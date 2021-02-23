أثار خبر انتحار طفل من البدون في الكويت غضباً واسعا بتويتر، ليتصدر وسم عن الحادثة التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم “انتحار طفل بدون”.

انتحار ابن الـ11 عاماً

وأشار مصدر أمني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الراي” الكويتية، إلى تلقي عمليات الداخلية بلاغاً يفيد بانتحار طفل. (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء في الكويت.

وذكر المصدر أن مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل، ولدى توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه كان الطفل قد فارق. الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، حين طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد، وهو الأمر الذي دفع ذويه إلى. كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقاً في سقف الغرفة من خلال استخدامة أحد الأسلاك الكهربائية، فأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

معلقاً بأسلاك في السقف

وفتح رجال الأمن تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من دوافع عملية الانتحار، وتم تحويل جثمان الطفل الى الطب. الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بفتح تحقيق بالواقعة.

وجدد انتحار الطفل البدون غضب العديد من النشطاء الذين عبروا عن صدمتهم وتضامنهم مع البدون، موجهين. انتقادات حادة للمسؤولين بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة.

انتحار طفل بدون

فكتبت إحدى المغردات تصف معاناة البدون منذ البداية: “لا يموت البدون مرة واحدة، فالمرة الأولى عند ولادته. بلا هوية، والمرة الثانية عند حرمانه من سبل الصحة، والمرة الثالثة بكونه أميا بلا تعليم، أما موتته الأخيرة -الاقل وطأة- فهي في بعض الأحيان يراها المنجية وفي أحيان أخرى .. النهاية المتوقعة”.

لا يموت البدون مرة واحده

فالمرة الاولى عند ولادته بلا هوية، والمرة الثانية عند حرمانه من سبل الصحة والمرة الثالثة بكونه اميا بلا تعليم

اما موتته الاخيرة -الاقل وطأة- فهي في بعض الاحيان يراها المنجية وفي احيان اخرى .. النهاية المتوقعة

#انتحار_طفل_بدون — Tahani (@Tahaniiiimoh) February 23, 2021

وكتب آخر: ” يعجز اللسان عن القول كل ديانات الناس وطقوس جميع الأجناس لا تغفرها دمعة إنسان مقهور مكتوم. الأنفاس يارب إجبر مصابهم والهمهم الصبر والسلوان لا اله الا الله وربي يعور القلب”.

ان لله وان اليه راجعون

ولاحول ولاقوة الا بالله

والله المستعان

يعجز اللسان عن القول

كل ديانات الناس وطقوس جميع الأجناس لا تغفرها دمعة إنسان مقهور مكتوم الأنفاس

يارب إجبر مصابهم والهمهم الصبر والسلوان لا اله الا الله

وربي يعور القلب #انتحار_طفل_بدون — ﮼شهقة،انفاسي (@shah8t_anfasy) February 23, 2021

واعتبر أحد النشطاء أن ما حدث للطفل جريمة قتل، وكتب: ” نعيد ونكرر، الانتحار لا يعني عدم وجود قاتل. الله يرحمه ويتجاوز عنة ويصبر قلب أمه وأبوه”.

نعيد ونكرر "الانتحار لا يعني عدم وجود قاتل" الله يرحمة ويتجاوز عنة ويصبر قلب

امه وابوه

.💔 #انتحار_طفل_بدون — محمد اشكناني (@m_ashknani313) February 23, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” قتلٌ وليس انتحار.. فإذا قُتل الأمل، قُتل معه الإنسان حتى لو بدى حياً يتنفس”.

~ قتلٌ وليس انتحار..

فإذا قُتل الأمل، قُتل معه الإنسان حتى لو بدى حياً يتنفس ..#انتحار_طفل_بدون — أحمد خلف البريوج (@a_z00q8) February 23, 2021

المسؤولين السبب!

وألقت أخرى باللوم على الوافدين في الكويت، وكتبت: “ألد أعداء البدون بعد الحكومة هم بعض الوافدين. مرة واجهت موظفة من البدون كانت تشكيلي كيف أنهم يزاحمونهم في رزقهم حتى يستغنى عنهم بوافد، والوافد يأتي بعائلته وأنتم تعرفون نهاية المسلسل”.

ألد أعداء البدون بعد الحكومه هم بعض الوافدين…مره واجهت موظفة من البدون كانت تشكيلي كيف أنهم يزاحمونهم في رزقهم حتى يستغنى عنهم بوافد والوافد يجيب العايله وأنتوا عارفين نهاية المسلسل…#انتحار_طفل_بدون — A_f_q8_86 (@A_f_q8_86) February 23, 2021

ونشر ناشط مقابلة لطفل من البدون يتحدث عن معاناته وعدم التحاقه بالمدرسة، وعلق: “هذه حالة لبعض أطفال البدون .. تكلمت مرارا وتكرارا ولكن للأسف .. صمت غريب من المسئولين .. ومن شيوخ الدين كذلك .. اللهم أستر على بلدنا من دعوة مظلوم صعدت إلى السماء”.

هذه حاله لبعض أطفال البدون .. تكلمت مرارا وتكرارا ولكن للأسف ..

صمت غريب من المسئولين ..

ومن شيوخ الدين كذلك .. اللهم أستر على بلدنا من دعوة مظلوم ..

صعدت إلى السماء ..#انتحار_طفل_بدون pic.twitter.com/B3aFR3DS8O — فهد ناصر الجنفاوي … (@fhd_007) February 23, 2021

واتهم آخر المجتمع الكويتي بالعنصرية، وكتب في تغريدته على الهاشتاج: ” العنصرية تنهش في المجتمع. الكويتي المشكلة ليست في الحكومة ، المشكلة في عنصرية كثير من الشعب، متى يستيقظ عقلاء الكويت ويطالبون بفرض قوانين للقضاء على العنصرية؟. عنصرية ضد كل ماهو ليس كويتي، كم طفل يجب أن ينتحر لعلاج هذا المرض؟”.

العنصرية تنهش في المجتمع الكويتي

المشكلة مش في الحكومة ، المشكلة في عنصرية كثير من شعب الكوايتة ، متى يستيقظ عقلاء الكوايتة ويطالبون بفرض قوانين للقضاء على العنصرية ؟

عنصرية ضد كل ماهو ليس كويتي ، كام طفل لازم ينتحر عشان يتعالج المرض دا ؟#انتحار_طفل_بدون — Ahmed Khaled (@ak10_1) February 23, 2021

ووجه آخر رسالة غاضبة إلى المسؤولين قال فيها:” أيها المسؤول، أيها العنصري سوف تحشر وأنت حافي وعاري. يوم القيامة وسوف تسأل عن الظلم الذي قمت به”.

ايها المسؤول ايها العنصري سوف تحشر وانت حافي وعاري يوم القيامة وسوف تسأل عن الظلم الذي قمت به #انتحار_طفل_بدون — Meshal Fahad (@MeshalFahad10) February 23, 2021

كما تساءل آخر: ” يعني إلى متى؟ هل يريدون دماء كلّ البدون ليفكروا بجدّية لحل المشكلة، ما يحدث مع البدون. جريمة مستمرة منذ الأبد”.

يعني إلى متى؟ هل يريدون دماء كلّ البدون ليفكروا بجدّية لحل المشكلة، الي جالس يصير مع البدون جريمة مستمرة منذ الأبد.#انتحار_طفل_بدون — عبدالله (@looo_2015) February 23, 2021

نداء للأمم المتحدة

وكتب المحامي عبدالله الخواش: ” مثل هذه القضايا كفيلة بإسقاط حكومة تلو الأخرى عبر المساءلة السياسية !. فالأعظم والأدهى بل الانكى انها وقعت في دولة سميت وبشكل رسمي أنها دولة الإنسانية !فيختار فيها الانسان الموت افضل من العيش. بقهر وحسرة فقط ولأنه لا يريد الا أبسط حقوقه “.

مثل هذه القضايا كفيلة بإسقاط حكومة تلو الأخرى عبر المساءلة السياسية ! فالأعظم والأدهى بل الانكى انها وقعت في دولة سميت وبشكل رسمي أنها دولة الإنسانية !

فيختار فيها الانسان الموت افضل من العيش بقهر وحسرة فقط ولأنه لا يريد الا أبسط حقوقه !! #انتحار_طفل_بدون — محامي⚖عبدالله محمد الخواش (@AbdullahAlkwash) February 23, 2021

كما وجه آخر نداءً للأمم المتحدة قائلاً: ” نطالب #الأمم_المتحدة ومنظمات #الأمم_المتحدة حماية اطفال. #البدون في #الكويت من الاضطهاد والحرمان وتمكينهم من #حقوق_الإنسان #حقوق_المرأة #حقوق_بشر”.

وتداول آخرون صورة قالوا إنها تعود للطفل المنتحر، وعلقت عليها مغردة: “ساعد الله قلب والدتك ووالدك. ياعلي كيف لهم أن يتخيلوا غياب هذة العيون البريئة عنهم، يالله”.

#انتحار_طفل_بدون

ساعد الله قلب والدتك ووالدك ياعلي

كيف لهم أن يتخيلوا غياب هذة العيون البريئة عنهم 🤦‍♂️🙏 ياالله. pic.twitter.com/u926ySpnS2 — حامد فقط (@Hamed1q) February 23, 2021

خبر تقشعر له الأبدان . . وإذا نظرت لوجه الطفل لن تنام لك عين . . اللهم انا نبرأ إليك مما يفعل الظالمون ! #انتحار_طفل_بدون pic.twitter.com/8Ulv5tMPsT — m.m_alrashd (@m7md_alrashd) February 23, 2021

بدون يحرق نفسه

وفي منتصف الشهر الماضي، تصدر هاشتاغ (#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية) موقع تويتر في الكويت بعدما قام. شاب “بدون” يبلغ من العمر 27 عاما، بمحاولة الانتحار عبر سكب مادة بترولية على جسده وإحراق نفسه.

كما عبّر مغرّدون حينها أيضاً عن استيائهم وأسفهم مما وصل إليه حال هؤلاء، مشيرين إلى ارتفاع محاولات الإنتحار في. صفوف أبناء هذه الفئة في البلاد.

بدون يهدد بالانتحار وآخر يريد بقالته

وفي ديسمبر الماضي، أشعل شاب بدون يُدعى” حمد” النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، ما تسبب. بصدمة في الكويت.

كما أثار فيديو لشاب من بدون يناشد فيه السلطات إعادة بقالته المصادرة؛ ليؤمن لقمة العيش لأهله تعاطفا كبيرا.

كما تم تداول فيديو يوثق لحظة محاولة شاب “بدون” الانتحار، بعد مصادرة “بسطته” العشوائية من قبل البلدية والشرطة.

ويظهر الشاب بالفيديو وهو يمسك بسكين، وزجاجة تحتوي على “بنزين”، ويهدد بحرق نفسه، ويصرخ بأن هذه الأغراض. ماله وحلاله، وأن والده توفي حديثاً وهو المعيل الوحيد لأسرته.

محاولة انتحار لشاب من البدون في الكويت بآلة سكين وحاول أن يحرق نفسه ببنزين لولا تدخل بعض الخييرين الموجودين أثناء حملة للبلدية بإزالة بقالته :

الشاب يصرخ : والدي متوفي وانا المعيل لاسرتي لماذا تصادرون بقالتي وحلالي .. 😔 pic.twitter.com/sE0o8ESCPG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 13, 2021

100 ألف بدون

ويعود مصطلح البدون في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961. ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون. الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

ووفقاً لأحدث تقرير من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص. ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

مرسوم لأمير الكويت الراحل حول البدون

ويقوم “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها. دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من. البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

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