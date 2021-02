فضحية جنسية للمدرب ” رونار” وتصويره بشكل عاري ومتهمون مغاربة يبتزونه بالمال!

أثارت قضية مدرب منتخب المغرب السابق ومنتخب السعودية الحالي الفرنسي ” هيرفي رونار” 52 عاماً. الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية في دولة المغرب العربي.

حيث قام متهمون باستدراج الفرنسي ” رونار”. من خلال التواصل معه. بشخصية فتاة لبنانية وهمية للمواعدة. ما قام المدرب بإجراء اتصال فيديو والظهور بوضع مخلا بالآداب على شبكة الإنترنت. أمام تلك الفتاة الوهمية. حسب ما أفادت به وسائل الإعلام المغربية.

I decided to participate at my level in the support of the country's health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT @AbdulazizTF pic.twitter.com/gF0cbEDjRW

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020