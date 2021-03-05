محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه مع مضيفة طيران وهو على سرير بالطائرة .. هل هي رسالة لزوجته؟

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصرفه مع مضيفة طيران أثناء سفر بطائرته الخاصة.

طائرة خاصة

ونشر محمد رمضان فيديو عبر “انستجرام“، وظهر فيه وهو يستلقي على سرير بالطائرة، ثم يقوم بتصوير مضيفة الطيران وهي تقوم بوضع غطاء عليه، ويقوم بشكرها.

وأرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق قال فيه: “المضيفة الحنينة رزق”.

وهاجم المتابعون محمد رمضان بسبب تصرفه، ورأوا أنه انتهك خصوصية مضيفة الطيران أثناء عملها، فكتب أحدهم: ” إيه النقص ده؟ انت بتصور المضيفة وهي بتخدمك”.

هل يغيظ محمد رمضان زوجته؟

وقارن آخر تصرفات محمد رمضان، بتصرفات الفنان المغربي سعد لمجرد، وكتب: ” انت جوعان كثير شوف سعد المجرد أغنى منك بكثير بس مايسوي هاي الحركات عيب راجع نفسك”.

بينما خمن آخرون أن محمد رمضان حقاً انفصل عن زوجته كما أشيع قبل أيام، وأراد أن يوجه لها رسالة بهذا الفيديو.

وجاء في أحد التعليقات: ” وش ردة فعل زوجتك يا تُرى؟”.

وكتب آخر: ” نحن نعرف الزوجة الحنونة رزق، لكن المضيفة هذا أمر جديد”.

طلاق محمد رمضان

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بخبر طلاق محمد رمضان، وانفصاله عن زوجته نسرين قبل أيام. حيث نقلت العديد من المواقع هذا الخبر قبل أن يخرج “نمبر وان” وينفيه ما أحدث ضجة كبيرة.

وخلال وقت قياسي كان اسم محمد رمضان تريند كعادته وأثار الجدل قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعة، في تصريحات لعدة مواقع.

ويشار إلى أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبد الفتاح، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى في 2012.

ونفي رمضان لعدة مواقع منها “المصري اليوم” هذه الشائعة، وقال إنه لا يعرف من أطلقها. مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار. العلاقة بينه وبين زوجته نسرين.

وتابع محمد رمضان في تصريحاته حينها أنه متواجد في دبي للانتهاء من تصوير أغنيته الجديدة versace.

وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “أنا البطل”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وعلى عكس المعتاد، ظهر محمد رمضان بإطلالة واحدة طول الكليب حيث ارتدى جاكيت باللود الأسود من دار الأزياء الإيطالية “Fendi”، يصل ثمنه إلى 3.553 دولا بما يعادل 55 ألف جنيه، و بنطلون باللون الأسود وتوب بيزك جراي.

ودارت أحداث الكليب بالكامل داخل موقع واحد فقط، وهو مكتب، واستخدم محمد رمضان قناع “الجوكر” الشهير.

ووقع محمد رمضان في أزمة حين هاجم مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر الملقّب بـ”أبو أصالة”، محمد رمضان. واتهمه بسرقة حقوق أغنية “أنا البطل” منه. ومؤكداً مسؤوليته عن هذا الاتهام.

وأكد أبو أصالة أنه انتهى من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات، وقام ببثّ النسخة التي يحتفظ بها منها.

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