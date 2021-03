ناشط إماراتي يزعم أن سلطنة عمان ستستضيف تجمعا دوليا لردع إيران

هاجم حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر، ناشط إماراتي زعم أن سلطنة عمان قد تستضيف تجمع دولي يضم أمريكا وإسرائيل ودول خليجية لردع إيران.

وكذب “الشاهين” مزاعم الناشط الإماراتي حمد الأحبابي التي قال فيها إن إسرائيل تطمح بالدخول في تحالف دولي لحماية التجارة لعالمية من عمليات إيران الارهابية.

“خاصة بالمنطقة بعد عضويتها في المنطقة الامريكية الوسطى وتعرض سفنها لعمليات وتهديدات من الحرس الثوري”

وتابع الأحبابي مزاعمه تلك بأن سلطنةعمان قد تستضيف تجمعا دوليا يضم أمريكا وإسرائيل ودول خليجية بالنطر لموقعها البحري.

المزاعم التي كذبها وفندها بدقة حساب “الشاهين” العماني الذي اشتهر بالتصدي للشائعات والأكاذيب ضد سلطنة عمان.

حيث رد على الأحبابي بقوله:”فأما موقعنا البحري فلا جدال فيه فكل موجة ببحار العالم تذكر كيف شقتها السفن العمانية لنصفين.”

كما تابع مكذبا مزاعم الناشط الإماراتي:”أما الدخول في تحالف مع البعض ضد البعض، فهذا شغل المراهقات الصغيرات وتركناه لهم بأكمله”

واختتم “الشاهين” العماني تغريداته بتوجيه سؤال للناشط الإماراتي قال فيه:”الان جاوبني.. ما دخل إسرائيل بالملاحة في بحار الخليج إن لم يكن من موانئكم ولصالح شركاتكم!”

وكان الناشط الإماراتي اعتمد في مزاعمه على المحادثة الهاتفية التي تمت أمس بين، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي.

وأمس، الاثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وقال: “كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني”.

It was good speaking with Omani FM @badralbusaidi.

During the call, views were exchanged on a number of issues of common interest, as well the importance of supporting all efforts aimed at achieving peace and stability in the region.

