مصري يطلق النار في الشارع بعد التحرش بزوجته
مصري يطلق النار في الشارع بعد التحرش بزوجته
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شاهد ماذا فعل رجل مصري بشبان تحرّشوا بزوجته في الشارع ومغرّدون: لا وازع ديني ولا حتى مرجلة!

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل مصري يطلق أعيرة نارية من سلاح ناري بحوزته في احد الشوارع بمدينة في مصر انتقاماً لزوجته بعد تعرضها للتحرش.

وذكرت صحيفة المصري اليوم ان  الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يطلق النار .

وظهر  الزوج خلال الفيديو وهو يطلق الأعيرة النارية على المارة في الشارع بشكل عشوائي.

عاكسوا زوجته

وتبين من تحقيقات الشرطة أن سبب الواقعة يعود لقيام بعض الأشخاص بمعاكسة زوجة المتهم أثناء سيرها بالشارع.

وعند عودة الزوجة أخبرت زوجها فنزل إلى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.

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تضامن مع الزوج

وعبّر مغردون عن تضامنهم مع الزوج، واشادوا بتصرفه في الدفاع عن زوجته من المتحرشين .

وقال أحد المغردين في تعليقه: “والله ما ألومه ثقافة غض البصر واحترام بنات الناس والجيران في الشارع شبه معدومة بمصر لا وازع ديني ولا أخلاقي ولا حتى مرجلة تمنعهم من النظر وحتى رمي الكلام على البنات شي ما يطاق”.

كما علق اخر: “البلد دي فوضى لكن يستاهلو”.

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