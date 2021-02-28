ريهام عبدالغفور في ورطة بسبب لسانها وهذا ما قالته عن حي الزمالك وأغضبت المصريين

أثارت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعلها تتصدر محركات البحث، بسبب تصريحاتها حول حي الزمالك غرب القاهرة بمصر.

ريهام تهين حي الزمالك

حيث اتهم سكان حي الزمالك ريهام عبدالغفور بإهانتهم في أحدث لقاء تلفزيوني لها عبر برنامج “لايت شو”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية.

حين قالت ريهام عبدالغفور إن سبب إجادتها لدور مدمنة مخدرات في أحداث مسلسل “ربع غرام” هو معرفتها ببعض أبطال. الرواية في الواقع من المدمنين والذين كانوا من سكان الزمالك.

وبعد تعرضها للهجوم، اضطرت ريهام عبدالغفور إلى الاعتذار وإصدار توضيح، فكتبت عبر حسابها على فيسبوك: “لقد تحدثت. بحسن نية فى برنامج عن أنني فى مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك، تعرضوا للإدمان، وهذا جعلني أرغب في تمثيل الدور. وقلت إن قصة “ربع غرامط كانت أحداثها في الزمالك، وتقريبا كنت أعرف الأشخاص والحواديت التى في القصة”.

اعتذار ريهام عبدالغفور

وأضافت ريهام: “لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك الذي أنا منهم وأسرتى لازالت تسكن هناك، أعتذر لو كلامي فُهم خطأ أو أغضب. أو جرح أي أحد، هذه غلطة غير مقصودة”.

ومع استمرار الهجوم عليها، كتبت ريهام عبدالغفور منشوراً آخر قالت فيه: ” ‏العقول السيئة لا تستوعب النية الحسنة أبداً”.

تصريحات سابقة مثيرة للجدل

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير بها ريهام عبدالغفور الجدل بتصريحاتها، فسبق أن قالت في برنامج “أنا وأنا”، إنها انفصلت. عن زوجها الأول مرتين بعد اكتشافها خيانته.

وأشارت ريهام حينها إلى أن عائلتها أصرت على العودة له مرة ثانية عقب الانفصال، بسبب خوف والدتها على حفيدها. لأنها عانت من المعيشة مع زوج والدتها.

وأكدت ريهام عبدالغفور أنها شعرت بالغضب بسبب إصرار عائلتها على العودة لزوجها بعد الخيانة، خاصة أن عودتها كانت تحت ضغط. ولكن شعورها في المرة الثانية كان يختلف تمامًا.

كما أثارت ريهام الجدل حين قالت إنها توافق على ارتداء المايوه في الأفلام، لأنها ترتديه أيضًا في حياتها العادية، بينما ترفض القبلات. لأنها تشعر بالقرف منها.

زوج ريهام عبدالغفور الثاني

وظهرت ريهام عبدالغفور مع زوجها الثاني وكشفت أسراراً حول حياتها لأول مرة قبل أيام مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها. “لايف من الدوبلكس” على قناة “أون”.

وعن زواجها، قالت ريهام عبدالغفور: “تزوجت زوجي لأنه كان يطبل لي، وبعد زواجنا تسببت الطبلة في مشاكل كثيرة”.

وتابعت: “حين كان يطبل، أجد حوله 20 فتاة، فجعلته يترك التطبيل تماماً”.

وكشفت ريهام عبدالغفور معلومات لأول مرة عن زوجها، وقالت: “زوجي مصري ولكن والدته ألمانية”.

وتابعت: “لم يكن له في التصوير، ولكن بعد الزواج أخذ دورة به لنتصور كثيراً، ومع ذلك لم يحضر معي أي مهرجان أو تكريم”.

“خدعتني وتزوجتني”

وقاطع شريف الشوبكي زوجته، وكشف طريقة تعارفهما قائلاً: “أنا الذي عاكست ريهام في الأول لكنها خدعتني وتزوجتني”.

وتابع: “اعتدت حين نخرج سوياً لنأكل، أجد معجبين يريدون التقاط صور معها، ولا يتوقف الأمر على أني أصبح وحيداً. بل يُطلب. مني أن أصورهم أيضاً”.

المشاهد الساخنة

وكشفت عبدالغفور موقفها من المشاهد الساخنة، وقالت إنها رغم مسيرتها في الفن التي وصلت إلى أكثر من 20 عاما. لم تشارك في مشاهد ساخنة مضيفة: “هذا جيد، قولي لزوجي ليكون مطمئناً”.

وسبق أن ذكرت ريهام عبدالغفور، في لقاء إعلامي، أن زوجها شريف الشوبكي، شاهدها لأول مرة خلال مسلسلها “فارس بلا جواد” عام 2002.

وقالت ريهام حينها إنه رأى فيها فتاة أحلامه، ثم تعرف عليها وقابلها بعد 5 سنوات وتزوجها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك