مدريد لها طابع خاص، لأنها نوعية. المباريات التي يرغب أي لاعب في المشاركة فيها. وإظهار قدراته، كثيرون يصنفونها ضمن هذه المباريات”.

💬 #زيدان: ''إنها مباراة خاصة. إنها مباراة ديربي مدريد وهي دائمًا مباريات خاصة، نعرف ما هي، الجماهير أيضًا، ونحن جاهزون للعب هذه المباراة غدًا. كنا في حالة جيدة طوال الأسبوع ويسعدنا جدًا أن نلعب مباراة الغد.''

👊 #أتلتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/DnOF6J76r1 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 6, 2021

وأردف سواريز، ” أمامنا فرصة للثأر لما حدث في مباراة الدور الأول وإظهار رغبتنا في الاستمرار في الصدارة، كما أنه من الصعب جداً الحفاظ على استمرارية الأداء في الليغا”.

وأضاف سواريز، ” أنه لوجود منافسة شرسة، وأي فريق قادر على اقتناص نقاط من فرق المقدمة، ويجب احترامها بشكل كبير ومحاولة الحفاظ على نفس الأداء لتحقيق الهدف المنشود في النهاية”.

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

منافسة برشلونة وتقليص الفارق

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

الموقع الرسمي | 30 مباراة ديربي في 8 مواسم. • مباراة الأحد ستكون رقم 30 بينهما. • أتلتيكو مدريد هو الفريق الذي واجهه ريال مدريد في أكثر عدد من المباريات منذ موسم 2013/2014. pic.twitter.com/K9xziR9sHm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 4, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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