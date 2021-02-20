الفنان الكويتي مشاري البلام في العناية المركزة.. ماذا جرى معه بعد تلقيه لقاح كورونا؟!

أُدخل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى قسم العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لنقص حاد في الأوكسجين بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

مشاري البلام في مستشفى جابر

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورةً لمشاري البلام عبر حسابها في “انستجرام”، وكتبت: “دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام. تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

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وقام عدد من الفنانين بالدعاء لمشاري البلام وتمني الشفاء له، فكتب عبدالله بو شهري: “ادعوا له يقوم بالسلامة بأسرع وقت الغالي #مشاري_البلام بحاجة لدعاكم”.

ادعوا له يقوم بالسلامة بأسرع وقت 🙏🏼

الغالي #مشاري_البلام بحاجة لدعاكم pic.twitter.com/wjR8uRg0bq — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) February 19, 2021

فنانون يتضامنون مع البلام

وكشف سالم الخضر آخر مكالمة جمعته بمشاري، وكتب: “بالأمس تواصلت هاتفياً مع اخونا الفنان مشاري البلام للاطمئنان على صحته. بعد اصابته بكورونا وكان الحديث مختصر برسالة واتساب : “أنا في ذروة المرض ويبيله صبر دعائكم” واليوم أدخل. العناية المركزة بسبب تدهور وضعه الصحي يطلبكم الدعاء اللهم شافه ومرضى العالمين”.

بالأمس تواصلت هاتفياً مع اخونا

الفنان مشاري البلام للاطمئنان

على صحته بعد اصابته بكرونا

كان الحديث مختصر برسالة واتساب :

"انا في ذروة المرض ويبيله صبر دعائكم"

واليوم ادخل العناية المركزة بسبب

تدهور وضعه الصحي يطلبكم الدعاء

اللهم شافه ومرضى العالمين pic.twitter.com/gVxYJrpVPz — ﮼سالم،الخضر (@salemalkhodor) February 19, 2021

وكتبت الممثلة البحرينية شيماء سبت: “اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي اخي الفنان #مشاري_البلام وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تمن عليه بالشفاء العاجل، وأن لاتدع فيه وجعاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، اللهم البسنا وإياها ثوب الصحة والعافية وبارك لنا فيهما”.

اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي اخي الفنان #مشاري_البلام وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تمن عليه بالشفاء العاجل، وأن لاتدع فيه وجعاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، اللهم البسنا وإياها ثوب الصحه والعافية وبارك لنا فيهما pic.twitter.com/dWgmYaUjck — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) February 20, 2021

ونشر بشار الكندري صورة تجمعه بمشاري البلام وعلق عليها: “الله يقومك بالسلامة يالغالي وتنور بيتكم، دعواتكم لأخوي مشاري البلام. حيث يرقد بالعناية المركزة”.

الله يقومك بالسلامة يالغالي وتنور بيتكم … دعواتكم لأخوي مشاري البلام حيث يرقد بالعناية المركزة 🤲🏼 pic.twitter.com/C2Yw9pjS14 — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) February 19, 2021

وكتب الكاتب أحمد الفهد: “أسأل الله العظيم القدير أن يشفي مشاري البلام، وأن يسبغ عليه العافية، آمين”.

اسأل الله العظيم القدير ان يشفي مشاري البلام .. وأن يسبغ عليه العافية .. امين pic.twitter.com/RxbJsLhaaZ — الكاتب احمد الفهد (@_aalfahad_) February 19, 2021

وعبر محمد العلوي وباسم عبد الأمير عن حزنهم وقلقهم على مشاري البلام، مطالبين جمهورهم بالدعاء له.

اخونا الفنان مشاري البلام في العنايه المركزه

ادعوله الله يبعد عنه كل شر — محمد العلوي (@m7amad_al3alawi) February 20, 2021

دعواتكم للفنان مشاري البلام pic.twitter.com/yomWbEIFSr — باسم عبدالامير (@basemabdalameer) February 20, 2021

وكتب الممثل الإماراتي حبيب غلوم: “يارب سترك ولطفك يارب في أخونا الفنان #مشاري_البلام في العناية بسبب كورونا. اللعين نسأل القدير أن ياخذ بيده ويقويه ويقومه بالسلامة يارب العرش العظيم”.

يارب سترك ولطفك يارب في أخونا الفنان #مشاري_البلام في العناية بسبب #كورونا اللعين نسأل القدير أن ياخذ بيده ويقويه ويقومه بالسلامة يارب العرش العظيم 🙏 pic.twitter.com/SkdwihhXmp — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) February 20, 2021

وكذلك كتبت الفاشينستا الكويتية دانا الطويرش: “إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك. شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين .. #مشاري_البلام”.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين .. #مشاري_البلام — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) February 19, 2021

وتوقع الإعلامي والكاتب القطري تيسير عبدالله أن يتجاوز مشاري البلام هذه المحنة، وكتب: ” ثقة في الله أولا و أخيرا ثم في قوة. وإرادة الفنان الخلوق البلام أن يتجاوز حالته الراهنة الى الأفضل و الأحسن .. قلوبنا معك”.

ثقة في الله أولا و أخيرا ثم في قوة و إرادة الفنان الخلوق مشاري البلام أن يتجاوز حالته الراهنة الى الأفضل و الأحسن .. قلوبنا معك https://t.co/RigPOl6KbR — تيسير عبدالله (@Tyseer_q) February 20, 2021

إصابة مشاري البلام بعد اللقاح!

بينما عبرت الإعلامية اللبنانية رحاب ضاهر عن استغرابها من إصابة مشاري بعد تلقيه لقاح كورونا، وكتبت: “الممثل الكويتي البلام. تلقي من حوالي 10 ايام الجرعة الأولى من لقاح كورونا وبعد 5 ايام اعلن إصابته بكورونا ومبارح تم نقل إلى العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين، بدنا حدا مختص يفهنا شو اللي صار. وكيف والف سلامة لمشاري وما يشوف شر”.

الممثل الكويتي مشاري البلام تلقي من حوالي ١٠ ايام الجرعة الأولى من لقاح كورونا وبعد ٥ ايام اعلن إصابته بكورونا ومبارح تم نقل إلى العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين… بدنا حدا مختص يفهنا شو اللي صار وكيف 👀🙄🤔 والف سلامة لمشاري البلام وما يشوف شر — Rihab Daher (@rihabd) February 20, 2021

وأجابتها الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن قائلة: ” سلامة قلبه، بس المعلومات التي نعرفها أنه بعد أول جرعة الشخص معرض ينصاب بكورونا. الجرعة الثانية هي الحصانة، والله أعلم”.

سلامة قلبه. بس المعلومات يلي منعرفا انو بعد اول جرعة الشخص معرض ينصاب بكورونا. الجرعة الثانية هي الحصانة. والله اعلم — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 20, 2021

وتوسعت الإعلامية اللبنانية رشا الخطيب في الشرح قائلة: “بالظبط هو هيك بعد أول جرعة ممكن تنحمي لحدود 40%، وحتى الجرعة الثانية. معرضة من بعدها للإصابة لان حتى اليوم ما في لقاح فعال ١٠٠100% ولكن الفرق أن الإصابة لا تكون قوية أو ممكن تؤدي للموت، لهذا حتى مع اللقاح الكمامة ضرورة وعدم الاستهتار”.

بالظبط هو هيك بعد اول جرعة ممكن تنحمي لحدود ال٤٠٪ وحتى الجرعة الثانية معرضة من بعدها تنصابي لان حتى اليوم ما في لقاح فعال ١٠٠٪ ولكن الفرق ما بتكون الاصابة قوية او ممكن تودي للموت. كرمال هيك حتى مع اللقاح الكمامة ضرورة وعدم الاستهتار — Rasha khatib رشا الخطيب (@KhatibRasha) February 20, 2021

أصيب بعد 5 أيام من اللقاح

وكان البلام قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا منذ أيام، ووثق ذلك بالفيديو، ثم أعلن بعد خمسة أيام عن إصابته. بفيروس كورونا أثناء تلقيه اللقاح.

وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال. وما حصل أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات”.

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هذا وقد بدأت الكويت بالتطعيم وفقاً لقوائم الأسماء الموجودة لديها، حيث تكون الأولوية لكبار السن والطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة. بعد وصول 150 ألف “من لقاح فايزر بيونتيك” إلى الكويت منتصف شهر ديسمبر الماضي.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت بقلم الكاتبة والإعلامية فجر السعيد، كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه، وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة. إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة.

وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من السعودية، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.

ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

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