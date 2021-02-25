مي العيدان تثير الجدل بكشفها ما فعله مشاري البلام قبل شهرين من وفاته!

أثارت تغريدات للإعلامية الكويتية، مي العيدان، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت فيها مجدداً عن تفاصيل وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام ونشر شهادة وفاته.

“عيب”

وقال العيدان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “عيب نشر شهادة وفاة الفنان المرحوم بإذن الله مشاري البلام”.

وأضافت العيدان: “هذي خصوصيات ولازم يتحاسب راعوا مشاعر أهله الحين عايشين في ألم وفقد وجرحهم حالياً كبر السما الله يرحمك يا مشاري”.

عيب نشر شهادة وفاة الفنان المرحوم باْذن الله مشاري البلام هذي خصوصيات ولازم يتحاسب راعوا مشاعر اهله الحين عايشين في الم وفقد وجرحهم حاليا كبر السما الله يرحمك يامشاري#مشاري_البلام — مي العيدان (@mayal3eidan) February 25, 2021

وداعه الأخير

وتحدثت العيدان، عن وداعه الأخير لجميع محبيه بالقول: “الغريب إنه قبل شهرين سوى حفله في بيته كعقيقه لابنته واحتفالات على مرور ٣٠ سنه على دخوله المجال الفني”.

وتابعت العيدان: “كان سعيد وطاير وفرحان وكأنه قاعد يودع كل الناس ببهجة وفرح؛ غريبة هي الأقدار”.

#مشاري_البلام

الغريب انه قبل شهرين سوى حفله في بيته كعقيقه لابنته واحتفالات على مرور ٣٠ سنه على دخوله المجال الفني وكان سعيد وطاير وفرحان و كانه قاعد يودع كل الناس ببهجه وفرح غريبه هي الاقدار — مي العيدان (@mayal3eidan) February 26, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الإعلامية الكويتية، معبرين عن حزنهم لوفاة الفنان مشاري البلام.

كان الوداع في وجهه حسيته هذي السنه والله قلت مشاري وجهه يقول بيودع كنت حاسه هذا الشئ اول مابدا في عمليته حقت تفتيت الحصوات جاني احساس كذا من وجهه ان مشاري اخر أيامه هذي السنه للأسف ماطول كنت اقول في نفسي ان شاء الله احساسي كذب 💔😭الله يرحمه ويغفر له ويجعل تعبه تطهير لروحه الطيبه — Aluofi (@Aish80A) February 26, 2021

الله يرحمة ويغفر لة. جزاج الله خير. اخت مي — ( زيـد الـشـطي )🇰🇼⚖️ (@cozss75) February 26, 2021

مقدره صدمتك بس خلاص ادعي له .. — إيمان الهيثم🕊️ (@eiman_alshri) February 26, 2021

ما صدقت الخبر إللي في الترند أمس ، إلا من الحسابات الموثقه ، حسبتها إشاعه 💔😥 — إلهام (@OOnFF6k3zq5LJz4) February 26, 2021

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته — Fadail Alknani (@bmwfa47) February 26, 2021

مشاري البلام

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، أمس الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .

وبعد الجدل الواسع الذي انتشر حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته.

وأكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.

وتصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.

وعبّر المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها.

“فنانة قصيرة تسببت بمرض مشاري”

وكانت مي العيدان قالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الناس تعتقد أن مشاري البلام أصيب بفيروس كورونا حين ذهب. لتلقي اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن الفيروس انتقل له من فنانة قصيرة لا تظهر من القاع”.

وتابعت مي العيدان دون أن توضح هوية الفنانة بشكل صريح: “الأخت مصابة واستمرت بالتصوير معه بشكل عادي. ولم تبلغ أحد أنها مصابة بكورونا، أريد أن أسألها الآن هل ضميرك مرتاح؟”.

رسالة لوزير الإعلام

وأعادت مي نشر تغريدتها عبر “انستجرام” وعلقت: “هذه هي الحقيقة المرة، هل ضميرك الآن مرتاح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة”.

كما وجهت مي العيدان رسالة إلى وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، قالت فيها: “معالي وزير الاعلام نتمنى إيقاف تصوير. المسلسلات خاصة بهذه الفترة وخاصة بعد ازدياد الإصابات”.

وتابعت العيدان: “المصابين لا يوجد مكان لهم بالعنايات المركزة خاصه بعد إصابة مشاري البلام بسبب ممثلة مصابة بالفايروس. للأسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية والفلوس والمدخول”.

وذكر الناشطون أن مي العيدان تقصد الفنانة الكويتية غدير السبتي، ما دعا الأخيرة للخروج والرد بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”.

غدير السبتي تنفعل بسبب مي العيدان

وقالت غدير السبتي بالفيديو: “كلن يرى الناس بعين طبعه، لست معدومة الضمير، ومن يتحدث عني سأقوم ببهدلته، أنا مسالمة. ولكن لن أسمح لأحد بالتعدي علي”.

وقامت غدير السبت بالاتصال بمي العيدان، وقالت: “ها أنا أحاول الاتصال بها منذ وقت طويل، لسانها طويل فقط خلف الهاتف. هل فحصتيني يا مي وتبين لك أنني مصابة بكورونا؟”.

غدير السبتي تنفجر غضباً على مي العيدان : لسانك بس طويل من وراء التلفون! ردي ياجبانة ردي .. انتي جبانة بس! pic.twitter.com/vLFR1n2bmu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021

وتابعت: “للعلم أن مشاري البلام هاتفني وأخبرني أنه مصاب بكورونا وطلب مني أن أذهب لإجراء الفحص، وأتمنى من الله أن يشفيه. وسواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو العكس، فهذا أمر عادي، هذا مرض وليس من المعروف من سيعدي من”.

ووجهت غدير السبتي رسالتها إلى مي العيدان قائلة: “إذا كان قلمك قلم الحقيقة فعلاً، قومي بالرد على اتصالي، لكنك مجرد جبانة”.

مي العيدان لا تقصد غدير

لكن مي العيدان نفت أن قصدها بحديثها غدير السبتي.

وردت على أحد التغريدات التي ذكرت ذلك بالقول: ” اللي أقصدها ليست غدير. مشاري البلام كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعه أكثر من 4 فنانات كلهم قصار، لكن واحدة منهم نقلت له الفيروس”.

وتابعت: “الأخت تسرح وتمرح لا أعلم أين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين هو اللي يحاسب”.

مشاري البلام في مستشفى جابر

وكان الفنان الكويتي مشاري البلام قد أُدخل قبل أيام إلى قسم العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لنقص حاد في الأوكسجين بسبب. مضاعفات فيروس كورونا .

ونشرت مي العيدان صورةً لمشاري البلام عبر حسابها في “انستجرام”، وكتبت: “دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام. تم إدخاله. إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

أصيب بعد 5 أيام من اللقاح

وكان البلام قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ووثق ذلك بالفيديو، ثم أعلن بعد خمسة أيام عن إصابته. بفيروس كورونا. أثناء تلقيه اللقاح.

وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال. وما حصل أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات”.

هذا وقد بدأت الكويت بالتطعيم وفقاً لقوائم الأسماء الموجودة لديها، حيث تكون الأولوية لكبار السن والطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة. بعد وصول 150 ألف “من لقاح فايزر بيونتيك” إلى الكويت منتصف شهر ديسمبر الماضي.

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