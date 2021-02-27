فيديو يصدم الأردنيين .. محاولة اختطاف فتاة في الأردن وهذا ما حدث في اللحظة الأخيرة!

تعرضت فتاة أردنية إلى محاولة اختطاف مساء أمس الجمعة، من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة، وذلك في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمال الأردن.

كاميرات المراقبة توثق الجريمة

ووثقت كاميرات المراقبة محاولة الاختطاف، فيظهر بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقف سيارة في شارع ضيق، ويترجل منها شخص ويحاول سحب الفتاة التي كانت بالقرب من منزلها.

وبينما يفشل الخاطف في فتح الباب الأمامي للسيارة ليضع الفتاة فيها، تتمكن الأخيرة من الهرب والركض بعيداً.

محاولة خطف لفتاة في لواء الرمثا والأجهزة الأمنية تتابع الموضوع!#الأردن pic.twitter.com/mR4QKNf25z — General Inspector (@GeneralInspect2) February 26, 2021

رعب في الأردن

وأثارت الحادثة رعباً في نفوس المواطنين الذين لاحظوا أن السيارة كانت بدون نمرة، ما يؤكد أن صاحبها كان قد عقد النية على جريمته.

لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله الي البنت قدرت تهرب — Amaal alkhazali (@amaalalkhazali) February 26, 2021

الله يستر . بزقاق ضيق بيخطف. كأنه مغطي النمرة. بس ان شاء مالحقوها وهي تهرب — Daiaňa_AL_Qaм͠eR 👑 🇯🇴🐬 (@danaalhajabd) February 27, 2021

مبين ناوي عالخطف وشايل نمرة السياره — layali (@layali666) February 27, 2021

😱😱😱😱😱😱

شو هاد

وسيارة بدون نمرة كمان https://t.co/U837MosYHe — IHateCorona (@IHateCorona3) February 27, 2021

الأمن العام يُعلق

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد لمديرية شرطة الرمثا، اليوم السبت، شكوى من ذوي فتاة بمحاولة مجهولين داخل مركبة خطفها أثناء وجودها بالقرب من المنزل.

وبحسب مانقل حساب الأمن العام عبر “تويتر” عن الناطق الإعلامي، فإن فريق تحقيق مشترك وخاص باشر التحقيق في الشكوى لتحديد هوية الأشخاص في الفيديو وإلقاء القبض عليهم.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لمديرية شرطة الرمثا اليوم شكوى من ذوي فتاة بمحاولة مجهولين داخل مركبة خطفها اثناء وجودها بالقرب من المنزل

واكد الناطق الاعلامي ان فريق تحقيق مشترك وخاص باشر التحقيق في الشكوى لتحديد هوية الاشخاص والقاء القبض عليهم#الأمن_العام pic.twitter.com/XMyawWsUps — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) February 26, 2021

خطف وقتل حمزة الجحاوشة

وفي الشهر الماضي، أثارت جريمة قتل الشاب الأردني حمزة الجحاوشة (22 عاما) متأثرا بجراحه بعد أسبوعين من الاعتداء عليه، غضباً واسعاً.

ونقلت وسائل إعلام محلية حينها عن عم الشاب المغدور تفاصيل ما حدث، قائلاً إن شابين دخلا منزل حمزة في إحدى مناطق البادية الوسطى، قبل أن يقدم لهما وجبة طعام.

وقام الشابان باقتياد الشاب الأردني حمزة الجحاوشة إلى منطقة مجهولة واعتدوا عليه بأداة حادة و”ماسورة حديدية”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية آنذاك من إلقاء القبض على الجناة بعد تواريهم عن الأنظار، وبوشرت على الفور التحقيقات بالقضية.

وجاءت عطوة اعتراف بالخطف والشروع بالقتل، إلا أن الضحية فارق الحياة.

وأثارت جريمة قتل حمزة الجحاوشة غضباً واسعاً في الأردن. ودشن ناشطون هاشتاج #الإعدام_لقاتلي_حمزة_الجحاوشة، طالبوا خلاله القضاء بالضرب بيد من حديد على ظاهرة “الزعرنة” التي تؤرق الأردنيين.

واقع الجريمة في الأردن

ووفقاً لتقرير إحصائي أعدته المديرية العامة للأمن العام. فإن عدد الجرائم المرتكبة في الأردن في وتيرة تصاعدية بعد عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32% عن العام الذي قبله.

وأوضح التقرير أن لكل 10 آلاف نسمة من السكان، وقعت 25 جريمة عام 2019، مدتها 24 دقيقة كحد أقصى.

وأشار التقرير إلى أنّ الأسباب المشتركة وراء جرائم القتل العمد هي الخلافات الشخصية بمعدل 48.18 %. والخلافات العائلية بمعدل 30.91 %، ومن ثم دوافع الثأر والانتقام بمعدل 0.91 %.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك