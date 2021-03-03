موعد مباراة أتلتيك بلباو وليفانتي في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

في مباراة العودة لفريق أتلتيك بلباو أمام منافسه ليفانتي في دور إياب كأس ملك إسبانيا. استعدادًا لمواجهة مرتقبة أمام فريق برشلونة الإسباني. الذي نجح في الصعود إلى نهائي الكأس.

بعد مباراة شهدت القوة والإثارة الشديدة طيلة المباراة. أمام منافسه إشبيلية. حيث انتهت بثلاثية نظيفة دون رد. وقلب الطاولة على الأخير.

بعد تغلبه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين. لحجز الفريق مقعدا له في نهائي المسابقة. مع انتظاره الفريق الفائز في مباراة اليوم من كلا المنافسين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما من المقرر أن يخوض فريق أتلتيك بلباو الإسباني أمام منافسه ليفانتي. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في قمة الجولة لمنافسات الجولة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن.

فيما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن. والسودان. كما ستنقل عند الساعة التاسعة بتوقيت الامارات وعمان.

وكما ستبث وقائع المباراة بين فريقا أتلتيك بلباو ونظيره المنافس ليفانتي في دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا على قناة ليبيا الرياضية، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

تشكيلة أتلتيك بلباو

وسيعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع سيكون اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

🎙️ Marcelino on @InigoMartinez's four-match ban: 🗣️ "It has caught us all by surprise. The Club is working on our appeal because we believe there are recent, similar events where the punishment wasn’t as severe."#LevanteAthletic 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xdRikF884N — Athletic Club (@Athletic_en) March 3, 2021

وفي الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب الإسباني إيكر مونياين، ومواطنه أوناي فينسيدور، واللاعب دانييل غارسيا كارييو، إلى جانب اللاعب الإسباني أوسكار دي ماركوس.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، الإسباني راؤول غارسيا، ومواطنه إينياكي ويليامز.

تشكيلة فريق ليفانتي

ومن المتوقع أن يلعب مدرب فريق ليفانتي الإسباني “فرنسيسكو لوبيز” 53 عاماً، على تشكيلة أساسية مكونة من حارس المرمى الإسباني “أيتور فيرنانديز أباريسكتا”.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: الإسباني كارلوس كليرك، ومواطنه سيرجيو بوستيغو ريدوندو، والبرتغالي روبن فيزو، إلى جانب إقحام اللاعب الإسباني خورخي ميرامون.

CONVOCATORIA | Esta es la citación de Paco López para la vuelta de las semifinales de la #CopaDelRey #LevanteAthletic #SoñandoLoImposible pic.twitter.com/DD8neZjBYs — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) March 3, 2021

وفي خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب المقدوني إنيس باردي، والصربي نيمانيا رادويا، والإسباني ميكائيل مالسا، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب الإسباني خوسيه لويس.

كما في خط الهجوم سيلعب الثنائي اللاعب الإسباني داني جوميز، ومواطنه روجر مارتي، بينما سيغيب عن المباراة في صفوف الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي دي فروتوس.

وكذلك لاعب بلد الجبل الأسود نيكولا فوكيفيتش، لاعب خط الوسط الإسباني خوسيه كامبانيا بداعي الإصابة.

نتيجة مباراة الذهاب

كما وانتهت مباراة الذهاب لفريق ليفانتي أمام أتلتيك بلباو. بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، حيث سيخوض فريق أتليتك بلباو خارج قواعده. مع سعي وطموح الفريق بتحقيق الانتصار.

من أجل مواجهة ثقيلة ونارية أمام برشلونة مرة أخرى في نهائي الكأس. أم ستحمل المباراة المفاجأة ويتأهل أصحاب الأرض ليفانتي؟!

تعادل إيجابي في افتتاحية الجولة بالدوري الإسباني 🏆

ليفانتي وأتلتيك بلباو لازالا في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب🤝 pic.twitter.com/nCGlL63mSE — AS Arabia (@as_arabia) February 26, 2021

حيث سيستضيف فريق ليفانتي على ميدانه ضيفه الثقيل الذي توج بكأس السوبر الإسباني خلال الموسم الحالي. على حساب فريق برشلونة الإسباني، على ملعب استاد “سيوتات دي فالنسيا”.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين.

ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

صعود برشلونة وتعثر ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

بريمونتادا قاتلة برشلونة يعبر إلى نهائي كأس ملك إسبانيا منتظرًا الفائز من ليفانتي وأتلتيك بلباو🔥 🔵برشلونة 3 ⚪اشبيلية 0 عودة نصف نهائي الكأس 🏆 مباراة الذهاب انتهت بفوز اشبيلية "2-0" pic.twitter.com/zA5fe3kXXt — Yallakora (@Yallakoranow) March 3, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

ترتيب المنافس أتلتيك بلباو

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

الأصل في نهائي كأس ملك إسبانيا هو تواجد برشلونة وأي فريق منافس 🏆 البلاوجرانا بريمونتادا رائعة في نهائي البطولة في انتظار الفائز من ليفانتي وأتلتيك بلباو هل يظفر فريق كتالونيا ببطولته المفضلة؟ 👀 pic.twitter.com/pZKsOJiluM — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 3, 2021

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 30 نقطة. متساوياً مع فريق أتلتيك بلباو في منافسات الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.