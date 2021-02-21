كشفت الفنانة اللبنانية جويل بدر أنها مثيرة للجدل لأنها “مصححة جنسيا”، وقالت إنها خُلقت “خنثى”، أي ثنائية الجنس.

مزدوجة الهوية الجنسية

وقالت جويل بدر أثناء استضافتها في برنامج “شو القصة”، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، إنها اكتشفت ازدواجية جنسها منذ الصغر، وعانت طويلا من القلق وحاربت العالم بمفردها، حسب قولها.

وأضافت جويل بدر: “عشت حتى عمر 17 عاما تحت اسم عبد الوهاب بدر الدين، حيث اضطر أهلي لتسميتي باسم صبي رغم شعوري بأني فتاة”.

وتابعت جويل: ” بقيت حتى هذا العمر على حالي كـ”خنثى” بأمر الطب، حتى يكتمل نموي قبل تحويلي إلى أنثى أو ذكر، والطب. والشرع والدين قرروا أن أكون أنثى وليس أنا”.

أصبحت أنثى بفتوى شرعية

وأشارت جويل بدر إلى أنها أجرت ثلاث عمليات حتى يتم تصحيحها جنسيا، مضيفة: “العملية الرئيسية كانت صعبة جداً وتمت في لبنان. وحصلت على فتوى من المراجع الدينية والشيوخ، ورجعت للدين وليس للمجتمع، والدين قال لي يجب أن تكوني أنثى وحلال ويجوز”.

وعن عدم اختيارها أن تبقى رجلًا تحت اسم عبدالوهاب أكدت جويل بدر أنها ليست متحولة جنسيا، بل مصححة جنسيا.

وحول إيذاء مشاعرها من هذه التسمية قالت: “لم يعد هناك مكاناً في جسمي يؤذوني فيه، وأنا ضد التحول الجنسي، هو مدفن الحياة، إذا أنا متصححة جنسية لا يرحموني فكيف لو كنت رجلاً ومتحول”.

ممنوع دخول المسجد

وأشارت جويل بدر إلى أنه قبل عمليتها كان محرماً عليها دخول المسجد والسلام على الرجال لأنها بلا هوية واضحة. حتى وإن كانت تحت اسم عبدالوهاب.

وحول ظهور لحية لها في أحد الفترات، قالت جويل: “كان الأمر طبيعياً كون هويتي الجنسية غير واضحة، كما أنني بجانب اللحية أملك بقايا رحم أيضاً”.

وتواجد في ذات الحلقة خطيب جويل بدر، حسين نجدي وتحدث عن قصة حبهما وما تعرض له مجرد إعلانه عن ارتباطه بها.

تنمر وسخرية

وقال حسين: “حين أعلنت عن ارتباطي بجويل، تعرضت لتنمر شديد وعدد كبير من التعليقات المؤذية، وتعامل. معي رواد السوشيال ميديا. كأنني نكرة واقترفت ذنباً كبيراً”.

وأكد حسين أن جويل مصححة جنسياً وليست متحولة، وأنها لو كانت كذلك لما ارتبط بها.

وعن تعارفهما، قال حسين: “كنت أعمل كمصور وكان لدى جويل جلسة تصوير بفستان الزفاف واتصلوا بي من أجلها، ، وأول ما جذبني. إليها خفة ظلها، وبدأت بيننا صداقة تطورت إلى حب ثم قررنا الارتباط”.

خطيب جويل يبكي بسببها

وتابع حسين باكياً: “طريقة حب جويل لي مميزة ولم أعشها في أي من علاقاتي السابقة، وهي تستحق أن تكون. كل شيء في حياتي”.

وأشار حسين إلى أن جويل تتعرض للظلم بشكل مستمر على الرغم من أنها لم تؤذِ أحد في حياتها مضيفاً: “حلوا عنها”.

وحول رد فعل عائلته، قال حسين: “أسرتي تمنح الحرية في العلاقات لي ولجميع أشقائي”.

هل تنجب جويل مستقبلا؟

وأشار حسين إلى أنه راجع العديد من الأطباء ليسألهم حول إمكانية إنجاب جويل كونها تملك بقايا رحم، والذين. أخبروه أن الاحتمالية واردة إلا أنها ضئيلة.

وفي هذه اللحظة، أكدت جويل حبها لخطيبها مشيرة إلى أنه سبب صبرها على الأذى التي تتعرض له، وأنه استطاع أن يغير فيها الكثير.

وفي نهاية الحوار، كشفت جويل بدر أن أوراقها الرسمية كأنثى من المقرر أن تصدر بعد شهر تقريبًا.

بالبنط العريض

وكانت جويل بدر قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن ارتباطها بحبيبها حسين نجدي، حيث نشرت مقطع فيديو عبر. حسابها الخاص في “إنستغرام” يوثق لحظة قيامه بالتقدم لطلب يدها وتقديم خاتم الزفاف لها على أنغام أغنية. “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وتفاعل الجمهور آنذاك مع الخبر بشكل واسع لأن جويل أجرت عمليات تصحيح وكانت ذكراً.

حكم قضائي بإزالة “متحولة”

وفي سبتمبر 2019 حصلت جويل بدر على أمر قضائي من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يقضي بالطلب. من كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإزالة وشطب كل الأخبار المتداولة عن الفنانة جويل بدر. بما يتعلّق بتداول كلمة “المتحولة”.

وجاء القرار آنذاك بطلب من خلال المحامية سمر عبدالوهاب قصير التي أثبتت بأن موكلتها جويل بدر ليست. متحولة جنسيا بل مُتصححّة.

ودخلت جويل بدر عالم الفن بعدد من الأغاني لكنها تعرضت للكثير من الهجوم، كما كانت صديقة للمتحولة جنسياً الشهيرة سوزي والتي توفيت مؤخرًا.

جويل حاولت الانتحار

وأعلنت جويل بدر عن مشاركتها في مسلسل “عرس الحارة”، وذلك حين نشرت صورة تجمعها بكاتب العمل. مروان قاووق والفنان السوري. علي كريم الشهير بشخصية أبو النار في سلسلة “باب الحارة”.

وسبق وأن ارتدت جويل بدر الحجاب لمدة 3 أشهر ثم عادت وخلعته، كما كشفت في وقت سابق عن ارتباطها بأحد الشباب. الذي دمرها نفسيًا وأوصلها للتفكير بالانتحار بحسب ما صرحت في أحد اللقاءات الصحفية.

نجمات عرب متحولات

وسبق أن أعادت مواقع فنية تداول قصص عدد من نجمات العرب اللائي أجرين عمليات تحول جنسي، ليتحولوا بين ليلة وضحاها. من ذكور إلى إناث واصبحن فنانات شهيرات.

ويأتي على رأس هؤلاء الفنانة الكويتية الشهيرة بشاير والتي اعترفت في عام 2009 بأنها متحولة جنسياً من ذكر. إلى أنثى مؤكدة أنها لا تخجل من ذلك.

وسبق أن قالت بشاير في تصريحات صحفية لها مبررة هذا الأمر: “ما فعلته ليس عيباً أو مخالفاً للشرع، هذا شيء بداخلي. وهذه حقيقتي فقد أثبتت الفحوصات الطبية والأوراق الرسمية أنني من الحالات الطبية المعروفة، التي تستلزم. تحويل جنسي من ذكر إلى أنثى، و95% من أعضائي تشير إلى أنني أنثى، لذا سيكولوجياً أنا أنثى”.

الممثلة الكويتية بشاير حسين طلعت متحولة #transgender pic.twitter.com/cXCmu7e0G6 — فهده الهنهوني (@YOLESN) March 12, 2020

وياتي ضمن هؤلاء المشاهير أيضا واللذين أجروا عمليات تحول جنسي ليصبحوا إناثا وهم في الأصل ذكور الفنانة المصرية حنان الطويل. التي اشتهرت بشخصيات “كوريا” و”مس انشراح” في السينما المصرية.

وكذلك الراقصة المغربية نور التي أجرت عملية تحويل من ذكر إلى أنثى في سويسرا، ولكن فشلت في تغيير اسمها من. “نور الدين” إلى “نور”. بعد أن رفضت محكمة مغربية ذلك، وأيضا هيفا ماجيك وهي أشهر متحول جنسي في لبنان العديد من عمليات التجميل.

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