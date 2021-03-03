حسين فهمي في مستشفى الأمراض العقلية خوفاً من الموت.. إليكم الحقيقة

انتشرت أنباء مؤخراً حول الممثل المصري حسين فهمي، تفيد بنقله إلى مستشفى الأمراض العقلية في القاهرة.

اكتئاب أدى إلى الجنون

لكن معلومات خاصة نقلها موقع “الفن”، أكدت أن هذه الأنباء مفبركة وليس لها أساس من الصحة.

وأشارت المعلومات إلى أنه ليس منطقياً أن يرد في تقرير مصور أن الاكتئاب أدى إلى جنون حسين فهمي. خوفاً من الموت كما حصل مع الممثلين عزت العلايلي ويوسف شعبان وعلي حميدة.

وكشفت المعلومات أن هذه التقارير المغلوطة يتم بثها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب من خارج مصر. مؤكدة أنها تهدف فقط إلى إثارة البلبلة حول النجوم المصريين واستغلال أسمائهم لرفع نسبة المشاهدات وجني الأرباح المالية.

مواقع تستهدف نجوم مصر

وتأتي قصة الفنان المصري الشهير حسين فهمي بعد الشائعات التي لاحقت الممثلة المصرية إلهام شاهين قبل أيام، والتي أفادت بمرورها بوعكة صحية شديدة ودخولها للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وهو ما نفته إلهام شاهين، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أنها منشغلة الآن بتصوير حكاية ” حتة مني” التي تناقش قضايا نسائية مختلفة وتسلط الضوء على قضايا مهمة.

حسين فهمي إلى السينما بعد غياب

في سياق آخر، بدأ حسين فهمي تصوير مشاهده في فيلم “فارس” والذي يشاركه البطولة الممثل أحمد زاهر. الذي يخوض خلاله أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.

ويجسد حسين فهمي في الفيلم شخصية “رشيد السويفي” وهو رجل أعمال ثري، ولكن لديه مشاكل نفسية. تجعله يتصرف تصرفات غير سوية ويدخل في صراعات مع فارس الذي يجسده أحمد زاهر.

وفيلم “فارس” الذي تدور أحداثه في اطار اجتماعي أكشن تشويقي، هو من تأليف حسام موسى. وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك.

العجوز الشاب

وتصدر حسين فهمي ترند محركات البحث جوجل، بعد ظهوره في برنامج et بالعربي ليكشف تفاصيل مشروعاته الفنية في المرحلة المقبلة، وكواليس فيلم “فارس”.

وظهر حسين فهمي بالشكل الذي اعتاد عليه الجمهور، ما جعلهم يطلقون عليه لقب “العجوز الشاب”.

وقال حسين فهمي: “تحمست لفيلم فارس لأن أحمد زاهر فنان موهوب وصديقي على المستوى الشخصي. وتعاونا معًا من قبل في عدة أعمال، وكنت سعيد جدًا بذلك”.

وتابع فهمي: “اليوم هو بصدد تصوير أول بطولة مطلقة له في السينما ويهمني جدًا نجاحه. واهتميت بمجرد أن عرض على السيناريو خاصة وأنه من اختياره، ولم أتردد في مشاركته هذا النجاح”.

وأكد فهمي أن فيلم “فارس” لا يوجد به كوميديا، مضيفاً: “العمل يرصد للصراع بين الخير والشر. ويرصد للعديد من النماذج الإنسانية والحياتية، في إطار أكشن”.

الجدير بالذكر أن آخر أفلام حسين فهمي كان “الكويسين” عام 2018، وشارك في بطولته أحمد فهمي، أسماء أبو اليزيد. شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، تارة عماد، اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوي، وهو تأليف أيمن وتار، وإنتاج “سينرجى فيلمز”، وإخراج أحمد الجندي.

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