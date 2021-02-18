بعث الكاتب الإماراتي عادل عبدالله حميد، برسالة شكر للفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير مكتب السلطان هيثم بن طارق. بمناسبة هدية أرسلها له الأخيرة.

وقال عادل حميد في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُلطاني. في سلطنة عمان. شكراً لك معاليك على هذا الإهداء الفخم،(خنجر يتوسط سيفين).”

@Oman_rca

#قابوس

معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُلطاني-سلطنة عُمان.شكراً لك معاليك على هذا الإهداء الفخم،(خنجر يتوسط سيفين) وشكراً سلطنة عُمان وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم .. السلطان قابوس بن سعيد (طيب الله ثراه) باق في الوجدان .. وفقكم الله وسدد خطاكم pic.twitter.com/pnw8vWhccY — عادل عبدالله حميد (@abu_saqer999) February 17, 2021

وتابع:”وشكراً سلطنة عُمان وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم. السلطان قابوس بن سعيد (طيب الله ثراه) باق في الوجدان. وفقكم الله وسدد خطاكم”

خنجر فاخر من التراث العماني الأصيل

هذا وأرفق الكاتب الإماراتي بتغريدته صورا للهدية والتي جاءت عبارة عن خنجر فاخر من التراث العماني الأصيل.

وبجانب الخنجر ظهر اسم الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُلطاني، داخل علبة الهدية حيث نقش الإسم على القماش.

كما نشر عادل حميد صورة لكتابه عن السلطان الراحل قابوس بعنوان “السلطان قابوس سلطان الإنسانية”. والذي كان سببا لتكريمه من قبل المكتب السلطاني.

السلطان قابوس سلطان الانسانية

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي 2020. وبالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بعيدها الوطني، صدر للكاتب الإماراتي عادل عبدالله حميد كتاب تناول سيرة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعنوان ”السلطان قابوس.. سلطان الإنسانية“.

وسلط الكاتب الإماراتي في كتابه، الذي زادت صفحاته عن 426 صفحة، الضوء على أهم المحطات في حياة السلطان الراحل.

وكذلك المناصب العليا التي تبوأها، كما تناول أهم مقومات صفاته القيادية التي تركت أثرها عالميا ومحليا.

هذا وتضمن الكتاب صورا توثق نشاطات من حياة السلطان الراحل. وبعض نماذج من لوحات فنية تجسد مراحل التطور التي شهدتها السلطنة خلال حكمه.

كما وصف الكاتب عادل حميد السلطان قابوس في كتابه بأنه كان مثالا للاحترام والذكاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وشدد على أنه ساهم بشكل كبير في جميع جوانب الحياة في السلطنة، ودفع عجلة تقدمها إلى مصاف الدول المتقدمة كأنموذج للعمران والاستقرار والأمن والأمان.

كما تطرق الكاتب الإماراتي في كتابه إلى سيرة السلطان العلمية، وابتكاراته في شتى المجالات.

وأورد فيه أهم ما ميز شخصيته كقائد للسلطنة، وأبرز وأهم المحطات والطموحات والإنجازات التي سطرها السلطان قابوس بن سعيد.

إلى هذا تناول الكتاب الإماراتي في كتابه “السلطان قابوس.. سلطان الإنسانية”، ما وصفه بالعلاقة الأخوية المتميزة التي جمعت بين. دولة الإمارات وسلطنة عمان، وكيف أولى السلطان الراحل أهمية كبيرة للتراث والعادات والتقاليد، ناهيك عن تواجده دائما في المناسبات الشعبية.

ويشار إلى أن الكاتب عادل عبدالله حميد. هو عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وشغل حميد عضوية العديد من الجمعيات واللجان العلمية، كما يمتلك خبرة في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الفساد.

قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ

وكانت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في التوجيه المعنوي، اعلنت في ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد اصدار كتابا بعنوان (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ ).

كما تضمن الكتاب سردا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها السلطنة في يوم العاشر من يناير 2020م حينما فقدت السلطنة قابوس بن سعيد بن تيمور. وما سبقها وتخللها من إجراءات وسلاسة في انتقال الحكم وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، سلطانا للبلاد مع تناول ومضات من فكر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وما خلَّفه من مآثر جمة .

هيثم بن طارق تولى مقاليد الحكم

ويأتي إصدار الكتاب متزامنا مع مرور عام على وفاة السلطان قابوس، والذكرى الأولى ليوم تولي هيثم بن طارق. مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠م.

كما يضم كتاب (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ) بين جنباته ستة فصول.. تضمن الفصل الأول ومضات من مسيرة السلطان قابوس بن سعيد. الحافلة بالعطاء وفكره المنير.

تأسيس الدولة البوسعيدية

وتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الدولة البوسعيدية ونظام الحكم في الدولة، فيما سرد الفصل الثالث تفاصيل الأحداث التي مرت. بها السلطنة منذ إعلان وفاة قابوس حتى تنصيب هيثم بن طارق.

وتناول الفصل الرابع تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد، واستقبال السلطان هيثم بن طارق لجموع المعزين من دول العالم وأبناء الوطن.

خبر وفاة السلطان قابوس

كما تطرق الفصل الخامس للكتاب الى أبرز ما اتخذته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عند تلقيها خبر وفاة السلطان قابوس. وما أعلنته من بيانات نعي للسلطان الراحل وأهم ما قاله زعماء وقادة دول العالم عن مسيرته.

بالإضافة إلى ما تم نشره عنه في مختلف وسائل الإعلام، وجاء في الفصل السادس للكتاب ومضات من مسيرة السلطان هيثم بن طارق.

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