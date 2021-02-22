فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي وتُشعل جدلاً واسعاً بما قالته عنه!

فجّرت تغريدة نشرتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلاً واسعاً بمواقع التواصل، واعتبرت مسيئة للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

جاء ذلك بعد تعليق نشرته فجر السعيد على انتهاء حسين الجسمي من تسجيل “اغنية” وطنية للكويت بعنوان “يا نور الأرض”.

وكتبت فجر السعيد ساخرةً من حسين الجسمي: “اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها”.

اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها 🙌🏻 https://t.co/WgwHhvt8Nn — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 21, 2021

ويبدو أن فجر السعيد تشير بسخريتها الى ارتباط اسم الفنان حسين الجسمي بمصائب وكوارث، إذ يطلق عليه روّاد مواقع التواصل “وجه النحس” – حسب تعبيرهم.

جدل واسع

وأثار تعليق “السعيد” جدلاً بين المتابعين في تويتر.

وقال المغرد الإماراتي حسن سجواني معاتباً فجر السعيد: “عيب يا اختي فجر”.

عيب يا أختي فجر ! — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) February 22, 2021

وغرّدت متابعة قائلةً: “خرفتي مبكرا .. هذا مو مستوى لاعلامية .. كل الحب ل #حسين_الجسمي”.

خرفتي مبكرا .. هذا مو مستوى لاعلامية .. كل الحب ل #حسين_الجسمي — عراقية 🇮🇶ضد التطبيع الفارسي (@ReemALIRAQ21) February 22, 2021

وكتب آخر: “على شو خايفه وانجازات الجسمي اكثر من انجازاتكم”.

على شو خايفه وانجازات الجسمي اكثر من انجازاتكم — سيف (@saaifv) February 22, 2021

واستعان مغرد إماراتي بصور من شجارات سابقة بين نواب مجلس الأمة الكويتي، للرد على الاعلامية الكويتية، كاتباً: “على اساس الكويت ماشيه صح”.

على اساس الكويت ماشيه صح pic.twitter.com/xMegafKOXP — علي. (@amlllllla) February 22, 2021

ورفض مغرّد آخر السخرية من “الجسمي”، وقال إن “الفنان يتأثر بسخريتكم واستخفافكم وسخافاتكم عنده احساس ومشاعر ترا مو جماد !!”.

عيب عليكم والله العظيم ، فنان كبير مثله مثل غيره يتأثر بسخريتكم واستخفافكم وسخافاتكم عنده احساس ومشاعر ترا مو جماد !! — ع ..🇸🇦 (@A1_xBo) February 22, 2021

ليست المرّة الأولى!

وكانت فجر السعيد سخرت من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعد إقحامه في كل قضية وكارثة تحدث في الوطن العربي، كأيقونة شر و”فال شر”، لكل منطقة عربية يُغني لها، فتحل الكارثة عليها.

وكتبت السعيد سلسلة تغريدات عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، وبدأتها بالقول: “قولوا للفنان #حسين_الجسمي خل يشيل عني البلوك بقرا الردود على تغريدته في حب #لبنان “.

قولوا للفنان #حسين_الجسمي خل يشيل عني البلوك بقرا الردود على تغريدته في حب #لبنان 🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 4, 2020

واستمرت في سخريتها بتغريدة أخرى قائلة: “ياجماعه اللي يمون على #حسين_الجسمي يقوله يشيل البلوك عني وعن الصديقه الصدوقه عايشه الايوب خذينا بلوكات لاسباب مجهولة”.

ياجماعه اللي يمون على #حسين_الجسمي يقوله يشيل البلوك عني وعن الصديقه الصدوقه عايشه الايوب @kanoshah … خذينا بلوكات لاسباب مجهوله https://t.co/3Jgv9yRuLF — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 4, 2020

ونشرت السعيد خبرا من مجلة “ليالينا” حول “نحس” حسين الجسمي. وعلقت ساخرة: “الفنان #حسين_الجسمي جريده #ليالينا كاتبين عنك موضوع انك #نحس سولهم بلوك لاتنسى وتصبح على خير ليله سعيده “.

وسخر الجمهور من فجر السعيد، وتركها الكارثة الإنسانية الضخمة التي حلت على بيروت، وتمسكها بسفاسف الأمور، واتهموها بأنها مريضة نفسياً.

“تنمر وسخرية”

وتعرض الفنان حسين الجسمي إلى حملة تنمر وسخرية، بعدما ربط ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين انفجار مرفأ بيروت..

وغرد الجسمي مُعبراً عن حبه للبنان بعد غنائه لها في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وكتب: “أنا واقع في حب لبنان حتى تخلص الدني”.

انا ♥️ 🇱🇧

لتخلص الدني — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 1, 2020

الخلاف بين الجسمي والسعيد

ويعود الخلاف بين الجسمي والسعيد إلى عام 2015. حين طالبت السعيد في تغريدة لها عبر حسابها بـ”تويتر” من الجسمي أن يغني لوزير المالية الكويتي، أنس الصالح. الذي يحظى بانتقادات كبيرة في الكويت.

وقالت: “يا ليت الفنان الكبير حسين الجسمي يغني أغنية للوزير الأسطورة أنس الصالح ولا يهون صديقه بوعبدالله يستاهل كوبليه من نفس الأغنية خل نخلص”.

فقام الجسمي بحذفها من قائمة متابعيه، لترد عليه بالقول: “الفنان الكبير حسين الجسمي مسويلي بلوك يا للهول”.

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