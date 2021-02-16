مفاجأة عن أصول أميرة الشنفري التي أغضبت العمانيين بمحتواها الخادش

تزامنا مع الضجة الكبيرة التي أحدثتها مشهورة مواقع التواصل في سلطنة عمان أميرة الشنفري، بسبب المحتوى الخادش الذي تنشره. فجر ناشطون مفاجأة عن أصولها غير العمانية.

ورصدت (وطن) عدة تغريدات لنشطاء عمانيين يؤكدون فيها أن أصول أميرة الشنفري الشهيرة (بأميرة الكون). ليست عمانية وأن جذورها تعود للسعودية.

وتحديدا من قبيلة حجازية عريقة وهي قبيلة الحكيم.

أميرة الكون ،ليست من قبيلة الشنفري،هي من قبيلة حجازية عريقة (الحكيم)ومن أم مصرية.للتوضيح فقط — jejekelslwlaks (@jejekelslwlaks) February 13, 2021

كما ذكر النشطاء أن والدتها مصرية، وأن والدها من أصل سعودي، حيث قدم جدها إلى السلطنة في الأربعينيات وعمل مدرس بظفار.

اميره الحكيم اسمها مش الشنفري — oman king (@mrwan_92) February 14, 2021

وبعدها صار جد أميرة الشنفري مديرا للمدرسة السعيدية في صلالة.

الي تقول يقهرش العري اسمها اميرة الحكيم من ام مصريه واب من اصل سعودي جدها كان مدير المدرسه السعيديه في ظفار في عهد سعيد بن تيمور او تيمور بن فيصل ومسجلين بقبيلة الشنفري — 🧭 رجل واقعي (@Islam1_501) February 14, 2021

وتزوج من صلالة وهو أديب وشاعر، وأنجب ذكرين هما محمد وعبدالله، ومحمد هو والد أميرة الشنفري الشهيرة بـ”أميرة الكون”.

سلطنة عمان تشن حملة ضد المحتوى الخادش

ويشار إلى أنه قبل أيام شنت السلطات القضائية في سلطنة عمان، حملة ضد المحتوى الخادش للحياء. والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

فدوى سلام و أميرة الكون

وشملت الاحكام كلاً من فدوى سلام البوسعيدي، وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون”. تنص على حظر استخدام جميع الحسابات الشخصية التابعة لهم.

وتغلظ العقوبة على المشهورتين في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر. وينفذ الحكم بعد 7 أيام من تاريخ النطق.

فدوى سلام

وتعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش. قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

ونشرت فدوى سلام فيديو لها عبر “سناب شات” اعتبره العمانيون غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت فدوى بالمقطع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على حساباتها عبر مواقع التواصل.

أميرة الشنفري المعروفة بـ أميرة الكون

وهي سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

ودائماً ما تثير أميرة الكون جدلاً بين العمانيين بفيديوهاتها وحركاتها الخارجة.

وسبق أن قالت أميرة الكون في لقاء إعلامي، إن الفضل في نجاحها يعود إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وإلى القوانين. التي سنت من أجل حفظ حقوق النساء بالإضافة إلى مشاركة الأسرة والأولاد في العمل.

وأكدت أميرة الكون في ذلك اللقاء قبل أعوام، على أن الثقة والدعم المعنوي اللذين أعطيا للمرأة جعلاها تتميز عن النساء في بلدان أخرى.

وأشادت أميرة بالقوانين التي ساعدت المرأة على ممارسة عملها دون الخروج من بيتها. وخاصة منحها التصاريح التجارية التي تسمح بالعمل من داخل منزلها.

إشادة واسعة بالقضاء العماني

هذا وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة القضاء العماني، وأكدوا أن المجتمع العُماني لا يزال مصراً على التمسك بأصالته وحفاظه على العادات والتقاليد.

وتصدرت وسوم تخص قضية فدوى وأميرة قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان على مدار اليومين الماضيين.

وعبر هذه الوسوم أشاد الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره. بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

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