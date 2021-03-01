كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية” عن خبر صادم لحكام دبي محمد بن راشد يخصّ اقتصاد الإمارة .

اقتصاد دبي لن يعود قبل 2023

وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إن اقتصاد إمارة دبي لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

وأضافت الوكالة في تقرير، الإثنين، أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة.

التراجع الأكثر حدة في الخليج

وحسب التقرير، شهدت دبي التراجع الأكثر حدة في عدد السكان في منطقة الخليج، بانخفاض قدره 8.4 بالمئة، قياسا على متوسط تراجع 4 بالمئة بمجمل المنطقة.

وتوقع التقرير تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، من الانخفاض الحاد الذي تسببت به الجائحة وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.

وأورد أن القطاعات الرئيسة في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، تحت الضغط للأشهر 12-24 شهراً المقبلة.كما نقلت “الأناضول”

السياحة تتلقى ضربة كبيرة

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب. قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو / تموز الماضي وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.

وأشار إلى استمرار التحديات التشغيلية لقطاع العقارات في دبي. ومن المتوقع أن تكون نتائج القطاع بالعام الماضي ضعيفة، مع تحسن طفيف فقط بالعام الحالي.

وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، مما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.

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