فضحية جنسية للمدرب ” رونار” وتصويره بشكل عاري ومتهمون مغاربة يبتزونه بالمال!

أثارت قضية مدرب منتخب المغرب السابق ومنتخب السعودية الحالي الفرنسي ” هيرفي رونار” 52 عاماً. الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية في دولة المغرب العربي.

الابتزاز الجنسي

حيث قام متهمون باستدراج الفرنسي ” رونار”. من خلال التواصل معه. بشخصية فتاة لبنانية وهمية للمواعدة. ما قام المدرب بإجراء اتصال فيديو والظهور بوضع مخلا بالآداب على شبكة الإنترنت. أمام تلك الفتاة الوهمية. حسب ما أفادت به وسائل الإعلام المغربية.

I decided to participate at my level in the support of the country's health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT @AbdulazizTF pic.twitter.com/gF0cbEDjRW — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020

التهديد بنشر فضيحته عبر الانترنت

كما تبين فيما بعد بأنهم محتالون مغاربة. وقع المدرب الفرنسي ” رونار” ضحية ذلك. بعد الوقوع في الفخ. فيما طالب المتهمون منه. بعد الاتصال بفيديو أخر. الدفع 10 آلاف دولار أمريكي. وإلا التهديد بنشر فضيحته عبر شبكة الإنترنت.

التهمات المباشرة بعد الإيقاف

كما أضيف إلى تلك التهمات تصوير عدد من الصور للفرنسي ” هيرفي رونار” مدرب المنتخب المغربي السابق والسعودي الحالي. في أماكن دون الحصول على إذنه والموافقة على ذلك. من أجل الحصول على المال.

الرضوخ للمطالب

كما وأفاد موقع عربي بوست، بأن المعطيات قد أشارت بأن الفرنسي ” هيرفي رونار”. قد رضخ في بداية الأمر. بعد وقوعه في عملية الابتزاز من قبل المتهمون، عبر الوسيط المغربي. الذي دخل معهم في مفاوضات دون جدوى. رغم إرسال المدرب لهم المال على ثلاثة دفعات.

كما وأشارت بأن أحد الرسائل. بأن المبتزين، قد طلبوا منه من الفرنسي ” رونار دفع مبلغ وقده 9000 يورو مقابل مسح الفيديو. مهددين المدرب بنشر الفيديو المخل بالآداب الذي قاموا بتصويره مع الفتاة الوهمية. بنشرها عبر أحد مواقع وسائل الإعلام المغربية المعروفة. في حال عدم الاستجابة.

شكوى لدى السلطات المغربية

وذكرت وسائل الاعلام المغربية، أن المدرب الفرنسي “رينارد” قدم تقدم بشكوى لدى السلطات الحكومية في المغرب. بعد التهديد ووقوع ضحية الابتزاز الجنسي. وتصويره في وضع مخلا بالآداب. كما باشرت السلطات الحاكمة على الفوز. واعتقال المشتبه بتلك الحادثة نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت التقارير المغربية، أنه تم إيقاف المتهمون بعملية ابتزاز الفرنسي ” رينارد” من قبل السلطات المغربية. بتهمة النصب والاحتيال.

ليست المرة الأولى

وتعد مدينة زاد زم المغربية عاصمة الابتزاز الجنسي في دولة المغرب. حيث سبق أن وقع عدد من الشخصيات كضحايا الابتزاز الجنسي والتهديد بالمال. من بينهم برلماني سابق. وعدد من الشخصيات الأوروبية والخليجية.

كما وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب. فإنها قامت بتسجيل نحو 377 قضية ابتزاز جنسي من قبل أشخاص مغاربة خلال عام 2020م الماضي.

القانون المغربي

ويجرم القانون المغربي كل من يقوم بعمليات الابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بالسجن تترواح من سنة إلى ثلاثة سنوات، مع دفع عرامة مالية تقدر من 2000 إلى 20.000 درهم مغربي. والمتعلق بنشر الثور أو الفيديوهات أو التشهير أو القول. بالقصد المس بالحياة الشخصية للناس وأعراضهم.

كما تضاعف العقوبة في حال تكرار فعل الجريمة مرة أخرى. حيث تصل المدة الزمنية للسجن إلى خمس سنوات. مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم مغربي.

شبكات تمارس الابتزاز

وقد سبق أن قامت السلطات المغربية، إيقاف شبكات تمارس هذا الفعل خلال السنوات الماضية. عبر شبكة الإنترنت في تلك المدينة. حيث يقع ضحايا هذا الإبتزاز الجنسي شخصيات عمومية وأغنياء في المغرب ودول عربية. كما ويقود تلك الشبكات شباب مغاربة عاطلون عن العمل. هدفهم جلب المال. من خلال عملية الابتزاز الجنسي للضحايا.

وقد تنتظر المحكمة الابتدائية في مدينة زاد زم المغربية النطق بالحكم على المتهمين بتلك الحادثة. في الرابع من شهر أذار/ مارس القادم، بقضية الابتزاز الجنسي. التي تعرض لها مدرب المنتخب السعودي ” هيرفي رينارد”. الذي سيحضر وقائع تلك الجلسة.

ميلاد اللاعب رونار

وولد اللاعب في مدينة لي بان الفرنسية. كما بدأ مسيرته في عالم كرة القدم كمدافع في صفوف نادي كان قبل أن ينتقل للعب في نادي فالاوريس ومن ثم دراغينيان الذي استمر معه من 1983 إلى 1998م. كما في عام 2011 توصل رونار لاتفاق مبدئي مع اتحاد الجزائري لكرة القدم ليُشرق عليه كمدرب للنادي. ليفسخ العقد معه بعد ذلك. ويتجه إلى تدريب المنتخبات.

تدريب المنتخبات

وقد شغل منصب مدرب لمنتخب زامبيا الوطني حيث فاز معه بكأس الأمم الأفريقية 2012، كما وفاز بكأس الأمم الأفريقية 2015 م. مع منتخب ساحل العاج ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بكأسين أفريقيين مع منتخبين مختلفين.

🔙Le 12 février est une date spéciale pour moi car en 2012 avec la Zambie et son peuple nous avons gagné la CAN, une fierté pour le tout le monde qui restera gravée dans la mémoire de tous, à jamais dans mon coeur. 🇿🇲✨🏆#HerveRenard #Zambie #CAN #memories pic.twitter.com/WCwhOmnjGJ — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) February 12, 2021

كما درب منتخب المغرب لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. ليترك المنتخب المغربي للتعاقد في عام السابع والعشرين من شهر يوليو من عام 2019م. من أجل قيادة تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم.

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