سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة غضب واسعة بين فئة مربي الحيوانات. جراء ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية.

🔴 وسم #مقاطعه_الاعلاف_الحيوانيه_عمان يتصدر الترند العماني، ويعبر فيه ملاك المواشي عن رفضهم واستياءهم لإرتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية. pic.twitter.com/Fgw7S1Bi29 — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) March 1, 2021

وتصدر التريند العماني بتويتر وسم حمل عنوان “مقاطعة الأعلاف الحيوانية عمان”، عبر فيه المتضررين عن غضبهم وبدء حملة لمقاطعة. الأعلاف حتى تخفض الشركات القائمة عليها اسعارها.

حقل تجارب كل حد يرفع سعر من صوب حتى الحيوانات ما سلمت من رفع الأسعار..المقاطعة مستمره والله يكتب لي فيه الخيررر

همتكم والصبر مفتاح الفرج

الله بالحياء🌧️⛈️#مقاطعة_الأعلاف_الحيوانية_عمان pic.twitter.com/LyjR8yfgqY — 🍂،غريب الدار،💙 (@om_j16) March 1, 2021

نرفع نداءنا لجهات الاختصاص بضرورة مراجعة الأسباب والتحديات والمعوقات إن كانت موجوده والتي اتخذها موردي هذه الأعلاف ذريعة لرفع أسعار الأعلاف الحيوانيه والتي تلامس حياة المواطنين حيث أنهم مربي ماشيه وهم المستهلك المتضرر من جراء رفع هذه الأسعار #مقاطعة_الأعلاف_الحيوانية_عمان — سلطان الكاسبي$ (@Alkasbi2122626) March 1, 2021

هذا وتضامن العديد من العمانيين مع المربين وغردوا عبر الوسم مطالبين الحكومة بالتدخل وحل أزمة، هذه الفئة الكبيرة في المجتمع. والتي يقوم عليها جزء كبير من الاقتصاد الوطني.

إلى السلطان العادل #هيثم_بن_طارق رعيتك تقرؤك السلام ومن ثم :

فإن الحياة ضاقت بهم في وطنهم الغارق بالثروات المختنق باللصوص استمر جور المسؤول وجشع التاجر وتمادى الخائن وغاب الرقيب المؤتمن.#نقل_تبعيه_سهل_ظفار18#باحثون_عن_عمل_يستغيثون283 #مقاطعة_الأعلاف_الحيوانية_عمان pic.twitter.com/waCgSlhB73 — waleedalmuqbali (@Waleedalmuqbali) March 1, 2021

البترول..🔥

الكهرباء..🔥

الماء..🔥

أراضي×

وظائف×

ضريبة القيمة المضافة تبدأ بالتطبيق شهر ٤ ..

الأعلاف الحيوانية سعرها زاد..#مقاطعه_الاعلاف_الحيوانيه_عمان

حتى الطحين زاد والمواد الغذائية راح تزيد ..

السجون تعج بالمواطنين بسبب الديون..!

ويجوك ويقولولك ياخي تفائل انت كله متشائم..! pic.twitter.com/ICfqD0WXrT — سيف المقبالي صحار (@ashq_suhar) March 1, 2021

وعبر الوسم غرد عبيد الوهيبي متضامنا:” يبدو أن ملاك الثروة الحيوانية قد اتفقوا على مقاطعة الأعلاف نظرا لارتفاع أسعارها المستمر.”

#مقاطعة_الأعلاف_الحيوانية_عمان

يبدو أن ملاك الثروة الحيوانية قد اتفقوا على مقاطعة الأعلاف نظرا لارتفاع أسعارها المستمر.

نتمنى من الشركات تخفيض السعر بما يحقق فائدة الطرفين المنتج و المستهلك — عبيد الوهيبي (@ObaidOman) March 1, 2021

وتابع:” نتمنى من الشركات تخفيض السعر بما يحقق فائدة الطرفين المنتج و المستهلك”

واعتبر سهيل بن ناصر النهدي أن رفع أسعار الأعلاف غير مبرر، وأن اتجاه مربي الماشية إلى المقاطعة، سوف يكبد هذه الشركات خسائر فادحة.

رفع أسعار الأعلاف غير مبرر، واتجاه مربي الماشية إلى المقاطعة، سوف يكبد هذه الشركات خسائر فادحة، هناك كثير من الخيارات البديلة عن الأعلاف المنتجة سوف يتوجه إليها اصاحب الحلال بإذن الله لتكون البديل حتى عودة الأسعار إلى طبيعتها. #مقاطعة_الأعلاف_الحيوانية_عمان — سهيل بن ناصر النهدي (@s92241721) March 1, 2021

وأوضح:” هناك كثير من الخيارات البديلة عن الأعلاف المنتجة سوف يتوجه إليها اصاحب الحلال بإذن الله لتكون البديل حتى عودة الأسعار إلى طبيعتها.

من جانبه أيد زاهر الصالحي هذه الخطوة واعتبر أن المقاطعة أسلوب حضاري “وسلاح الشعوب السلمي لمطالبة الحكومة بالتدخل. في ردع من أمعن في استغلال صمت المستهلك بذريعة الأزمة العالمية وارتفاع الاسعار. فلنتكاتف جميعا بمقاطعة الشركة ”

المقاطعة اسلوب حضاري وسلاح الشعوب السلمي لمطالبة الحكومة بالتدخل في ردع من أمعن في استغلال صمت المستهلك بذريعة الازمه العالمية وارتفاع الاسعار‼️

🤝فلنتكاتف جميعا بمقاطعة الشركة #مقاطعة_الأعلاف_الحيوانية_عمان pic.twitter.com/20MfHp2haK — زاهر الصالحي (@ZaherS20) March 1, 2021

بينما وجه أحمد الخروصي رسالة لأصحاب هذه الشركات وقال:” لأصحاب الشركات : ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )”

#مقاطعه_الاعلاف_الحيوانيه_عمان

لأصحاب الشركات : ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) pic.twitter.com/0vhVbQHPNR — أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) March 1, 2021

ونشر ناشط آخر مقطع فيديو من مصنع “ابن رعفيت” الذي وصفه بالرجل “الوطني الوفي”، حيث أبقى على سعر العلف كما هو.

#مقاطعه_الاعلاف_الحيوانيه_عمان

مصنع الرجل الوطني الوفي ابن رعفيت يبقي سعر العلف مثل نا هو

هذا هو الرجل. الوطني صحيح pic.twitter.com/fDafO8zE7u — Omani (@Omani67290941) March 1, 2021

ويشار إلى أنه في يناير الماضي قالت هيئة حماية المستهلك، بأنها تتابع وباهتمام ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. من قيام المزودين برفع أسعار بعض الأعلاف الحيوانية نظرا لزيادة أسعار المواد الخام في سوق الحبوب الدولي.

وأكدت الهيئة بأنها تتابع باستمرار وضع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأهابت حماية المستهلك بالمزودين بضرورة الالتزام وعدم استغلال هذا الوضع.

وأكدت بأن أي تجاوز يعد مخالفًا للقانون.

ملاك المواشي ورفع أسعار الأعلاف

وتحت هذا العنوان كتب سالم بن نجيم بن محمد البادي مقالاً تطرق فيه إلى أزمة رفع أسعار الاعلاف فجأة في سلطنة عمان، واصفاً ما يجري بالأزمة الصامتة.

وقال البادي في مقالته إن ملاك المواشي يعانون أزمة صامتة بعد رفع أسعار الأعلاف فجأة. ولعلَّ شركات إنتاج العلف أصيبت بعدوى ارتفاع الأسعار والضرائب، وحجتها الجاهزة ارتفاع أسعار المواد الأوَّلية التي يصنع منها العلف.

هذا الارتفاع كما يقول البادي في الأسعار ضاعف من معاناة مُلَّاك المواشي مع شح الأمطار والقحط الذي أصاب المراعي، وتضاعفت الخسائر التي يتكبدها هؤلاء. وشعورهم بأنْ لا أحدَ يهتم بشؤونهم مع أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني ولأصحاب المواشي: ماديًّا، ومعنويًّا. وقد توارثوا مهنة تربية الأغنام والجمال والأبقار.

تربية المواشي

وكما قال أحدهم حين سُئِل: لماذا لا يتخلَّى عن تربية المواشي مع التكلفة المادية العالية: “مُخلفات علينا، ومنها رزقنا وهي عندنا مثل الأولاد. أو فرد من أفراد الأسرة، ونربيها بحب وشغف”. وهنا لا نملك إلا التعاطف مع أمثال هذا من ملاك المواشي.

وتساءل الباحث العماني هل يوجد إحصاء دقيق لأعداد المواشي في السلطنة؟ هل يوجد دور للجهات المختصة في الدولة لدعم أصحاب المواشي؟. لماذا لا يتم دعم بعض الأعلاف؟ وهل توجد رقابة على أسعار العلف؟ حين يصل سعر ربطة الحشيش اليابس في الشتاء إلى ريالين، والسبب أنه بطيء النمو في البرد. وكان يُمكن التوسُّع في زراعته في الصيف بكميات كبيرة، ثم تخزينه، وإيجاد الحلول المناسبة لتقنين استهلاك الماء أثناء الري. كما يقول.

وأضاف “القت” أسعاره مرتفعة على الدوام، ويكون نادرا في بعض الولايات، ويتم بيع القت خارج السلطنة، بينما تستورد كميات كبيرة منه. من دول أخرى مثل الولايات الأمريكية المتحدة والسودان، وكذلك يتم استيراد كميات هائلة من الأعلاف؛ مثل السبوس. والعلف والشعير من دولة الإمارات، وتكون أسعار الأعلاف المستوردة أقل من أسعار الأعلاف المنتجة في السلطنة.

مصانع الاعلاف

وتساءل ايضاً.. لماذا لا يتم الاستثمار في مصانع إنتاج الأعلاف على نطاق واسع حتى يتحقَّق الاكتفاء الذاتي؟. على أن تكون أسعار الأعلاف المنتجة محليًّا أقل من أسعار العلف المستورد؟

وأضاف :” لدينا أراض يمكن استغلالها في زراعة العلف؛ مثل ساحل الباطنة، عِوَضًا عن تأجير المزارع للوافدين الذين يعيثون في الأرض. فسادا وتخريبا بالري غير المنضبط، والإسراف في استخدام الأسمدة المضرة، هذه الممارسات تؤدي للملوحة وإنهاك الأرض الزراعية”.

وأرض النجد التي يُمكن زراعتها بالأعلاف الحيوانية، واستخدام مخلفات القمح كعلف للحيوانات، إذا علمنا أنه حتى التبن يتم استيراده من خارج السلطنة. كما يقول.

ولفت إلى وجود خلل في العناية بالثروة الحيوانية، مضيفاً :” يتمنَّى ملاك المواشي إيجاد حلول مناسبة لمعاناتهم المستمرة والمعقدة والمسكوت عنها. ونحن نحلم بأنْ تكون لدينا وفرة من اللحوم والألبان المحلية في الأسواق؛ عِوَضًا عن اللحوم المستوردة من شتى أنحاء العالم. على أن تكون الأسعار معقولة. ويأمل ملاك المواشي أن تتراجع شركات إنتاج الأعلاف الحيوانية عن رفع الأسعار في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وحتى لا يضطروا لشراء الأعلاف من أسواق الدول المجاورة.

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