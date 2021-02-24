في مباراة شهدت القوة والإثارة لحامل اللقب السابق البايرن ميونيخ الألماني. على منافسه لاتسيو الإيطالي، الذي لم ينجح في إيقاف مكينة الأهداف الألمانية. في أولى المواجهات في ذهاب منافسات دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. مع تألق ملفت للبولندي ليفدوفسكي الذي سجل رقم قياساً له في المباراة.

هدف محطم الأرقام ليفدوفسكي

ونجح اللاعب البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 32 عاماً. من هز شباك منافسه المستضيف لاتسيو في الدقيقة ال 9. بعد استغلال خطأ فادح في الفريق الإيطالي. ليسددها بجوار حارس المرمى بطريقة رائعة. ويحطم بذلك الهدف رقماً قياسياً جيداً على صعيد مسيرته الاحترافية مع البافاري الألماني ” بايرن ميونيخ”.

ثالث الهدافين على مستوى أوروبا

كما واستطاع اللاعب ليفدوفسكي بعد تسجيل هدفه في شباك لاتسيو الإيطالي الليلة الماضية. من تسجيل رقم قياسي بذلك الهدف من جديد. بعد الحصول مؤخراً على أفضل لاعب في كأس العالم للأندية. وسبقها أيضاً حصوله على الكرة الذهبية لعام 2020م. متخطياً بذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليتصدر ثالث ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بجوار الأساطير في عالم كرة القدم المستديرة. مع نواديهم الأوروبية. كما يحتل المرتبة الأولى الدون البرتغالي رونالدو برصيد 134 هدفاً، بينما يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلفه برصيد 129 هدفاً.

كما ويأتي البولندي في ثالث الترتيب برصيد 72 هدفاً. متجاوزاً الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس الذي اعتزل عالم كرة القدم مع فريق ريال مدريد الإسباني.

الصراع بين ألمانيا وانجليترا

تألق صاحب الموهبة الشابة الجديدة الألماني الإنجليزي جمالا موسيالا 17 عاماً. من تسجيل الهدف الثاني في مباراته أمام منافسة فريقه البايرن ضد لاتسيو الإيطالي في الدقيقة ال 24 من المباراة.

ليسجل اللاعب رقماً قياسياً. كأصغر لاعب يسجل للبايرن ميونيخ الألماني في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمره 17 سنة. و363 يوماً.

كما وأصبح كذلك ثاني أصغر لاعب في التاريخ. يسجل في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا. وعلى ميدان المنافس لاتسيو الإيطالي.

ويواجه اللاعب الموهبة. خبر استدعاءه لمنتخب ألمانيا في التوقف الدولي المقبل. كما وتم استدعاءه أيضاً من قبل المنتخب الإنجليزي تحت سن 21 عاماً.

حيث يكمل موسيالا الذي يحمل الجنسية الألمانية والبريطانية. عامه ال 18 عاماً، يوم الجمعة القادمة. مولود في شتوتجارت من أم ألمانية وأب بريطاني.

خيار اللاعب موسيالا

وقد لعب موسيالا 22 مباراة مع منتخبات الشباب في دولة إنجلترا. كما وشارك في آخر معسكرين لمنتخب الإنجليزي تحت سن 21 عاماً.

وغرد اللاعب جمال موسيالا بشأن ذلك، قائلاً: ” إنني أحب البلدين. ولكنه يستجيب لمشاعره التي تميل إلى اللعب لمنتخب ألمانيا هذه المرة حيث ولد هناك”.

وكما وجاء الهدف الثالث عن طريق ليروني ساني الألماني في الدقيقة ال 42 من نهاية الشوط الأول. الذي انتهى بتقدم حامل اللقب البايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة دون رد.

هدف قاتل في مرمى الفريق

وقد سجل مدافع فريق لاتسيو الإيطالي ” فرانشيسكو أتشيربي” 33 عاماً. هدفاً بطريقة الخطأ بعد تصديه لتمريرة عرضية للفريق الضيف بايرن ميونيخ مع بداية الدقائق الأولى من انطلاق مجريات أحداث الشوط الثاني. ليعانق الهدف شباك فريقه الإيطالي.

هدف تقليص الفارق لكوريا

كما واستطاع بعد معاناة شديدة والسيطرة من قبل فريق حامل اللقب بايرن ميونيخ. من هز شباك أفضل حارس في العالم نوير. عن طريق المهاجم الأرجنتيني” خواكين كوريا” 26 عاماً. في صفوف أصحاب الأرض لاتسيو. في الدقيقة ال 49 من مجريات الشوط الثاني.

50 مباراة في دوري الأبطال

38 فوز في دوري الأبطال أرقام قياسية ليوزوا كيميش في المنافسة ⭐️ pic.twitter.com/peXekxmkXv — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 23, 2021

ليضع بذلك حامل اللقب السابق ” البايرن ميونيخ” قدماً كبيراً في التأهل إلى الدور القادم بعد تلك النتيجة. قبل مواجهة مباراة العودة. والتي ستقام على أرضه في السابع عشر من شهر مارس المقبل.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

كما ولعب المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ أمام منافسه الإيطالي لاتسيو في مواجهة قوية وصعبة على كلا الفريقين، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني لعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

في مركز خط الوسط يكون كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

تشكيلة لاتسيو الإيطالي

واعتمد المدرب الإيطالي “سيموني إنزاغي” 44 عاماً. في منافسه أمام حامل القب السابق البايرن ميونيخ الألماني، حيث جاء في حراسة مرمى الفريق. الإسباني بيبي رينا 38 عاماً.

أما في خط الدفاع، يكون كلاً من: اللاعب الإسباني باتريسيو غابارون، واللاعب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، إلى جانب إقحام اللاعب الأرجنتيني ماتيو موساشيو.

كما يكون في خط الوسط للفريق: الإيطالي مانويل لاتزاري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرازيلي لوكاس ليفا، ولاعب الجبل الأسود آدم ماروشيتش، بالإضافة إلى إشراك الإسباني لويس ألبيرتو.

ويلعب في خط الهجوم لفريق لاتسيو الثنائي. اللاعب الأرجنتيني خواكين كوريا، وهداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي.

ترتيب كلا المنافسين بالدوري

ويحتل فريق لاتسيو الإيطالي في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة برصيد 43 نقطة. متساوياً مع صاحب المركز الخامس فريق أتالاتنا، الذي سيستعد لمواجهة قوية أمام فريق يوفنتوس الإيطالي في نهائي كأس ملك إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري.

كما يتربع الفريق البافاري ” البايرن ميونيخ” الألماني على صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة في الدوري الممتاز. بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين له هذا الموسم فريق أر بي ليبزيج الألماني. الذي يأتي في المركز الثاني في الترتيب برصيد 47 نقطة.

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