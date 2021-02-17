من هو علي الحاجي خطيب للا نهيلة ابنة شقيقة ملك المغرب محمد السادس

أعلن القصر الملكي في المغرب، عن خطوبة ابنة الأميرة للا أسماء ، في إطار حفل خاص بالقصر، فرضته تدابير جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم.

مباركة الملك محمد السادس

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إنه “بمباركة من الملك محمد السادس، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء”.

وأضافت الوزارة، أن “كريمة الأميرة، عقد قرانها بالشاب علي الحاجي، كما أنه احتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص”.

بلاغ القصور الملكية

فيما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف. كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بالشاب علي الحاجي”.

واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم.

جعل أيام جلالته حافلة بالأفراح والمسرات، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر.

وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة.

وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.

ولا تتوفر المعلومات عن هوية صهر العائلة المالكة الجديد، فيما أثار المغاربة الكثير من التساؤلات عن هويته . مقدمين التهاني للعائلة المالكة.

فساد محمد السادس

وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته القناة الإسرائيلية الـ”12″، تحت عنوان أسرار ملك المغرب . معلومات حساسة عن العائلة الحاكمة في المغرب.

وحسب تقرير القناة العبرية، فإن هناك الكثير من القصص التي يمكن الحديث عنها بشأن ملك المغرب محمد السادس. كثرائه وقصة اختفاء زوجته الغريب وخلافاته مع شقيقته والملايين التي يمتلكها.

وكشف التقرير الإسرائيلي تفاصيل قيام ملك المغرب بدفع مليوني يورو للصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غارسيا. لعدم نشر كتباهما “الملك المفترس” الذي يتناول الحياة الخاصة للملك.

وأشارت القناة العبرية، إلى طغيان تأثير رجل الأعمال الذي عمل في قطاع المصارف اليهودي أندريه أزولاي على الملك.

وأوضحت القناة، أن رجل الأعمال المغربي هو من يقف وراء تعلم محمد السادس “الجمارا”. أي “التلمود البابلي” على أيدي حاخامات يهود في المغرب.

أين ذهبت للّا سلمى؟

وجاء في التقرير الذي أعده الصحافيان شمعون أفيرغن وأليسا شوديف، انه قبل ساعات قليلة من وراثته تاج والده الراحل، في يوليو 1999. انتشرت شائعات في المغرب بأن محمدًا تزوج سرا حتى لا ينتهك الإرث الذي يقضي بضرورة زواج الوريث في وقت حكمه.

حتى صحيفة نيويورك تايمز فشلت في تأكيد أو نفي الشائعات، ولم يتزوج رسميًا إلا في عام 2002. وهو العام الذي تم فيه الكشف عن هوية زوجته سلمى بناني، التي عُرفت منذ ذلك الحين باسم الأميرة للّا سلمى.

محمد السادس هو أول ملك في المغرب يكشف عن هوية زوجته قبل الزواج، كمهندسة كمبيوتر وابنة لأسرة من الطبقة المتوسطة تصغره بخمسة عشر عامًا.

أصبحت الأميرة سلمى شخصية عامة ظهرت بانتظام إلى جانب الملك أو بدلاً منه في المناسبات العامة (بما في ذلك استضافة حفل موسيقي في بداية العقد الماضي ضم موسيقيين يهود وعرب). ويقول المقربون من الديوان الملكي إنها كانت مفعمة بالحياة. وهي الروح التي كانت وراء إصلاح وضع الملك عام 2004.

اختفت أشهر امرأة في المغرب تمامًا عن أعين الجمهور منذ حوالي أربع سنوات.

بعد التغيب عن العديد من الاحتفالات والاستقبالات، ظهرت شائعات حول أمراض غامضة تهاجم للّا سلمى. حتى أنه كانت هناك تقارير تفيد بإقصائها، لكن يبدو أن الخطر الوحيد هو زواجها: وفقًا للتقارير الواردة من المغرب أواخر العقد الماضي ، الأميرة غادرت البلاد لفيلا يونانية.

قبل حوالي عام، اعترف المسؤولون في القصر بشكل غير رسمي بأن محمد السادس قد طلق زوجته. ولكن بغض النظر عن وضعهم الرسمي، في الأسابيع الأخيرة هبت رياح عودة بين الملك والأميرة. خلف الكواليس، في هذا السياق، يريد ابنهما “مولاي الحسن الثالث” ، تقديم عائلة موحدة للشعب.

أخبرنا مصدر مقرب من العائلة المالكة هذا الأسبوع: “هناك الكثير من القيل والقال بأن الملك والأميرة سيعودان للعيش معًا ، لكن لا أحد يعرف حقًا ما الذي يحدث”.

إذا حدث ذلك ، فستكون هذه أخباراً رائعة لشعب المغرب”. لكن ربما أقل لأخت ملك المغرب.

لماذا تشاجرت الأميرات؟

منذ حوالي عامين، في ربيع عام 2019 ، بدأ المسؤولون في المغرب يتحدثون عن صراع بين للّا سلمى وشقيقة زوجها الأميرة للّا حسناء.

قيل في البداية إن للّا حسناء شعرت أن شعبية الأميرة سلمى بين سكان البلاد تهدد مكانتها. كما ادعى أشخاص مقربون من الديوان الملكي أن قرار الملك بتعيينه وريثاً ألقى القبض على مولاي الحسن الثالث، نجل سلمى، مما زاد من تأجيج النار.

في ذروة الدراما العائلية، في أبريل 2019 ، غمرت شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب بتقارير عن قيام شقيقة الملك بطعن زوجته وإصابتها بجروح خطيرة، وأن الأميرة سلمى تتعافى في مستشفى تحت حراسة مشددة.

اختفت الأميرة للا سلمى التي كانت أشهر امرأة في المغرب عن أعين الجمهور منذ حوالي أربع سنوات. بعد التغيب عن عدد من الاحتفالات والاستقبالات ، ظهرت شائعات عن أمراض غامضة تهاجم زوجة الملك، حتى أن هناك تقارير تفيد بإقصائها. حسب ترجمة موقع “الواقع السعودي“.

فيما يتعلق بالهراء، يخبرنا صحفي مقيم هذا الأسبوع: “ما يحدث في العائلة المالكة هو telenovela ، لكن الإعلام المغربي غير مستعد لإيذاء محمد السادس وهناك رقابة كاملة على ما يحدث في القصر. . “

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