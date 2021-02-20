المصارع “ذا روك”: يمكنني الترشح للانتخابات الأمريكية في المستقبل ولكن بشرط وحيد

من عالم المصارعة الحرة العالمية إلى خوض غمار الحياة السياسة. فقد كشف المصارع والممثل الأمريكي دوين جونسون الشهير بلقب ” ذا روك” 48 عاماً.

عن نيته الترشح للانتخابات الأمريكية خلال الفترة المقبلة. ليكون رئيس الولايات المتحدة الجديد. بعد أربع سنوات من الآن من تولي الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن.

وأضح اللاعب “ذا روك” خلال لقاء صحفي مع صحيفة “USA Today” الأمريكية. قائلاً: ” ربما أفكر في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. ولكن بشرط إذا كان الناس يريدون ذلك وهذا ما يعنيني حقاً”.

كشف الأمريكي داوين جونسون، المعروف بـ"ذا روك" في المصارعة العالمية الترفيهية للمحترفية "WWE" أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، ولكن فقط "إذا كان هذا ما يريده الناس". pic.twitter.com/lZBwK9Zpp6 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 20, 2021

الترشح للرئاسة الأمريكية

وأردف المصارع “ذا روك”، ” أنا لست متقلباً بأي شكل من الأشكال بالإجابة على هذا السؤال. والأمر يعود إلى الشعب الأمريكي في كافة الولايات المتحدة. وبعد ذلك أنتظر وأستمع. وسأضع إصبعي على النبض وأذني على الأرض من أجل ذلك”.

واستكمل حديثه في مقابلة حصرية ” ذا روك” مع صحيفة “The Sun” اليومية الأمريكية، ” سأكون منفتحاً على خوض والترشح للرئاسة الأمريكية في المستقبل”. مضيفاً: ” لم أكن أحلم قط طوال حياتي. أنه بإمكاني أن أحظي بمهنتي. التي كنت محظوظاً بها بما يكفي للحصول عليها”.

التفكير لأول مرة

وقد فكر اللاعب الأمريكي “ذا روك” خوض معارك الرئاسة الأمريكية في عام 2017م. حينما صرح عبر الوسائل الأمريكية أثناء ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً: ” أنه فكر بالترشح للرئاسة الأمريكية تولي زمام أمور البيت الأبيض. أثناء ترشح رونالد ترامب وفوزه في تلك الانتخابات”.

"ذا روك": سأترشح لرئاسة الولايات المتحدة بعد 4 سنوات إذا رغب الشعب فى ذلك#صباح_العربية pic.twitter.com/MFt6b10KCg — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) February 18, 2021

وأضاف المصارع الأمريكي في وقت سابق، ” إنني سأعارض سياسية الرئيس السابق دونالد ترامب 2020م. الذي خسر الانتخابات مؤخراً أمام الرئيس الحالي جون بايدن بفارق الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية”.

دونالد ترامب

وقد أعلن الممثل “ذا روك”، على قدرته على الترشح للانتخابات الأمريكية وتحدي دونالد ترامب في السباق الانتخابي في البيت الأبيض. معرباً عن دهشة الجهور من هذا الأمر”. وكان هذا التصريح عبر وسائل الإعلام الأمريكية في عام 2017م.

متسائلاً: ” لقد دهشت حقاً آنذاك. ولكن الأمر ممتع للغاية. وأعتقد أن عليك أن تسأل لماذا ؟!”. معتقداً أن الأمر والسبب هو أن الجمهور الأمريكي يريد اليوم قيادة مختلفة اليوم. فأنا لست مختلفاً. ولكن قيادة أفضل أليس كذلك؟!.

اعتزال المصارعة الحرة

كما واعتزال اللاعب الأمريكي جونسون الشهير في دول العالم ب ” ذا روك”. المصارعة الحرة في عام 2004م، لينتقل بعدها إلى عالم التمثيل والذي حقق من خلالها. محققاً ثروة مذهلة خلال مسيرته. قد بلغت نحو 243 مليون جنيه إسترليني بريطاني.

كوميدي 2021 تم اضافة الحلقة 1

بطولة دوين جونسون (ذا روك) 😃❤️

يقدم المسلسل نظرة على سنين طفولة ومراهقة وشباب النجم (دواين “ذا روك” جونسون) وكيف تحول من شاب عادي إلى نجم مشهور على أوسع نطاق. مشاهدةوتحميل:https://t.co/wODFFFzOMW pic.twitter.com/TGsflQYfOp — وقت المسلسلات (@iSereTime) February 19, 2021

حياته الشخصية

وهو ممثل أمريكي كندي، ومنتج أفلام، ورجل أعمال، ومستثمر، ومصارع محترف متقاعد. كان جونسون مصارعًا محترفًا للاتحاد العالمي للمصارعة. (WWF والآن دبليو دبليو إي) لمدة ثماني سنوات قبل أن يتابع مسيرته في التمثيل. حققت أفلامه أكثر من 3.5 مليار دولار في أمريكا الشمالية.

كما وجمع المصارع ” ذا روك” أكثر من 10.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، مما جعل جونسون واحدًا من أكثر نجوم شباك التذاكر نجاحًا وعلى إيرادات على الإطلاق. كما كان جونسون لاعب كرة قدم أمريكية وكرة قدم كندية سابق.

تحقيق الألقاب في عالم المصارعة

كما أنه في عام 1996، حصل جونسون على عقد مع الاتحاد العالمي للمصارعة، وتم ترقيته كأول مصارع من الجيل الثالث في تاريخ الشركة، حيث أنه ابن روكي جونسون، وحفيد بيتر مايفيا. صعد إلى الصدارة بعد تطوير شخصية جذابة لمصارع متباه حيث لقب ب “الصخرة”.

If you thought you knew @therock, just you wait. Check out the first look of #YoungRock, premiering TOMORROW 8/7c on NBC. pic.twitter.com/rswcczCorB — NBC Entertainment (@nbc) February 15, 2021

وقد فاز بعد ذلك بأول بطولة دبليو “دبليو إي تشامبيونشب “الأمريكية في عام 1998م. وساعده على الدخول في “عصر الموقف”. وهي فترة ازدهار في أعمال الشركة في التسعينيات، وأوائل العقد الأول من القرن العشرين، والتي لا تزال تحتفظ بتسجيلات المصارعة المحترفة لتصنيفات التلفزيون.

الانفصال عن زوجته غارستيا

كما وتزوج المصارع الأمريكي جونسون ” ذا روك”. من المنتجة السينمائية الأمريكية ” داني غارسيا” في الثالث من شهر مايو عام 1997م، وأنجبا طفلًة واحدًة والتي اسماها سيمون. التي أنجبها في 14 أغسطس 2001. وفي 1 يونيو من عام 2007م، أعلنا انفصالهما بشكل رسمي وودي بين الزوجين.

مواعدة مغنية أمريكية

وبدأ المصارع الأمريكي جونسون ” ذا روك” بعد ذلك بمواعدة المغنية الأمريكية الشهيرة “لورين هاشيان” 36 عاماً، ابنة قارع الطبول “سيب هاشيان” في ولاية بوسطن الذي توفي نتيجة نوبة قلبية مفاجئة. أثناء أدائه على خشبة المسرح في شهر مارس عام 2017م.

ذا روك مع ابنته الصغيرة عبر انستغرام. ❤️ pic.twitter.com/fy52Tdr0qG — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 14, 2021

كما وأنجب طفلتين وهما: تيانا جيا جونسون 4 سنوات. وجاسمين جونسون 5 سنوات. بعد صداقة بدأت بين المصارع الأمريكي الشهير ” ذا روك”. مع المغنية هاشيان في عام 2007م.

الزواج الأخير

وتزوج المصارع الأمريكي دوين جونسون ” ذا روك”. من صديقته المغنية الأمريكية لورين هاشيان. وإعلان خبر الزواج بشكل علني ورسمي. في عام 2019م. وقد علق بمنشور له على حسابه الشخصي عبر الانستغرام، قائلاً: ” لقد فعلناها أخيراً”.

ذا روك يتزوج من حبيبته لورين هاشيان في هاواي، بعد قصة حب دامت 12 سنة.❤️ pic.twitter.com/qupA3lmtXM — Screen Mix (@ScreenMix) August 19, 2019

كما وتبلغ عمر ابنته من زوجته الأولى التي اسماها سيمون تبلغ من العمر 20 عاماً. والذي انفصل عنها عام 2001م. فيما حصدت صورة الشخصية وزواجه من المغنية الأمريكية هاشيان نحو 10 ملايين إعجاب من الجمهور المتابع عبر حسابه على الانستغرام.

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