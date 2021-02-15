الموت يفجع الملك سلمان ووفاة أميرتين بـ24 ساعة.. من هي لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

ودون ذكر سبب الوفاة قال الديوان الملكي، في بيان له:”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود. https://t.co/1NchjaiTYe#واس pic.twitter.com/0VizWEWEii — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 15, 2021

كما أفاد بيان الديوان بأنه سيصلى على الأميرة لمياء، يوم غدٍ، الثلاثاء، في مدينة الرياض.

خليفة ومحمد بن زايد وابن راشد يعزون الملك سلمان

هذا وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” بأن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

عبدالرحمن بن مساعد ينعي ابنة عمه

من جانبه نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد على صفحته الرسمية بموقع تويتر الأميرة لمياء. وكتب: “قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. توفيت ابنة عمي لمياء بنت الهذلول بن عبد العزيز وأخت زوجتي.”

قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها ..

لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 15, 2021

وتابع:”اللهم ارحمها واغفر لها واسكن في حدائقك الفسيحة. وما أصابها من مرض كفارة لذنوبها وعلو في صفوفها .. لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. ”

عائلة آل سعود تفقد أميرتين في 24 ساعة

ويشار إلى أن لمياء بنت الهذلول هي الأميرة الثانية التي تفقدها عائلة آل سعود خلال 24 ساعة.

حيث أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، الأحد 15 فبراير، وفاة الأميرة دانا بنت عبد الله بن تركي آل سعود. وأديت عليها صلاة الجنازة بمكة.

من هو الأمير هذلول بن عبدالعزيز؟

ويشار إلى أن الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض 1942. ووفاته المنية يوم 29 سبتمبر 2012، في سويسرا.

وهو رئيس نادي الهلال السعودي السابق. والابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

تولى رئاسة نادي الهلال السعودي لأكثر من فترة، الأولى من عام 1392 هـ حتى عام 1398 هـ.

والثانية من عام 1402 هـ حتى عام 1403 هـ، كما تولى حتى وفاته رئاسة هيئة أعضاء الشرف في النادي.

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده). لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

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