نال مقطع فيديو الصدى الواسع عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. لطفل جزائري من “جامعي الكرات” في فريق هلال شغلوم.

في مباراة منافسته الضيف مولودية الجزائرية. ضمن دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في الجزائر. والتي جمعت كلا الفريقين يوم السبت الماضي.

📍من الجزائر 🇩🇿 – في مباراة في الدرجة الثانية اليوم ، الطفل حامل الكرات يتدخل ليحمي فريقه من هدف محقق. . pic.twitter.com/O6jcoLCdw0 — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) February 27, 2021

تفاصيل الحادثة الطريفة

وشهد تفاصيل الفيديو. قيام طفل جزائري ” جامعي الكرات” من دخول أرضية ملعب الكرة المستديرة بشكل مفاجئ. خلال المباراة، والقيام بتشتيت كانت في طريقها نحو شباك فريقه المفضل هلال شغلوم العيد الجزائري. في لقطة طريفة ونادرة في عالم كرة القدم المستديرة.

كما منع في ذلك. في دخول هدف باتجاه شباك فريقه هلال شغلوم العيد. عن طريق الفريق المنافس الضيف “مولودية الجزائر”. ونشر الموقع الرسمي لحساب النادي لفريق طفل جامع الكرات المفضل، مقابلة مع الطفل الجزائري الذي أصبح مشهوراً عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتراف الطفل “جامعي الكرات”

وقال الطفل الجزائري خلال المقابلة التي أجرها فريقه المفضل ” هلال شغلوم عيد”. قائلاً: ” إنني لم أتمالك نفسي عندما رأيت الكرة تتهادى باتجاه شباك فريقي الذي أعشقه وأحبه. كما أن تلك الحادثة وردة فعل جاءت بشكل عفوي مني”.

🇩🇿 The Chelghoum Laid ball boy who went viral today for running on to the pitch on a counter attack and cleared a sure goal explains why he did it 😁 @DZfoot pic.twitter.com/5pdEYiOkD8 — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 27, 2021

الصدى الواسع عبر السوشيال ميديا

كما ووصلت تلك الحادثة الطريفة. الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول العالم. حيث وصل صدى الحادثة الطريفة لطفل جامع الكرات صداه إلى الصحافة العالمية. حيث سلطت الضوء عليها، من قبل صحيفة ” ماركا” الإسبانية. بالتصرف للطفل الجزائري من ” جامعي الكرات” خلال مباراة فريقه. وعشقه لناديه. دفعه إلى دخول الملعب لمنع دخول الهدف في شباكه الفارغ.

وكذلك نشرت ذلك الفيديو عبر قناة “سكاي سبورت” الإيطالية. والتي قامت بتداولها اللقطة الطريفة في عالم كرة القدم المستديرة، في لقطة طريفة ونادرة للطفل الذي دخل أرضية الملعب.

هجمة معاكسة

في احدى الهجمات المعاكسة لفريق “رديف مولودية باتنة”. ضمن منافسات الدرجة الثانية. كما حرم ملتقط الكرات، الزوار من هدف محقق، بعد دخوله أرضية الملعب واخراجه الكرة من على خط المرمى. لفريقه هلال شغلوم.

😲😲 Inaudito: un recogepelotas salta al campo para evitar un gol cantado del rival https://t.co/3dDbvycVyJ — MARCA (@marca) February 27, 2021

كما ظهر بشكل غير متوقع الطفل. الذي لم يتحمل رؤية فريقه. من خسارة اللقاء. أمام منافسه رديف مولودية الجزائري. بعد أن مرت عن حارس مرمى فريقه هلال شغلوم العيد.

حكم اللقاء بين كلا المنافسين

وأوقف حكم المباراة بين فريق رديف مولودية الجزائرية أمام الفريق المستضيف هلال شغلوم. ليقوم باحتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الضيف مولودية الجزائري.

بعد تدخل طفل جامع الكرات في تشتيت الكرة وإيقافها عن مرمى الفريق. لينجح في تسجيل الهدف في شباك فريق الطفل العاشق.

وعلى الرغم من ذلك. انتهت المباراة بفوز الفريق المفضل للطفل الجزائري الذي لم يكشف عن هويته عبر وسائل الاعلام التي تداولت الخبر. مكتفي بالتصرف الطريف والنادر الذي فعله الطفل داخل أرضية الملعب.

بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. ضمن منافسات المجموعة الشرقية. للدوري الدرجة الثانية من الدوري الجزائري. بعد حماية الطفل ” جامع الكرات” لهدف. رغم احتساب ضربة جزاء على إثر ذلك. وتسجيل الفريق الضيف ذلك الهدف في شباك هلال شغلوم الجزائري.

ترتيب الدوري الجزائري الممتاز

ويتربع فريق وفاق سطيف في صدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة الجزائري. برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسه فريق الساورة الذي جاء في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

كما جاء في المركز الثالث فريق أولمبي المدية كذلك بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني الساورة. برصيد 28 نقطة. بينما جاء في المركز الرابع مولودية وهران برصيد 27 نقطة.

Algeria, raccattapalle evita un gol fatto: espulso. VIDEOhttps://t.co/h9QIHklEoH — skysport (@SkySport) February 27, 2021

وفي المركز الخامس جاء فريق شبيبة القبائل الجزائري برصيد 24 نقطة من جدول الترتيب الدوري للدرجة الممتازة. كما جاء فريق أمل عين مليلة في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

تراجع فريقا مولودية الجزائر والاتحاد

أما في المركز السابع جاء فريق اتحاد الجزائر من الترتيب برصيد 21 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن بلوزداد بفارق نقطة واحدة عن اتحاد الجزائر برصيد 20 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق بارادو الجزائري برصيد 20 نقطة متساوياً بذلك مع فريق بلوزداد بنفس النقاط. كما جاء في المركز العاشر مولودية الجزائر بفارق نقطة وحيدة من جدول الترتيب في الدوري الجزائري الممتاز برصيد 19 نقطة.

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