كشف الوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي. تفاصيل جديدة حول “تحرشات” الجزائر بسيادة المغرب، وما صدر مؤخراً من تطاول على الملك المغربي عبر الإعلام الجزائري.

وقال الخلفي خلال مقابلة له عبر جريدة “هسبريس” المغربية، إن “ما حصل غير مسبوق عبر استهداف شخصية الملك محمد السادس. في ظرفية توتر تعرفها المنطقة”.

واعتبر أن “الاستهداف الحاقد يعكس موقف الحكام في الجزائر ومن يتبعهم من إعلام، ولا علاقة للشعب الجزائري بالأمر”.

رسالة الجزائر

هذا وأكد الخلفي أن رسالة الاستهداف الجزائري الأخيرة، تريد نسف أي عملية مصالحة أو تفاهم بخصوص ملف الصحراء المغربية.

وشدد على أن الإساءة تعكس حالة من الإحباط لدى الجزائريين، بعد ثلاثة أشهر من محاولات “البوليساريو” تسجيل انتصارات. وهمية على المغرب؛ وهو ما باء بالفشل، على حد قوله.

ورأى الخلفي خلال الحوار أن الجزائر تسعى إلى تصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها نحو المغرب.

مؤكدا على أن رد الفعل المغربي أوضح أن الرهان على تفرقة المغاربة غير مجد.

وأشار الوزير المغربي السابق إلى ما وصفه “بنوع من التضليل والتزييف يقوم به الإعلام الجزائري” بعملية قلب وتزوير للحقائق.

وأوضح أن من ضمنها قضية الصحراء المغربية، التي هي ليست قضية شعب بل قضية نظام وملكية، وفق قوله.

كما شدد الناطق باسم الحكومة المغربية على أن الذي حصل هو رسالة “وجهها المغاربة مفادها أن قضية الصحراء تحظى بإجماع المغاربة والذين يرفضون المس بها”.

وأضاف الخلفي خلال استضافته عبر برنامج “نقاش في السياسة”، أن استهداف شخص الملك المغربي ليس حدثاً معزولا.

معتبراً أن ذلك يكشف عن عمق المشكلات الموجودة لدى حكام الجزائر، والعقدة التي باتت تخلقها نجاحات المغرب أمامهم.

وقال إن “رد الفعل المغربي متناسب مع حجم الإساءة. لذلك، لا يمكن أن نحوّل الضحية إلى معتد”.

ولفت الخلفي إلى أن الرد المغربي لم يكن ضد القناة التلفزيونية التي أساءت لشخص الملك، بينما إلى من حرك القناة.

وزاد: ” الرسالة موجهة إلى من يسعى إلى تقسيم المغرب، ويحلم بمشروع توسعي على حساب بلادنا مع إبقاء حالة التوتر دائمة، على الرغم أن مشكلتنا ليست مع الشعب الجزائري”.

الإساءة لشخص الملك المغربي

وكانت قناة الشروق الجزائرية قد تسببت بموجة غضب عارمة بين عموم الشعب المغربي، بعد إساءتها لشخص الملك محمد السادس .

ودعا المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة قطع العلاقات بشكل مباشر مع دولة الجزائر، واستدعاء سفيرها بالرباط.

سلوك منحط أفدمت عليه #قناة_الشروق_الجزائرية بالمس بشخص #الملك_محمد_السادس وأكيد أن هذا ليس رأي #الشعب_الجزائري،لكنه يمثل رأي #النظام_العسكري_الجزائري الذي لا يجد غضاضة في النهل من مستنقع الوضاعة والوقاحة ليعبر عن كرهه وعدائه للمغرب والمغاربة.

#ملكنا_خط_أحمر pic.twitter.com/vqcmiIHsUu — عبد الرحيم زياد (@AbZiyad) February 13, 2021

وذلك للرد على إساءة قناة الشروق الجزائرية، وإساءتها للملك المغربي.

حيث قامت قناة “الشروق” الجزائرية خلال برنامجها “ويكند ستوري” بتجسيد شخص الملك محمد السادس في دمية كرتونية.

وكان النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، سليمان سعداوي، مشاركاً في الحلقة.

وقام مقدم البرنامج بتوجيه عدة أسئلة، للدمية التي تمثل الملك المغربي، حول موضوعي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.

جزائريون يطلقون حملة لرد اعتبار الملك

أطلق إعلاميون جزائريون حملة للرد على ما وصفوه بـ”قلة أدب” القناة الجزائرية.

وبحسب ما ذكره موقع “هسبريس” المغربي، فقد رفض صحافيون وإعلاميون جزائريون تطاول القناة الجزائرية في برنامجها “ويكند ستوري”. على شخص الملك محمد السادس.

عبث وقلة أدب

وطالبوا هؤلاء حكومتهم بالتّدخل بشكل حازم لوقف “هذا العبث” و”قلة الأدب”، وفق تعبيرهم.

هذا وذكر تقرير “هسبريس” أن هذه المرة ليست الأولى التي يبث فيها الإعلام الجزائري التي وصفته بـ“المؤدلج” سمومه ضد المغرب.

فقد سبق للبرنامج التلفزيوني ذاته ـ وفق الموقع المغربي المحلي ـ أن قدّم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية. على شكل “دمية” في الحلقة السّابقة.

ويقوم برنامج “ويكند ستوري” على قناة الشروق في المقابل بتحوير الحقائق والترويج لأطروحة الانفصال بشكل علني بدون أي رقابة على برمجته وضيوفه.

سقطة اعلامية مدوية

وانتقد إعلاميون جزائريون ما اعتبروه “سقطة إعلامية مدوية” لقناة “الشّروق”، التي وصفها التقرير بأنها مقربة من النظام.

ونقل التقرير عن نسيم ربيكة، وهو إعلامي جزائري في قناة “بيين سبور”، قوله إن “ما فعلته قناة الشروق والاستهزاء بملك المغرب. قلة أدب وليس له علاقة بالإعلام السّاخر.”

وتابع مهاجما القناة ومسؤوليها:”بل له علاقة بمنتج ومسؤول قناة أراد أن يرتقي بلباس غيره فأضحك عليه الناس.”

مضيفا: “لا أؤيد أي مبادرة من شأنها بث الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.

من جانبه رفض الإعلامي الجزائري جمال جبلي، هو الآخر هذا التطاول على شخص ملك المغرب محمد السادس.

وقال: “يمكنك أن تساند مواقف حكومة دولتك إن شئت، وتتبناها إن أردت، لكن العاقل هو من لا يتهور ويقول كلاما غير لائق في حق أي كان”.

وتابع:”فما بالكم بملك بلد شقيق، نعم شقيق في الدين والعربية والأمازيغية، وجار”.

كما دعا جمال جبلي سلطة السمعي البصري أن “تأخذ القضية مأخذ الجد وتوقف مثل هذه التصرفات اللامسؤولة”.

وشدد في الوقت ذاته على أن “الاختلاف ممكن لكن الاحترام واجب”.

هذا وقال الحقوقي والمحامي المغربي نوفل البعمري، إنّ التقرير الذي قدمته قناة الشروق، المعروف ارتباطاتها بحكومة الجزائر، ليس الأول من نوعه.

مشيرا إلى أنه سبق لهم أن أساؤوا إلى المغرب ومؤسساته، ولكن هذه المرة ازداد حجم استفزازهم الإعلامي ليمس ملك البلد ورمز سيادته ووحدته.

انتصارات ملك المغرب

وهو هجوم ـ بحسب البعمري ـ يجب وضعه في سياقه، سياق الانتصارات التي حققها المغرب وكان الملك هو القائد لها”.

وعدد المحلل ذاته، في تصريح لجريدة “هسبريس” هذه الانتصارات، فـ”على المستوى الطبي، المغرب وصل إلى تلقيح أكثر من مليون مواطن. على المستوى السياسي.

وتابع أن المغرب حقق انتصارات كبيرة، آخرها رفض الإدارة الديمقراطية الجديدة الأمريكية تغيير موقفها من الصحراء، بل خرجت تصريحات. من محيط بايدن تفيد تشجيعه لمختلف الخطوات التي اعتبرت تاريخية في سبيل تعزيز التقارب والتعاون والسلام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتوقّف المتحدث عند ما تحقق على مستوى إفريقيا، خاصة القمة 34 للاتحاد الإفريقي التي كان فيها حضور المغرب لافتا من حيث الدور الذي. يلعبه في إفريقيا لمواجهة الفيروس المستجد ولتحقيق رهان التنمية.

كما أنه استطاع بحسب المحلل المغربي إحداث تغييرات جذرية مهمة ستنعكس على أداء الاتحاد الإفريقي وستجعله أكثر توازنا وقدرة. على لعب دوره الكامل، خاصة على مستوى مفوضية السّلم والأمن الإفريقية التي كانت مستغلة من طرف الجزائر.

وتابع البعمري هجومه على الجزائر وأكد أنها أصبحت اليوم مفلسة سياسيا؛ بحيث فشلت في إقناع الشارع بالعرض الذي كانت قد قدمته للحراك الذي يخلد ذكراه الثانية في غضون أيام قليلة، وفق قوله.

وأوضح:”إذ تجددت المسيرات المطالبة بالتغيير وبإسقاط النظام العسكري والطغمة الحاكمة، وهو نظام مفلس اقتصاديا، وذلك واضح في عجزه. على توفير المواد الأساسية من حليب ودقيق للشعب الجزائري، حتى باتت وسائل التواصل الاجتماعي تنقل يوميا مشاهد مهينة لطوابير من الجزائريين ينتظرون نصيبهم من الحليب.”

واعتبر البعمري أن ما يفعله الإعلام الجزائري بإشراف النظام، هو دليل على العقد النفسية التاريخية التي تجر وراءها سلسلة من الهزائم.

وقال:”خاصة منها العسكرية أثناء حرب الرمال وبعدها حرب مغالة التي ردد فيها بومدين بحسرة عبارة “حكرونا المراركة”، ومقولة “عطاونا طريحة”. والمستمرة إلى الآن سياسيا واقتصاديا، “أدخلت هذا النظام في حالة من الهذيان والسعار الإعلامي للتعويض عن (الطريحة) الأخيرة التي أخذوها في الاتحاد الإفريقي”.

ضجة وغضب مغربي

وتسببت هذه الإساءة للملك المغربي بحالة من الغضب الكبير عبر مواقع التواصل، وصولاً لمواقع الإعلام المغربية.

وبصورة عامة، اعتبر المغاربة بأن القناة الجزائرية تعمدت الإساءة لشخص الملك المغربي، بصورة لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس دولة وشعب كبير.

واعتبر الإعلام المغربي بأن هذه الإساءة ضد الملك محمد السادس تأتي في سياق حملة ممنهجة يقودها الإعلام الرسمي الجزائري، منذ نجاح المغرب. في تحرير معبر الكركرات الحدودي وطرد ميليشيات جبهة البوليساريو.

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