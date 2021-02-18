زوجة اللاعب رياض محرز السابقة بورطة جديدة في لندن!

تورطت عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال، الزوجة السابقة عن المهاجم في فريق المان سيتي. متصدر الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. ومنتخب بلاده الجزائري رياض محرز 29عاماً.

بعد مخالفتها القواعد والاجراءات للوقاية من فيروس كورونا. التي تفرضها السلطات الحكومية في العاصمة البريطانية لندن.

خبرني – فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول، ريتا جوهال، زوجة https://t.co/JFECR6uUDX — ali darwish (@alidarwish1958) November 3, 2019

وقد كشفت صحيفة ” ذا صن” البريطانية، أن عارضة الأزياء جوهال قد خرجت بمقطع فيديو أثناء تسويقها داخل أحد المحال التجارية. وهي تتحدث دون وضع القناع على فمها.

مما يمثل ذلك مخالفة للتعليمات الصادرة التي تفرضها السلطات الحكومية في البلاد. والتي تلزم الأشخاص الذي يدخلون الأماكن العامة بارتداء الكمامة الصحية.

في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في بريطانيا، مما جعل الحكومة في بريطانيا. على فرض الإجراءات والتعليمات المشددة من أجل الحد والتخفيف من انتشار وباء فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

مخالفة جديدة

كما وتأتي تلك الحادثة الجديدة، بعد أيام قليلة من تغريمها بسبب مخالفتها التعليمات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، حث أن عارضة الأزياء جوهال.

قد حضرت في وقت سابق حفلا ًيضم عدد من الأشخاص. لتقوم بنشر فيديو بعد ذلك تعترض فيه فرض السلطات الحكومية المخالفة بحقها على إثر ذلك.

صحف بريطانية تتحدث عن قضية بين زوجة #رياض_محرز وملاكم أمريكي ..وريتا ترد pic.twitter.com/OmpvJhlMdN — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 5, 2019

صور فاضحة

كما ونشرت عارضة الأزياء جوهال الأسبوع الماضي، صور فاضحة عبر حسابها الشخصي ” الانستغرام”. تجمعها بزوجها الذي انفصل عنها رياض محرز.

لتضع اللاعب الجزائري في موقف محرج للغاية. والمقدم إلى متابعيها بشكل حصري. مقابل اشتراك شهري ب 8 جنيهات إسترليني بريطاني.

وقد أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن ريتا جوهال. قد نشرت عدد من الصور الفاضحة التي تجمعها باللاعب الجزائري رياض محرز. الذي انفصل عنها.

بعد زواج استمر 6 سنوات بينهما بسبب خيانتها له. ويخضع الطرفان في الوقت الحالي. من أجل استكمال إجراءات الطلاق بينهما خلال الفترة القليلة القادمة.

كما وأنجب اللاعب الجزائري رياض محرز من زوجته عارضة الأزياء الهندية الأصل. جوهال ابنتان تحمل اسم طفلة البكر له ” عناية”. الذي اشتهرت عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي بصورها من قبل زوجته السابقة ريتا جوهال.

الخروج عن صمتها

وغردت عارضة الأزياء ريتا جوهال عبر حسابها الخاص على شبكات التواصل الاجتماعي. قائلة: ” رياض كلاعب جيد لكن كزوج ورجل شخص سيء للغاية. فقد كان يجبرني على تحضير خبز القمح كل صباح والقهوة بالحليب. وتنظيف البيت من الغبار وعندما ارفض يقوم بضربي على الذقن وتحت الإبط”.

وأردفت جوهال، ” شخص بأفكار قديمة جداً وهو يفعل أشياء غريبة كأنه مجنون. هل يعقل ان يهديني في عيد ميلادي معزة صغيرة ومعها كومة من العشب. ومرة أهداني كيلو غرام من البلوط وعلبة شكولاتة ؟!

حسب صحيفة صن الانجليزية انهى الدولي الجزائري ونجم المان سيتي ارتباطه مع زوجته ريتا روهال وبدأ في مواعدة عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد 22 سنة وكانت هذه الاخيرة حاضرة في ملعب الاتحاد لتشجيع نجم الخضر في مباراة العودة من نصف نهائي كأس رابطة المحترفين pic.twitter.com/GRJ7hWDI8H — عبد المومن (@moumenould) February 2, 2020

واستكملت عرضة الأزياء جوهال في حديثها، ” أي امرأة تتمني رياض محرز كما يظهره الإعلام لكن لو يضعها القدر معه في غرفة واحدة فستندم كثيراً. ستقضي حياتها في الطهي والغسيل.

وتحضير الحليب للأطفال وتبديل الحفاضات ولن تتوقع حياة الرفاهية، فأنا قضيت 4 سنوات وانا أرقع ملابسه وجواربه الرياضية بالإبرة والخيط إنه رجل بخيل جداً”.

علاقة عاطفية جديدة

وارتبط رياض محرز بعد انفصاله مؤخراً عن زوجته جوهال، بابنة نجمة تلفزيون الواقع في بريطانيا ” المليونيرة دوان وارد” وتدعى بتايلور وارد، التي تبلغ من العمر 22 عاماً.

وفي ذات السياق أوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية. أن محرز قد ارتبط بعلاقة صداقة مع البريطانية تايلور. لتطورت الأمر بينهما إلى علاقة عاطفية.

اشترطت صديقة رياض محرز الجديدة تايلور وورد ( ٢٢ سنة ) أن ينفصل الجزائري بشكل رسمي من زوجته السابقة الموديل ريتا جوهال قبل الدخول بعلاقة رومانسية معه ( و هذا ما حدث ) ، وثقت تايلور لأول مرة صورة لها مع نجم مانشستر سيتي بالإنستغرام قبل قليل تحت عنوان ( انا & انت ❤️ ) pic.twitter.com/PeItX8fXKC — E P L W O R L D (@EPLworld) October 27, 2020

كما وكشفت الصحيفة، قائلاً: “كانوا أصدقاء لفترة من الوقت، تايلور رفضت أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأنه انتهى بشكل نهائي. من انفصاله عن زوجته السابقة جوهال”.

كما وارتبطت الفتاة البريطانية تايلور سابقاً، بزميله في الفريق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 32 عاماً. وكذلك بالمدافع في فريق إيفرتون الإنجليزي ماسون هولجيت 24 عاماً.

ترتيب الدوري

ويتربع فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 56 نقطة. متخطياً فريق ليستر ستي الذي تفوق اليوم بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بفارق أربع نقاط. ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي متساوياً مع ليستر سيتي. بنفس عدد النقاط أما المركز الرابع يأتي فريق تشيلسي برصيد 42 نقطة

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام يونايتد برصيد 42 نقطة. متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري. أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة.

تراجع توتنهام وأستون فيلا

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 37 نقطة، أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 34 نقطة. وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ليذر برصيد 32 نقطة.

كما جاء في مركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 30 نقطة، بينما في المركز الثالث عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل في المركز الرابع عشر فريق كريستال بالاس برصيد 29 نقطة متساوياً بعدد النقاط مع منافسه ساوثهامبتون، أما في المركز الخامس عشر فيحتل فريق بيرنلي برصيد 27 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المركز السادس عشر احتل فريق برايتون برصيد 26 نقطة، وفريق نيوكاسل يونايتد برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برايتون.

مع تراجع فريق فولهام الذي جاء في ترتيب المركز السابع عشر 19 نقطة. وفريق ويست برميتش في المركز ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وفي أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. فريق شيفليد يونايتد الذي يصارع من أجل البقاء في الترتيب برصيد 11 نقطة.

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