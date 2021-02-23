كشفت الصحف الإسبانية، مساء يوم الإثنين الماضي. عن قرب الصدام المحتمل بين إدارة فريق ريال مدريد والحكومة الإسبانية. على خليفة سلوك إدارة الفريق الملكي الإسباني. قبل نحو خمس سنوات من الآن.

ويتعلق الأمر بالحصول على قرض بمبلغ كبير من الخارج. والعجز على السداد والالتزام في الآونة الأخيرة نتيجة وباء فيروس كورونا. الذي يمر به جميع الأندية الأوروبية الرياضية. من العجز والأزمة المالية.

📸 | الرئيس يوّدع بعثة فريق الملكي ريال مدريد قبل مغادرتها إلى أيطاليا؛ لملاقاة أتالانتا غدًا 👋🏻🇮🇹#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/13QFSfBcBh — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 23, 2021

وثيقة ريال مدريد

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن تسريب وثيقة اتفاق إدارة فريق ريال مدريد الإسباني. مع أحد صناديق الاستثمار في “جزركايمان”.

للحصول على قرض بقيمة 200 مليون يورو بـ عام 2016م الماضي. كما ويعد هذا الأمر الذي يعرض النادي للمعاقبة بتهمة الاحتيال على القانون.

التهرب من دفع الضرائب

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن صندوق استثماري يتبع لشركتين من جزر كايمان قد قدم قرضًا ويُقدر بـ 200 مليون يورو لريال مدريد.

كما وأن الأزمة تكون في مخالفة القانون الإسباني للأندية، والذي يعني أن فريق ريال مدريد الإسباني يتهرب من دفع الضرائب المستحقة على النادي.

عقوبة الاحتيال

وأشارت الصحيفة، على وجود أحقية الحكومة الإسبانية بالحصول على ضرائب بنسبة 24% من قيمة أي قرض مالي يتحصل عليه نادي ريال مدريد الإسباني.

بيان رسمي #ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 22, 2021

كما ويلجأ التحايل على القانون والحصول على الأموال من “جزر كايمان”. للتهرب من الضرائب. وهوما يعرض إدارة النادي لعقوبة الاحتيال. على الحكومة الإسبانية خلال الأيام القادمة.

كما وفقاً للمعلومات الواردة من البرنامج” El Chiringuito TV ” الإسباني، بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز 73 عاماً. أنه سيجتمع خلال الساعات القادمة وجهاً لوجه مع قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

🤝 @RealMadrid president Florentino Pérez greeted the team and wished them luck at #RMCity ahead of tomorrow's match against @Atalanta_BC.#RMUCL pic.twitter.com/7wTkELaA8j — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 23, 2021

وكشف البرنامج الإسباني، أن اللاعب سيرجيو راموس لم يتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن من الأندية المهتمة بضمه. ولذلك فإن استمراره مع الفريق وراد جداً.

تخفيض الراتب

كما ويريد ريال مدريد تجديد عقد راموس لمدة عامين .مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10%، بينما يرفض راموس فكرة خفض راتبه الحالي إلى 12 مليون يورو.

شروط راموس مع الريال

وطالب راموس الحصول على نفس راتبه المقدر ب 12 مليون يورو، لكن إدارة ريال مدريد قد رفضت ذلك، وطالبت بتخفيض راتبه بنسبة 10%، نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

صحيفة آس تؤكد : سيرجيو راموس سيعود في 13-مارس أمام التشي .. هذا يعني أنه سيلحق بلقاء العودة مع أتلانتا ويغيب عن الديربي مع أتلتيكو مدريد. pic.twitter.com/0DFcwSy6a9 — محمد عواد (@mohammedawaad) February 23, 2021

ومازال عقد تجديده معلق مع الفريق الملكي الإسباني، حيث من المقرر أن ينتهي العقد في شهر يونيو نهاية الموسم الحالي.

العرض الخيالي

وكشفت التقارير الصحيفة الإسبانية، بأن نادي باريس سان جيرمان قد عرض على الميركادو “راموس” عقداً لمدة ثلاثة سنوات، وسيحصل من خلالها على عرض خيالي. لم يكن يتقاضاه في فريقه الحالي “الملكي” الإسباني مبلغ يقدر ب 15 مليون يورو سنوياً.

📰 كواترو | التقى كل من فلورنتينو بيريز وسيرجيو راموس ببعضهما البعض في فالديبيباس ، وتحدثا بشكل ودي ، ولكن لا شيء جديد بشأن تجديد عقد القائد، ولكن كلا الطرفين يعتقد أنه كلما مر الوقت ، زادت احتمالية التجديد. pic.twitter.com/xNuwZxc0gq — Blancos Global (@Blancos_Global) February 23, 2021

وبينت التقارير الصحفية، أن أبرز الاختلافات بين إدارة ريال مدريد الإسباني. والمدافع سيرجيو راموس، يدور حول الراتب السنوي بعد الاتفاق معه على عقد لمدة عامين.

التعاقد مع البديل

وقد أفاد موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، توصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق نهائي مع المدافع المهاري في فريق البافاري “البايرن ميونيخ” النمساوي ديفيد ألابا 28 عاماً، للانتقال إلى صفوف فريقه الصيف المقبل.

وينتهي عقد النمساوي ألابا مع البايرن ميونيخ الألماني. نهاية الموسم الجاري، حيث أعلنت إدارة البافاري عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب، من أجل توقيع عقد جديد.

حيث تم الأسبوع الماضي الإعلان بشكل رسمي بعد إتمام الإجراءات القانونية، والذي من المقرر تفعيله مطلع الموسم القادم.

أراد برشلونة التوقيع مع ديفيد ألابا في موسم 2018-2019 لكنه انسحب من الصفقة بسبب مطالبه المبالغ فيها حسب وجهة نظر النادي 👀 يقال إن راتب ألابا في بايرن كان سيجعله ثاني أعلى راتب في برشلونة بعد ليونيل ميسي 🤑 إل موندو ديبورتيفو 🗞️ pic.twitter.com/Ln6O8Xn34W — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 19, 2021

وأوضح الموقع الإسباني المقرب من إدارة ريال مدريد الإسباني، عن توقيع اللاعب ديفيد ألابا لمدة ثلاثة سنوات بعقد يتقاضى من خلاله مبلغ يقدر قيمته 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

راموس وعقده مع الريال

وقد لعب سيرجيو راموس منذ انتقاله إلى صفوف فريق الريال منذ قدومه عام 2005، بعد انتقاله برقم قياسي من فريق اشبيلية الإسباني.

ليصبح قائداً للفريق الملكي الإسباني ومحققاً مع الفريق العديد من الألقاب على صعيد الدوري والأبطال وكأس السوبر وملك إسبانيا والأندية خلال مسيرته.

وقد بلغ قيمة العقد بين إدارة ريال مدريد الإسباني واشبيلية آنذاك، مقابل الحصول على خدماته بملغ 27 مليون يورو.

حيث لعب في أكثر من مركز داخل صفوف فريق ريال مدريد .خلال مشاركته في كافة المسابقات، كقلب دفاع وكلاعب وسط وفي الجناح الأيمن في بعض الأحيان، مسجلاً في أربع مواسم متتالية منذ بدايته مع الريال برصيد 20 هدفاً.

الإنجازات مع الريال

وقد فاز راموس بـ 22 بطولة مع ريال مدريد من ضمنها. خمسة ألقاب في الدوري الإسباني. وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح واحداً من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي داخل الفريق الملكي.

وتُوج اللاعب الإسباني سيرجيو راموس خمس مرات كلاعب أساسي في صفوف فريق ريال مدريد. خلال مسيرته في بلقب دوري “الليغا” الإسبانية لدرجة الممتازة، خلال موسم 2006-2007، 2007-2008، 2011-2012، 2016-2017، 2019-2020.

غيابات ريال مدريد امام اتالانتا ⚠️😨

❌ بنزيما

❌ راموس

❌ هازارد

❌ مارسيلو

❌ كارفاخال

❌ ميليتاو

❌ رودريجو

❌ أودريوزولا

❌ فالفيردي pic.twitter.com/Ac5Nchy73H — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 22, 2021

كما حقق مع فريق ريال مدريد على صعيد لقب كأس السوبر الإسباني، الذي خرج منها هذا الموسم في أسوء مواسمه على صعيد المنافسات في الدور النصف النهائي بخسارة أمام أتلتك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ولعب دوراً أساسياً في حصول ريال مدريد على جميع الأبطال الأربعة. في دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختياره في تشكيلة الاتحاد الأوروبي. لكرة القدم في لأربع مرات.

لكنه تُوج بكأس السوبر في عام 2008 و2012 و2017 و2019 و2020، كما حقق لقب ملك إسبانيا مرتين خلال موسم 2010-2011 وموسم 2013-2014.

دوري أبطال أوروبا

ونجح اللاعب منذ قدومه في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا لخمس مرات في عام 2013، 2015، 2016، 2018، أما كأس العالم للأندية فقد حصل عليها مع فريقه أربع مرات في عام 2014، 2016، 2017، 2018.

🎙️ لويس مورييل [@Atalanta_BC]: "اللعب ضد ريال مدريد أمر عظيم، لذلك علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل الإنتصار".#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/mIg8u20yEI — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 23, 2021

ترتيب ريال مدريد الإسباني

كما ويحتل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني. من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الجار أتلتيكو مدريد، الذي تعثر في مباراتين. لكنه ما يزال يحافظ على الصدارة برصيد 55 نقطة.

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