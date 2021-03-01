مشاعل الجلعود تثير ضجة بوصلة رقص وهي سكرانة
مشاعل الجلعود تثير ضجة بوصلة رقص وهي سكرانة
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السعودية مشاعل الجلعود تثير ضجة وهي ترقص داخل سيارتها وتعلق: آثار السكر!

كتب وطن
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أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الجدل من جديد بفيديو نشرته وهي ترقص داخل سيارتها.

رقص

وظهرت مشاعل الجلعود بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي تتراقص داخل سيارتها على أنغام أغنية. “ديسباسيتو” العالمية، وأرفقت الفيديو بتعليق: “تأثير السكر”.

وتعرضت مشاعل الجلعود إلى هجوم من المغردين الذين ذكروها بما تعرضت له في مدينة حائل بالسعودية، ورأوا أنها كانت تستحق. ذلك بسبب استمرارها في تصرفاتها المستفزة.

فكتب أحدهم: “شكلها حابة ترجع لحائل”.

المغردون يتفاعلون مع مشاعل

وسخر آخر بالقول: “السكر صناعة حائل”.

ووجه مغرد نصيحة لمشاعل قال فيها: “أفضل لك تعملي وترقصي وتصوري علي السرير مع زوجك”.

بينما خمن آخر أن مشاعل الجلعود ربما تتلاعب بالمصطلحات، وكتب: “السكر السكر اللي ينحط مع الشاهي ولا الخمر؟”.

مشاعل تصف السعوديين بـ”الغجر”

واستفزت مشاعل الجلعود السعوديين مرة أخرى حين وصفت بعضهم بـ”الغجر”، حين وثقت القمامة التي يتركها المتنزهين خلفهم في الحدائق.

وقالت مشاعل الجلعود بالفيديو: “غجر الحدائق، صدق غجر”.

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واستنكر المغردون وصف مشاعل الجلعود للمتنزهين بالغجر، وطالبوها بمحاولة تنظيف المكان بدلاً من التصوير وتشويه صورة المملكة في الخارج بحسب تعبيرهم.

“خيرنا لغيرنا”

وفي سياق آخر، انتقدت مشاعل الجلعود بطريقة غير مباشرة الحفاوة التي استقبل بها السعوديون الفاشينستا اللبنانية الدكتورة. يومي حين قدمت إلى .

وتحدثت مشاعل الجلعود بفيديو نشرته عبر “سناب شات” قبل أيام عن بعض الانتقادات التي توجه لها باستمرار، وقالت: “تقولون لي العرق طلع، لا ماطلع سعودية وأكبر دليل اللي قاعدين تسونه فيني”.

وتابعت:” لو من يخزي العين كان شفتوني غير؛ لكن خيرنا لغيرنا لكن يلا ما يخالف”.

“خلع كمامته وبصق في وجهي”

وفي نوفمبر الماضي، تصدر اسم مشاعل الجلعود، التريند الأول عبر “تويتر” في المملكة، وذلك بعد حديثها عن المواقف التي تعرضت. لها أثناء تواجدها في مدينة حائل شمال نجد في .

وكشفت مشاعل الجلعود حينها بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، عن تعرضها للبصق والإهانة والاعتداء اللفظي أثناء شراءها القهوة.

وقالت مشاعل الجلعود : “لم أتكلم في وقتها عما تعرضت له لأنني أردت أن أنقل صورةً جميلة عن مدينة حائل، وأن أنسى السلبيات التي رأيتها، ولكن ماتعرضت له لا يُمكن أن أمحوه من الذاكرة”.

وتابعت الجلعود: “في أزمة كورونا، قام أحد الأشخاص بخلع الكمامة وبصق علي حين كنت أشتري القهوة، وتعدى علي لفظياً”.

تشويه صورة أهل حائل

وأشارت “الجلعود” إلى أن المواقف لم تنته إلى حد هنا، بل ذهبت إلى مقاهي أخرى وتعرضت للطرد، مضيفة: “طردونا وقالوا لن نبيعكم. نحن لا نتشرف بكم، ويسحب القائمة من يدي، ويتلفظ بألفاظ سيئة”.

وأكدت أن هذه الألفاظ ستبقى في الذاكرة ولن تنساها، مشيرة إلى لجوءها للقانون، وقالت: “أنا دخلت أقسام الشرطة لكي أشتكيهم. وآخذ حقي، لن أنسى سلبياتكم أبدا، تتهموني بالعيبة، أنا عداني العيب، أنا كنت بنقل صورة جميلة عن حائل”.

وتفاعل آنذاك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاعل الجلعود بتدشين هاشتاج يحمل اسمها، واتهمها الناشطون بتشويه صورة أهل حائل. مُطالبين بمحاسبتها.

أول سيدة خلعت العباءة في السعودية

وقالت مشاعل الجلعود بمقطع فيديو آخر إنها زارت جميع مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل.

وأضافت: “لن أنقل صورة السوء ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية، وعليهم أن يتعملوا. تقبل الاختلاف فقط، لا أطالب بتغييرهم”.

وسبق أن ألقت شرطة الرياض القبض على مشاعل الجلعود إثر تداول مقطع فيديو لها تضمن بحسب المتابعين إساءة إلى “القصمان”. وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

واشتهرت مشاعل الجلعود بأنها أول سيدة خلعت العباءة في المملكة. بعد قرارات ابن سلمان بشان المرأة السعودية ونشرت ذلك. على مواقع التواصل وتفاخرت به، لتأتي بعدها العديد من المقاطع تباعا للجلعود تستعرض فيها مفتنها وتعري جسدها لأجل الشهرة ولفت أنظار متابعيها.

وكانت منشأة سعودية مؤخرا منعت مشاعل الجلعود من الدخول بسبب ملابسها الفاضحة.

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