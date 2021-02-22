بدور البراهيم في إطلالة جريئة على طريقة هند القحطاني وتثير ضجة واسعة

فاجأت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، متابعيها بإطلالة جريئة على غير العادة، بدون حجاب أو عباءة.

بيجامة صفراء

وظهرت بدور البراهيم في الصورة التي تداولها الناشطون من حسابها عبر “سناب شات”، وهي ترتدي بيجامة رياضية صفراء، ضيقة تكشف تفاصيل جسدها لأول مرة.

وعلقت بدور البراهيم على الصورة: “اليوم عيد ميلادي 21 فبراير، وما قدرت أسوي حفل”.

وأثارت صورة بدور البراهيم جدلاً واسعاً بين المغردين الذين انتقدوا ظهورها بهذ الشكل بعدما اعتادوا عليها بالحجاب والعباءة. والملابس الساترة، وذكروها بأنها كانت تنتقد مواطنتها هند القحطاني بسبب نفس الملابس.

لقمة العيش صعبة

وجاء في أحد التعليقات ملمحاً إلى أن هدفها النقود: ” لقمة العيش صعبة”.

وأيده آخر قائلاً: ” الطمع وجلب متابعين هو الذي يدفعهم ليخالفون كلامهم. لا هي كارما ولا هي من تشمت ابتلاء، مثل العيال الذين يتفسخون الأن قبل كم يوم يستعرضون بعدد متابعينهم وبدون مساعدة أحد.”

الطمع وجلب متابعين هو اللي يدفعهم يخالفون كلامهم. لا هي كارما ولا هي من تشمت ابتلى زي العيال اللي يتفسخون الان قبل كم يوم يستعرضون بعدد متابعينهم وبدون مساعدة احد " الطمع " https://t.co/rDnU5Un3fv — Elley (@Inow78) February 22, 2021

وكتب آخر: ” هذا هو الاىىىتشراف بالضبط”.

هذا هو الاىىىتشراف بالضبط https://t.co/ErSaNQFmpO — ـ (@iblueil) February 22, 2021

ووافقه الرأي آخر وكتب: ” ٩٩.٩٪ من الفاشنستات وناشطات المواقع الاجتماعية العربيات “مستشرفات” ويريجون إرضاء من حولهم قبل أنفسهم، ويتصرفون عكس قناعاتهم الشخصية، فقط ليقوم أحد بالتصفيق لهم وتزيد الإطراءات عليهم”.

٩٩.٩٪ من الفاشنستات و ناشطات المواقع الاجتماعيه العربيات "مستشرفات" ويبون يرضون الي حولهم قبل نفسهم ويسون الي عكس قناعاتهم الشخصيه بس عشان حد يصفق لهم او تزيد الاطراءات عليهم https://t.co/KJs1WOSFi5 — 🧺 (@shaeykha) February 22, 2021

الاستشراف

وعلقت مغردة بالقول: “لهذا السبب، لا أحد ينتقد الآخرين ثم يستشرف علينا”.

عشان كذا لحد ينتقد احد وبعدين يستشرف علينا https://t.co/XoWIndAHKZ — ♡︎ (@1lliee) February 22, 2021

ورأى آخر أن خلع الحجاب واستعراض الجسد أصبح موضة، وكتب: ” موضة السنة، ارمي حجابك واعرضي خلفياتك يزيد انشهارك ويزيد مالك”.

موضة السنه ارمي حجابك واعرضي خلفياتك يزيد انشهارك ويزيد مالك https://t.co/LO9qKaRjFl — nahaa. (@nahaa_1m) February 21, 2021

ورأت ريم أن ماحدث مع بدور البراهيم عقاباً لها لسخريتها من هند القحطاني، وكتبت: “من عاب ابتلي”.

وأشارت أخرى إلى أن المنتقدين أكثر الناس تقليداً، وكتبت: “والله اقنعتني ان أكثر الناس انتقاد أكثرهم تقليد”.

والله اقنعتني ان أكثر الناس انتقاد اكثرهم تقليد https://t.co/wecFKiqWae — 🧜🏽‍♀️ (@xri63_) February 21, 2021

وسخرت أخرى من تسارع خطوات بدور البراهيم في استعراض جسدها، وكتبت: “طيب اصبري شهر، افتحي الطرحة وشهر البسي بيجامة، مو كله وراء بعض وبسرعة”.

طيب اصبري شهر افتحي الطرحه

وشهر البسي بجامه

مو كله ورى بعض وبسرعه https://t.co/U9uyXbF57o — سبأ لايعه چبدها (@R_sba2) February 21, 2021

بدور البراهيم بدون حجاب

وأثارت بدور البراهيم قبل أيام جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بدون حجاب في جلسة تصوير مع شاب مجهول.

وظهرت بدور البراهيم في جلسة التصوير التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وهي ترتدي معطف جلد أسود. وبشعر قصير، وتستند إلى شاب رجح المتابعون أنه شقيقها سعد، والذي ظهر بنفس الستايل.

"بدور البراهيم" في أحدث جلسة تصوير مع شخص لا نعرفه. pic.twitter.com/4Ar1Ss8Btb — WHR (@whrumor) February 16, 2021

ليست أول مرة

ولم تكن جلسة التصوير التي جمعت بدور البراهيم بشقيقها سعد هي الأولى التي ظهرت بها بدون حجاب، فقد فاجأت جمهورها قبل يوم. من الجلسة بإطلالة جريئة تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

وظهرت السعودية بدور البراهيم في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا وهي ترتدي فستانا أحمر وبشعر قصير.

الغزال الشارد بدور البراهيم بأحدث إطلالاتها💘 pic.twitter.com/WpExKuWgdC — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2021

وظهرت بمجموعة صور أخرى أيضاً بدون حجاب، وكانت ترتدي فستاناً أصفر.

بدور البراهيم بدون حجاب وما احب غير هيفاء وهبي .. pic.twitter.com/VMI61rxA0T — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 16, 2021

أرفض التخلي عن الحجاب

وأعاد الناشطون فيديو للقاء صحفي سابق مع بدور البراهيم، تحدثت خلاله عن الحجاب، وقالت أن التخلي عن الحجاب وعدم ارتدائه. حرية شخصية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء.

وتابعت في اللقاء: ” لكن خلع الحجاب لا يمثل مبادئي وأخلاقي وتربيتي، رغم أني أرى نفسي أجمل حين أُظهر شعري”.

وحين سألتها المذيعة ما إذا كان من الممكن أن تتخلى عن الحجاب، أجابت بدور البراهيم: “لا هذا مستحيل الحجاب مستحيل أتخلى عنه. أنا مسلمة وهذا اسمه حاجب، أما كيف طريقته وكيف أقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.

هند القحطاني وفزورة اليوم

وسبق أن شنت بدور البراهيم، هجوما عنيفا على “هند القحطاني” بسبب الحجاب أيضاً، لينشب بينهما شجار حاد أثار الجدل بين النشطاء. وتصدر حينها وسم بعنوان “بدور البراهيم تجلد هند” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

وكانت البداية بهجوم حاد شنته هند القحطاني، على بدور البراهيم بطريقة غير مباشرة.

ونشرت هند المقيمة في أمريكا مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” .

وذلك في إشارة لبدور البراهيم، التي صرحت أكثر من مرة بأنها تريد أن تتحجب ويهديها الله لذلك.

لتخرج بدور وترد على القحطاني في هجوم عنيف قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب.. الآن نقار الخشب كيوت عنك”.

بدور البراهيم تهاجم هند

وتابعت بدور البراهيم منتقدة أسلوب هند في التعري واستعراض المفاتن:”“وش هالاغراءات اللي صارتلك وهبت في جسمك ما شاء الله.. ايش هالقوام الانثوي ما شاء الله عليك.. والله تدرين تؤمنين بالله والله وتالله وأقسم بالله اني انا لو اعرض مفاتني والله العظيم انه ما يصيرو متابعيني 6 مليون انه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

كما سخرت البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة أنها تتعمد الرقص والإغراء والتعري لجذب المتابعين بعد خضوعها لعمليات التجميل.

بدور البراهيم وعمليات تكميم المعدة

وأثارت بدور البراهيم في وقت سابق موجة سخرية واسعة بين متابعيها بعدما تحدثت عن جسدها ووزنها و”الربربة”.

وقالت هند البراهيم بفيديو : “صديقاتي دائماً يقولون لي أنني عود الريان، ولم يزداد وزني أبداً في أي وقت”.

ونفت بدور البراهيم أن تكون قد خضعت لعمليات تكميم المعدة، مؤكدة أنها رشيقة دائماً وتتمنى لو تكسب القليل من الوزن، لكن هذا الأمر لا يتحقق لأنها لا تعيش راحة نفسية واستقرار عاطفي.

وتابعت بدور البراهيم: “أحب المربرب أنا، وأتمنى أن أربرب بكل صراحة، ولكن جسدي دائماً نحيف”.

بدور البراهيم : احب المربرب انا .. ! pic.twitter.com/52yxNKa9xB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 28, 2020

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