أثار الناشط العماني ناصر بن سيف الجساسي، جدلاً واسعاً في سلطنة عمان بعد تغريدة. طالب فيها بملاحقة المتباهين بزوجاتهم وأخواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحقة رواد مواقع التواصل

ووجه الناشط العماني ناصر الجساسي، دعوة إلى السلطات المختصة في سلطنة عمان بضرورة الاستمرار في ملاحقة. حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تسيء لسمعة السلطنة.

وقال الجساسي، في تغريدة رصدتها وطن . “بعد إيقاف #القضاء_العماني بعضآ من حسابات التواصل الاجتماعي. نتمنى أيضآ التعامل مع الحسابات التي يتباهى أصحابها بزوجاتهم وأخواتهم بمحتوى خادش للدين والقيم العمانية الأصيلة”.

وأضاف الجساسي: “إن خطر الدياثة على مجتمعنا بات يظهر وينتشر على العلن بشكل ملفت وكأنه نوع من أنواع التحضر”.

بعد إيقاف #القضاء_العماني بعضآ من حسابات التواصل الاجتماعي نتمنى أيضآ التعامل مع الحسابات التي يتباهى أصحابها بزوجاتهم وأخواتهم بمحتوى خادش للدين والقيم العمانية الأصيلة فإن خطر #الدياثة على مجتمعنا بات يظهر وينتشر على العلن بشكل ملفت وكأنه نوع من أنواع التحضر. — ناصر بن سيف الجساسي 🇴🇲 (@NASERALJSSASI) February 16, 2021

تفاعل كبير لدعوة الناشط

التغريدة التي أحدثت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العُمانية دفعت الجساسي لنشر تغريدة أخرى، يوجه فيها رسالة جديدة للعمانيين.

وقال الجساسي في التغريدة: “شكراً لكل من اتفق على مضمون التغريدة واعذر كل من خالف وتهجم علي”.

وأضاف: “لست كاملآ ولا مثاليآ ولكن تبقى هناك خطوط وحدود علينا أن لا نتجاوزها وأسأل الله أن نكون جميعنأ آمرين للمعروف. ناهين عن المنكر وأسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال أهلنا وعموم مجتمعنا”.

شكرآ لكل من إتفق على مضمون التغريدة واعذر كل من خالف وتهجم عليّ.

لست كاملآ ولا مثاليآ ولكن تبقى هناك خطوط وحدود علينا أن لا نتجاوزها وأسأل الله أن نكون جميعنأ آمرين للمعروف ؛ ناهين عن المنكر وأسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال أهلنا وعموم مجتمعنا. pic.twitter.com/tjgqOXoLAT — ناصر بن سيف الجساسي 🇴🇲 (@NASERALJSSASI) February 17, 2021

النشطاء يردون على المغرد العماني

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة ما بين مؤيد ومعارض لحديثه، فيما أكد الجميع على ضرورة . المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية العمانية.

وقال مغرد: “الأخ ناصر، بخصوص الموضوع أعلاه أعتقد المفروض يبتدي من المدارس، ثانيا موضوع المدرس هوا المسؤول ويعطي صلاحيه لتاءديب الطلبة”.

وأضاف: “للأسف في جميع مراحل التدريس ما في شي اسمه إرشادات في الأخلاق”.

الأخ ناصر

بخصوص الموضوع أعلاه أعتقد المفروض يبتدي من من المدارس

ثانيا موضوع المدرس هوا المسؤل ويعطي صلاحيه لتاءديب الطلبه.

للأسف في جميع مراحل التدريس مافي شي اسمه إرشادات في الأخلاق — Abdullah Almarjibi (@Abdulla25702505) February 16, 2021

وقالت خوخة الشماخية: “أبا سيف أضف إلى ذلك متابعة وإغلاق حسابات الذكور الذين يدخلون وسائل التواصل بأسماء حريم”.

وتابعت: “كذلك الشاذّون والشّاذات جنسيا، والحسابات الإباحية التي تغرّد بمنشورات تخدش الحياء”.

أبا سيف أضف إلى ذلك متابعة وإغلاق حسابات الذكور الذين يدخلون وسائل التواصل بأسماء حريم ، وكذلك الشاذّون والشّاذات جنسيا ، والحسابات الإباحية التي تغرّد بمنشورات تخدش الحياء . — أ.جوخة الشماخية 🇴🇲 (@jokhaali1) February 16, 2021

وقال علي الحجري: “ملاحظة في محلها، ودرسوني في هذا الفصل الجرائم الخادشة للحياء. وتوجد عقوبات في هذا الشأن. لكن أخي ناصر قد يقال هذه حرية شخصية”.

وتابع: “الرد على هذا القول من وجهة نظري نعم حرية شخصية لكن ليست في المشهد العام وإنما في المشهد الخاص. من منطلق كل شيء في مكانه”.

ملاحظة في محلها ، ودرسوني في هذا الفصل الجرائم الخادشة للحياء. وتوجد عقوبات في هذا الشأن.🤔

لكن أخي ناصر قد يقال هذه حرية شخصية 😎

والرد على هذا القول من وجهة نظري نعم حرية شخصية لكن ليست في المشهد العام وإنما في المشهد الخاص ، من منطلق كل شيء في مكانه 🙂 — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) February 16, 2021

هذا وقال حساب باسم عمر: “هذا الجهل المتحضر، أصبح الناس يتنازلوا عن مبادئهم تحت مسمى الشهرة. كيف تقدر تفهم هذه الفئة أنه علينا التمسك بشدة بهذه المبادئ، الحل تماسك المجتمع ومحاربة هذه الفئة”.

هذا الجهل المتحضر .. أصبح الناس يتنازلوا عن مبادئهم تحت مسمى الشهرة ، كيف تقدر تفهم هذه الفئة أنه عيلنا التمسك بشدة بهذه المبادئ… الحل تماسك المجتمع ومحاربة هذه الفئة. — Omar Al Omari /عُمر (@Omar21Omari) February 16, 2021

حملة ضد المحتوى الخادش للحياء

شنت السلطات القضائية في سلطنة عمان، حملة ضد المحتوى الخادش للحياء. والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

فدوى سلام وأميرة الكون

وشملت الاحكام كلاً من فدوى سلام البوسعيدي، وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون“. تنص على حظر استخدام جميع الحسابات الشخصية التابعة لهم.

وتغلظ العقوبة على المشهورتين في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر. وينفذ الحكم بعد 7 أيام من تاريخ النطق.

فدوى سلام

وتعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش. قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

ونشرت فدوى سلام فيديو لها عبر “سناب شات” اعتبره العمانيون غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت فدوى بالمقطع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على حساباتها عبر مواقع التواصل.

أميرة الشنفري المعروفة بـ أميرة الكون

وهي سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

ودائماً ما تثير أميرة الكون جدلاً بين العمانيين بفيديوهاتها وحركاتها الخارجة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة القضاء العماني، وأكدوا أن المجتمع العُماني لا يزال مصراً على التمسك بأصالته وحفاظه على العادات والتقاليد.

كما تصدر هاشتاج #اميره_الكون وكلنا مع فدوى سلام قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان على مدار اليومين الماضيين ، والذي أشاد عبره الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره. بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

فكتب الناشط العماني علي المقبالي: “خبر جدا مفرح ونشكر محكمة القضاء على هذا الحكم، ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات. التي لا تمد الشعب العماني بصلة، نحن مع القضاء العماني”.

ووافقه آخر الرأي مطالباً بالقبض على آخرون، وكتب: “يعيش القضاء العماني، الله يلحق الحبل بالدلو شي كم واحد فبالي يآرب. ينالهم أكثر من ذا الحكم ، راعية الأصفر ، وراعية المالديف، احلى وحدة”.

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