من هو كمال عامر “قائد السيسي ومعلمه”.. نعاه بكلمات مؤثرة وأمر بإطلاق اسمه على ميدان عام

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، الخميس، بخبر وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان. ورئيس المخابرات الحربية سابقا جراء إصابته بفيروس كورونا. خاصة بعد أن نعاه السيسي شخصيا.

#عاجل: وفاة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان ورئيس المخابرات الحربية سابقا اللواء #كمال_عامر، جراء إصابته بفيروس #كورونا pic.twitter.com/iPYpPLIeBK — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 4, 2021

ونعى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، كمال عامر، بشكل شخصي وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:” لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها.”

لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.

اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 4, 2021

وتابع واصفا إياه بمعلمه وقائده:” معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب”.

كما اختتم السيسي تغريدته بالقول:”كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.”

وداهم فيروس كورونا كمال عامر منذ أيام، فخضع للعزل فى إحدى مستشفيات القاهرة، ودخل العناية المركزة بعدما ساءت حالته حتى توفي اليوم.

#كمال_عامر

عندما يغرد رئيس الجمهورية بجملة استاذى ومعلمى واحد انبل الرجال فهنا يجب ان نعزى مصر كلها فى وفاة قائد لم نعلم عنه الكثير لانه عمل فى صمت وايثار .

البقاء والدوام لله — Ahmed Gomaa Aswan (@AswanGomaa) March 4, 2021

ودفن جثمان كمال عامر فى مقابر القوات المسلحة بمصر الجديدة.

من هو كمال عامر؟

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى. وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

توفي إلى رحمة الله اللواء #كمال_عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وذلك جراء إصابته بفيروس كوروناالمستجد #كوفيد19

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولةكما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول والتانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بكلا المجلسين pic.twitter.com/wJOBFaM8Px — @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) March 4, 2021

كما نعى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اللواء عامر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، أن يعلن خلو المقعد البرلمانى. فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.

بعد ساعات من وفاته..

تصعيد «هبة العوضي» ابنة شقيقة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان «#كمال_عامر» رئيس المخابرات الحربية سابقًا؛ لشغل مقعده في #مجلس_النواب، و #السيسي يرقيه إلى رتبة فريق فخري ويمنحه وشاح النيل pic.twitter.com/hmtfkYhZgS — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 4, 2021

قرار رئاسي بشأن كمال عامر

هذا وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدر عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بترقية اللواء المتوفي كمال أحمد عامر، إلى رتبة فريق فخري.

🔴 #عاجل| الرئيس #السيسي يصدر قرارًا بترقية اللواء #كمال_عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر #eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) March 4, 2021

مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

القيادة العامة للقوات المسلحة

كما ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس. ويتولى كمال عامر رئيس لجنة الدفاع للفصل التشريعي الثاني على التوالي.

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