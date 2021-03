موعد مباراة أتلتيك بلباو وليفانتي في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

في مباراة العودة لفريق أتلتيك بلباو أمام منافسه ليفانتي في دور إياب كأس ملك إسبانيا. استعدادًا لمواجهة مرتقبة أمام فريق برشلونة الإسباني. الذي نجح في الصعود إلى نهائي الكأس.

بعد مباراة شهدت القوة والإثارة الشديدة طيلة المباراة. أمام منافسه إشبيلية. حيث انتهت بثلاثية نظيفة دون رد. وقلب الطاولة على الأخير.

بعد تغلبه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين. لحجز الفريق مقعدا له في نهائي المسابقة. مع انتظاره الفريق الفائز في مباراة اليوم من كلا المنافسين.

كما من المقرر أن يخوض فريق أتلتيك بلباو الإسباني أمام منافسه ليفانتي. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في قمة الجولة لمنافسات الجولة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن.

فيما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن. والسودان. كما ستنقل عند الساعة التاسعة بتوقيت الامارات وعمان.

وكما ستبث وقائع المباراة بين فريقا أتلتيك بلباو ونظيره المنافس ليفانتي في دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا على قناة ليبيا الرياضية، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

وسيعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع سيكون اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

🎙️ Marcelino on @InigoMartinez's four-match ban:

🗣️ "It has caught us all by surprise. The Club is working on our appeal because we believe there are recent, similar events where the punishment wasn’t as severe."#LevanteAthletic 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xdRikF884N

— Athletic Club (@Athletic_en) March 3, 2021