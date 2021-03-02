ناشط إماراتي يزعم أن سلطنة عمان ستستضيف تجمعا دوليا لردع إيران

هاجم حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر، ناشط إماراتي زعم أن سلطنة عمان قد تستضيف تجمع دولي يضم أمريكا وإسرائيل ودول خليجية لردع إيران.

سلطنة عمان و إسرائيل

وكذب “الشاهين” مزاعم الناشط الإماراتي حمد الأحبابي التي قال فيها إن إسرائيل تطمح بالدخول في تحالف دولي لحماية التجارة لعالمية من عمليات إيران الارهابية.

#إسرائيل تطمح بالدخول في تحالف دولي لحماية التجارة لعالمية من عمليات #ايران الارهابية خاصة بالمنطقة بعد عضويتها في المنطقة الامريكية الوسطى وتعرض سفنها لعمليات وتهديدات من الحرس الثوري

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.#سلطنة_عمان قد تستضيف تجمع دولي يضم امريكا واسرائيل ودول خليجية بالنطر لموقعها البحري https://t.co/olIPyPdyl2 — Alahbabi Hamad🇦🇪 (@1HD_UAE) March 2, 2021

“خاصة بالمنطقة بعد عضويتها في المنطقة الامريكية الوسطى وتعرض سفنها لعمليات وتهديدات من الحرس الثوري”

وتابع الأحبابي مزاعمه تلك بأن سلطنةعمان قد تستضيف تجمعا دوليا يضم أمريكا وإسرائيل ودول خليجية بالنطر لموقعها البحري.

المزاعم التي كذبها وفندها بدقة حساب “الشاهين” العماني الذي اشتهر بالتصدي للشائعات والأكاذيب ضد سلطنة عمان.

حيث رد على الأحبابي بقوله:”فأما موقعنا البحري فلا جدال فيه فكل موجة ببحار العالم تذكر كيف شقتها السفن العمانية لنصفين.”

فأما موقعنا البحري فلا جدال فيه فكل موجة ببحار العالم تذكر كيف شقتها السفن العمانية لنصفين

أما الدخول في تحالف مع البعض ضد البعض،،، فهذا شغل المراهقات الصغيرات وتركناه لهم بأكمله الان جاوبني،،، ما دخل اسرائيل بالملاحة في بحار الخليج إن لم يكن من موانئكم ولصالح شركاتكم !! https://t.co/YElAscUyUl — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 2, 2021

كما تابع مكذبا مزاعم الناشط الإماراتي:”أما الدخول في تحالف مع البعض ضد البعض، فهذا شغل المراهقات الصغيرات وتركناه لهم بأكمله”

واختتم “الشاهين” العماني تغريداته بتوجيه سؤال للناشط الإماراتي قال فيه:”الان جاوبني.. ما دخل إسرائيل بالملاحة في بحار الخليج إن لم يكن من موانئكم ولصالح شركاتكم!”

وكان الناشط الإماراتي اعتمد في مزاعمه على المحادثة الهاتفية التي تمت أمس بين، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي.

وأمس، الاثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وقال: “كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني”.

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It was good speaking with Omani FM @badralbusaidi.

During the call, views were exchanged on a number of issues of common interest, as well the importance of supporting all efforts aimed at achieving peace and stability in the region. — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) March 1, 2021

وقال أشكنازي في تغريدة عبر “تويتر”: “جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأهمية دعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.”

واستطرد:”كما اتفقنا على الحفاظ على قناة اتصالنا المباشرة وتعزيز التعاون”

وكان بدر البوسعيدي قال في وقت سابق: “في ما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة”.

وأكد وزير خارجية السلطنة في الوقت ذاته على أن “السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين”.

سفينة الإسرائيلية التي انفجرت في خليج عمان

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية كشفت، الجمعة، الماضية عن أنّ السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان، الخميس، مملوكة لشركة إسرائيلية .

وقالت شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي “إم.في.هيليوس راي”، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة.

لا إصابات

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية انه لا إصابات جراء الانفجار الذي وقع على متن سفينة الشحن في خليج عمان.

وذكرت وكالة (أ ف ب) أن السفينة الاسرائيلية انطلقت من مرفأ الدمام في السعودية وكانت متوجهة إلى سنغافورة.

في حين جاء في إشعار “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” ان “التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير”.

كما أضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه “تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر”.

وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.

منظمة الأمن البحري الدولي تراقب الوضع

من جانبها، قالت منظمة الأمن البحري الدولي، في حسابها عبر تويتر، إنها على علم بتقرير هيئة عمليات التجارة البريطانية عن انفجار في سفينة تجارية غير تابعة للمنظمة في خليج عمان.

كما أكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع.

من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

إسرائيل تتهم ايران

وقال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إن إيران مسؤولة عن التفجير الذي طال سفينة الشحن التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي .

كما وتجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مناقشات سرية، هدفها الأساسي هو جمع المعلومات الاستخبارية حيال ما حصل، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ويملك السفينة رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغر، المقرب من رئيس الموساد، يوسي كوهين، بحسب اعلامٍ إسرائيليّ

وتأتي هذه التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشكل علني، لأول مرة منذ تعرض السفينة الإسرائيلية لانفجار، الخميس، في خليج عُمان.

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