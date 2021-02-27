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كانت في ميناء جبل علي الإماراتي .. معلومات جديدة عن السفينة الإسرائيلية التي انفجرت في خليج عمان

لم يُسمح بدخولها الى ميناء حمد بقطر

كتب وطن
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كشف حساب “الشاهين” العماني الشهير بموقع “تويتر”، معلوماتٍ جديدة عن تعرض سفينة إسرائيلية لانفجار في يوم الخميس الماضي .

وقال “” إنّ “السفينة الاسرائيلية هيليوس راي (Helios Ray) والتي ترفع علم الباهاماس كانت قد غادرت ميناء الدمام يوم الاربعاء الساعة ٠٧:٥٧ مساء باتجاه سنغافورة.

وقال إنّ السفينة تعرضت لانفجار غير معروف السبب في المياه الدولية (وليس الاقليمية لسلطنة عمان) قبل دخولها مياه بحر العرب بعشر دقائق وذلك في الساعة ٠٨:٤٠ مساء الخميس.

وأضاف أن السفينة الاسرائيلية الان تبحر باتجاه ميناء الفجيرة باتجاه ٣٠٥ درجات وبسرعة ٢٠ عقدة.

وكشف “الشاهين” عن أن السفينة الاسرائيلية كانت راسية في ميناء جبل علي الإماراتي قبل التوجه لميناء الدمام في السعودية، حيث غادرته يوم الأحد ٢١ فبراير.

وأكد أن السفينة الاسرائيلية توقفت بميناء المحرق  لفترة ٦ ساعات و٣٨ دقيقة قبل الوصول للدمام.

لم يسمح لها بالتزود في قطر 

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وبتاريخ ٢٢ فبراير أمضت السفينة ١١ ساعة و ١٨ دقيقة في مياه الخليج بإنتظار إذن الدخول لميناء حمد،  وغادرت لاعادة التزويد بميناء المحرق الذي وصلت اليه بتاريخ ٢٣ فبراير الساعة ٠٥:١٣ مساء، بعد عدم السماح لها بالتزود في قطر.

ونشر “الشاهين” صوراً متداولة للاضرار التي لحقت بالسفينة الاسرائيلية.

وختم بتأكيد وصول السفينة الاسرائيلية لمنطقة ميناء جبل علي اليوم السبت.

وكشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الجمعة عن أنّ السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان الخميس مملوكة لشركة إسرائيلية .

وقالت شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي “إم.في.هيليوس راي”، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة.

لا اصابات

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية انه  لا إصابات جراء الانفجار الذي وقع على متن سفينة الشحن في .

وذكرت وكالة (أ ف ب) أن السفينة الاسرائيلية انطلقت من مرفأ الدمام في  وكانت متوجهة إلى سنغافورة.

في حين جاء في إشعار “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” ان “التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير”.

كما أضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه “تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر”.

وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.

 تراقب الوضع 

من جانبها، قالت منظمة الأمن البحري الدولي، في حسابها عبر تويتر، إنها على علم بتقرير هيئة عمليات التجارة البريطانية عن انفجار في سفينة تجارية غير تابعة للمنظمة في خليج عمان.

كما أكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع.

من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في ، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

اسرائيل تتهم ايران 

وقال مسؤولون إسرائيليون، اليوم، السبت، إن إيران مسؤولة عن التفجير الذي طال سفينة الشحن التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

كما وتجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مناقشات سرية، هدفها الأساسي هو جمع المعلومات الاستخبارية حيال ما حصل، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم السبت.

ويملك السفينة رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغر، المقرب من رئيس الموساد، يوسي كوهين، بحسب اعلامٍ إسرائيليّ.

وتأتي هذه التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشكل علني، لأول مرة منذ تعرض السفينة الإسرائيلية لانفجار، الخميس، في خليج عُمان.

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