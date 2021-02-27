كانت في ميناء جبل علي الإماراتي .. معلومات جديدة عن السفينة الإسرائيلية التي انفجرت في خليج عمان

كشف حساب “الشاهين” العماني الشهير بموقع “تويتر”، معلوماتٍ جديدة عن تعرض سفينة إسرائيلية لانفجار في خليج عمان يوم الخميس الماضي .

وقال “الشاهين” إنّ “السفينة الاسرائيلية هيليوس راي (Helios Ray) والتي ترفع علم الباهاماس كانت قد غادرت ميناء الدمام يوم الاربعاء الساعة ٠٧:٥٧ مساء باتجاه سنغافورة.

🔴هام🔴

حول ما تتوارده وسائل الاعلام عن تعرض سفينة إسرائيلية لانفجار في خليج عمان نود لفت نظركم للآتي

👈🏻 السفينة الاسرائيلية هيليوس راي (Helios Ray) والتي ترفع علم الباهاماس كانت قد غادرت ميناء الدمام يوم الاربعاء الساعة ٠٧:٥٧ مساء باتجاه سنغافورة pic.twitter.com/Oulz9VBHT6 — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 26, 2021

وقال إنّ السفينة تعرضت لانفجار غير معروف السبب في المياه الدولية (وليس الاقليمية لسلطنة عمان) قبل دخولها مياه بحر العرب بعشر دقائق وذلك في الساعة ٠٨:٤٠ مساء الخميس.

وأضاف أن السفينة الاسرائيلية الان تبحر باتجاه ميناء الفجيرة باتجاه ٣٠٥ درجات وبسرعة ٢٠ عقدة.

👈🏻تعرضت السفينة لانفجار غير معروف السبب في المياه الدولية (وليس الاقليمية لسلطنة عمان) قبل دخولها مياه بحر العرب بعشر دقائق وذلك في الساعة ٠٨:٤٠ مساء أمس الخميس

👈🏻 السفينة الاسرائيلية الان تبحر باتجاه ميناء الفجيرة باتجاه ٣٠٥ درجات وبسرعة ٢٠ عقدة

👈🏻 المزيد من المعلومات لاحقاً pic.twitter.com/YsSEIAQ8MO — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 26, 2021

وكشف “الشاهين” عن أن السفينة الاسرائيلية كانت راسية في ميناء جبل علي الإماراتي قبل التوجه لميناء الدمام في السعودية، حيث غادرته يوم الأحد ٢١ فبراير.

🔴تحديث🔴

قبل التوجه لميناء الدمام 🇸🇦،، كانت السفينة الاسرائيلية راسية في ميناء جبل علي🇦🇪 حيث غادرته يوم الأحد ٢١ فبراير — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 26, 2021

وأكد أن السفينة الاسرائيلية توقفت بميناء المحرق لفترة ٦ ساعات و٣٨ دقيقة قبل الوصول للدمام.

🔴تحديث🔴

السفينة الاسرائيلية توقفت بميناء المحرق 🇧🇭 لفترة ٦ ساعات و٣٨ دقيقة قبل الوصول للدمام — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 26, 2021

لم يسمح لها بالتزود في قطر

وبتاريخ ٢٢ فبراير أمضت السفينة ١١ ساعة و ١٨ دقيقة في مياه الخليج بإنتظار إذن الدخول لميناء حمد، وغادرت لاعادة التزويد بميناء المحرق الذي وصلت اليه بتاريخ ٢٣ فبراير الساعة ٠٥:١٣ مساء، بعد عدم السماح لها بالتزود في قطر.

🔴تحديث🔴

بتاريخ ٢٢ فبراير أمضت السفينة ١١ ساعة و ١٨ دقيقة في مياه الخليج بإنتظار إذن الدخول لميناء حمد 🇶🇦

وغادرت لاعادة التزويد بميناء المحرق 🇧🇭 الذي وصلت اليه بتاريخ ٢٣ فبراير الساعة ٠٥:١٣ مساء، بعد عدم السماح لها بالتزود في قطر — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 26, 2021

ونشر “الشاهين” صوراً متداولة للاضرار التي لحقت بالسفينة الاسرائيلية.

🔴تحديث🔴

متداول،،،صور الاضرار التي لحقت بالسفينة الاسرائيلية pic.twitter.com/ycWHSRxv0d — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 26, 2021

وختم بتأكيد وصول السفينة الاسرائيلية لمنطقة ميناء جبل علي اليوم السبت.

🔴تحديث🔴

السفينة الاسرائيلية تصل لمنطقة ميناء جبل علي بسلام قبل ساعة تقريبا بعد أن رافقتها الدعوات الصادقة من قلوب المطبعين والمنبطحين pic.twitter.com/kMaxaegiXk — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 27, 2021

وكشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الجمعة عن أنّ السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان الخميس مملوكة لشركة إسرائيلية .

وقالت شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي “إم.في.هيليوس راي”، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة.

لا اصابات

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية انه لا إصابات جراء الانفجار الذي وقع على متن سفينة الشحن في خليج عمان.

وذكرت وكالة (أ ف ب) أن السفينة الاسرائيلية انطلقت من مرفأ الدمام في السعودية وكانت متوجهة إلى سنغافورة.