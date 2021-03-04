وفاة اللواء كمال عامر تحزن السيسي
وفاة اللواء كمال عامر تحزن السيسي
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من هو كمال عامر “قائد السيسي ومعلمه”.. نعاه بكلمات مؤثرة وأمر بإطلاق اسمه على ميدان عام

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، الخميس، بخبر وفاة اللواء ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان. ورئيس المخابرات الحربية سابقا جراء إصابته بفيروس كورونا. خاصة بعد أن نعاه السيسي شخصيا.

ونعى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، كمال عامر، بشكل شخصي وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:” لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها.”

وتابع واصفا إياه بمعلمه وقائده:” معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب”.

كما اختتم السيسي تغريدته بالقول:”كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.”

وداهم فيروس كورونا كمال عامر منذ أيام، فخضع للعزل فى إحدى مستشفيات ، ودخل العناية المركزة بعدما ساءت حالته حتى توفي اليوم.

ودفن جثمان كمال عامر فى مقابر القوات المسلحة بمصر الجديدة.

من هو كمال عامر؟

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى. وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

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كما نعى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اللواء عامر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، أن يعلن خلو المقعد البرلمانى. فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير بشأن وفاة العضو، وتأبينه.

قرار رئاسي بشأن كمال عامر

هذا وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدر عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بترقية اللواء المتوفي كمال أحمد عامر، إلى رتبة فريق فخري.

مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

القيادة العامة للقوات المسلحة

كما ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس. ويتولى كمال عامر رئيس لجنة الدفاع للفصل التشريعي الثاني على التوالي.

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