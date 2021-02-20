تدهور حالة مشاري البلام بعد تلقيه لقاح كورونا
تدهور حالة مشاري البلام بعد تلقيه لقاح كورونا
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الفنان الكويتي مشاري البلام في العناية المركزة.. ماذا جرى معه بعد تلقيه لقاح كورونا؟!

كتب وطن
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أُدخل الفنان الكويتي إلى قسم العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لنقص حاد في الأوكسجين بسبب مضاعفات .

مشاري البلام في مستشفى جابر

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورةً لمشاري البلام عبر حسابها في “انستجرام”، وكتبت: “دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام. تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

 

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وقام عدد من الفنانين بالدعاء لمشاري البلام وتمني الشفاء له، فكتب عبدالله بو شهري: “ادعوا له يقوم بالسلامة بأسرع وقت الغالي #مشاري_البلام بحاجة لدعاكم”.

فنانون يتضامنون مع البلام

وكشف سالم الخضر آخر مكالمة جمعته بمشاري، وكتب: “بالأمس تواصلت هاتفياً مع اخونا الفنان مشاري البلام للاطمئنان على صحته. بعد اصابته بكورونا وكان الحديث مختصر برسالة واتساب : “أنا في ذروة المرض ويبيله صبر دعائكم” واليوم أدخل. العناية المركزة بسبب تدهور وضعه الصحي يطلبكم الدعاء اللهم شافه ومرضى العالمين”.

وكتبت الممثلة البحرينية شيماء سبت: “اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي اخي الفنان #مشاري_البلام وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تمن عليه بالشفاء العاجل، وأن لاتدع فيه وجعاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، اللهم البسنا وإياها ثوب الصحة والعافية وبارك لنا فيهما”.

ونشر بشار الكندري صورة تجمعه بمشاري البلام وعلق عليها: “الله يقومك بالسلامة يالغالي وتنور بيتكم، دعواتكم لأخوي مشاري البلام. حيث يرقد بالعناية المركزة”.

وكتب الكاتب أحمد الفهد: “أسأل الله العظيم القدير أن يشفي مشاري البلام، وأن يسبغ عليه العافية، آمين”.

وعبر محمد العلوي وباسم عبد الأمير عن حزنهم وقلقهم على مشاري البلام، مطالبين جمهورهم بالدعاء له.

وكتب الممثل الإماراتي حبيب غلوم: “يارب سترك ولطفك يارب في أخونا الفنان #مشاري_البلام في العناية بسبب كورونا. اللعين نسأل القدير أن ياخذ بيده ويقويه ويقومه بالسلامة يارب العرش العظيم”.

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وكذلك كتبت الفاشينستا الكويتية دانا الطويرش: “إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك. شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين .. #مشاري_البلام”.

وتوقع الإعلامي والكاتب القطري تيسير عبدالله أن يتجاوز مشاري البلام هذه المحنة، وكتب: ” ثقة في الله أولا و أخيرا ثم في قوة. وإرادة الفنان الخلوق البلام أن يتجاوز حالته الراهنة الى الأفضل و الأحسن .. قلوبنا معك”.

إصابة مشاري البلام بعد اللقاح!

بينما عبرت الإعلامية اللبنانية رحاب ضاهر عن استغرابها من إصابة مشاري بعد تلقيه ، وكتبت: “الممثل الكويتي البلام. تلقي من حوالي 10 ايام الجرعة الأولى من لقاح كورونا وبعد 5 ايام اعلن إصابته بكورونا ومبارح تم نقل إلى العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين، بدنا حدا مختص يفهنا شو اللي صار. وكيف والف سلامة لمشاري وما يشوف شر”.

وأجابتها الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن قائلة: ” سلامة قلبه، بس المعلومات التي نعرفها أنه بعد أول جرعة الشخص معرض ينصاب بكورونا. الجرعة الثانية هي الحصانة، والله أعلم”.

وتوسعت الإعلامية اللبنانية رشا الخطيب في الشرح قائلة: “بالظبط هو هيك بعد أول جرعة ممكن تنحمي لحدود 40%، وحتى الجرعة الثانية. معرضة من بعدها للإصابة لان حتى اليوم ما في لقاح فعال ١٠٠100% ولكن الفرق أن الإصابة لا تكون قوية أو ممكن تؤدي للموت، لهذا حتى مع اللقاح الكمامة ضرورة وعدم الاستهتار”.

أصيب بعد 5 أيام من اللقاح

وكان البلام قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا منذ أيام، ووثق ذلك بالفيديو، ثم أعلن بعد خمسة أيام عن إصابته. بفيروس كورونا أثناء تلقيه اللقاح.

وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال. وما حصل أنه  أثناء التطعيم أصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات”.

 

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هذا وقد بدأت بالتطعيم وفقاً لقوائم الأسماء الموجودة لديها، حيث تكون الأولوية لكبار السن والطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة. بعد وصول 150 ألف “من لقاح فايزر بيونتيك” إلى الكويت منتصف شهر ديسمبر الماضي.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت بقلم الكاتبة والإعلامية فجر السعيد، كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه، وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة. إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة.

وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من ، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.

ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

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